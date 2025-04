Suprofos – skuteczny nawóz mineralny dla wymagających upraw

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:39 pm• Ciekawostki

Czym jest Suprofos?

Suprofos to nawóz wieloskładnikowy typu NPK produkowany przez firmę Fosfan, przeznaczony do nawożenia różnych upraw rolniczych. Zawiera optymalnie dobrane proporcje azotu (N), fosforu (P) i potasu (K), a także dodatkowe składniki wspomagające wzrost roślin: wapń (Ca) i siarkę (S). Jeden z najczęściej spotykanych wariantów to Suprofos 3-10-25 NPK (Ca, S) 3:10:25 (16:16), co wskazuje na wysoką zawartość potasu – kluczowego pierwiastka dla jakości i wielkości plonów.

Skład i działanie Suprofosu

Główne składniki pokarmowe:

Azot (N) – odpowiada za rozwój części nadziemnych roślin, wpływa na intensywny wzrost biomasy.

Fosfor (P) – wspomaga rozwój systemu korzeniowego, poprawia kwitnienie i zawiązywanie owoców.

Potas (K) – zwiększa odporność roślin na suszę, choroby i stresy środowiskowe, poprawia jakość plonów.

Składniki dodatkowe:

Wapń (Ca) – wzmacnia ściany komórkowe, przeciwdziała zakwaszeniu gleby.

Siarka (S) – uczestniczy w syntezie białek i enzymów, wspomaga przyswajanie azotu.

Taka kombinacja składników sprawia, że Suprofos idealnie sprawdza się w zróżnicowanych warunkach glebowych i przy wielu typach upraw.

Zastosowanie Suprofosu w rolnictwie

Suprofos może być stosowany przed siewem lub sadzeniem, a także pogłównie, w zależności od potrzeb konkretnej uprawy. Szczególnie polecany jest do:

zbóż ozimych i jarych ,

rzepaku ,

buraków cukrowych ,

ziemniaków ,

kukurydzy ,

roślin motylkowatych.

Dzięki wysokiej zawartości potasu nawóz ten sprawdza się zwłaszcza na glebach ubogich w ten pierwiastek oraz w uprawach wymagających jego intensywnego dostarczania, np. ziemniakach czy kukurydzy.

Zalety stosowania nawozu Suprofos

1. Wysoka efektywność nawożenia

Suprofos dostarcza roślinom wszystkich kluczowych składników odżywczych w dobrze przyswajalnej formie, co przekłada się na ich szybki rozwój i zdrowy wzrost.

2. Uniwersalność

Nadaje się do różnych rodzajów gleb oraz upraw o zróżnicowanych wymaganiach pokarmowych. Dzięki temu rolnicy mogą go stosować w wielu cyklach produkcyjnych.

3. Poprawa struktury gleby

Obecność wapnia i siarki pozytywnie wpływa na odczyn gleby i ogranicza jej degradację.

4. Ekonomiczne rozwiązanie

Dzięki wysokiej koncentracji składników Suprofos jest wydajny – jedna dawka pokrywa znaczną część potrzeb pokarmowych roślin.

Rekomendacje i dawkowanie

Dawkowanie nawozu Suprofos powinno być dostosowane do rodzaju uprawy, zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz planowanego plonu. Przykładowe dawkowanie:

zboża – 200–300 kg/ha,

rzepak – 250–350 kg/ha,

ziemniaki – 300–400 kg/ha,

buraki cukrowe – 350–450 kg/ha.

Warto również wykonywać analizę gleby przed nawożeniem, aby zoptymalizować dawkę i uniknąć nadmiernego stosowania nawozów.

Suprofos a zrównoważone rolnictwo

Suprofos jest nawozem odpowiadającym wymogom nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa. Dzięki dobrze zbilansowanemu składowi minimalizuje ryzyko wypłukiwania składników do wód gruntowych. Może być stosowany w systemach integrowanej produkcji roślinnej, zgodnych z normami środowiskowymi.

Podsumowanie

Suprofos to nawóz mineralny o wysokiej zawartości potasu, wzbogacony w wapń i siarkę, idealny do nawożenia roślin wymagających intensywnego dokarmiania. Jego uniwersalne zastosowanie, wysoka efektywność oraz pozytywny wpływ na plonowanie czynią go produktem chętnie wybieranym przez rolników. Produkowany przez Fabrykę Zieleni SA z zachowaniem najwyższych standardów, stanowi skuteczne wsparcie dla upraw polowych i intensywnych.

