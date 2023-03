Szczęśliwy gracz z Zabrza wygrał 5000 zł miesięcznie przez 20 lat

W minioną niedzielę losowanie Ekstra Pensji przyniosło radość jednemu szczęśliwcowi, który teraz może cieszyć się z wygranej w wysokości 5000 złotych miesięcznie przez kolejne 20 lat. To wygrana, która z pewnością zmieni życie zwycięzcy na zawsze, a przynajmniej na najbliższe 20 lat.



Gra w Ekstra Pensję polega na wytypowaniu 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Tym razem to mieszkaniec Zabrza (woj. śląskie), który postanowił spróbować swojego szczęścia w punkcie LOTTO przy ul. Rogera 1, miał powody do radości. To już czwarta taka wygrana w Ekstra Pensji w tym mieście, ale dla zwycięzcy to pierwszy raz.

O wygranej zdecydowały wytypowane liczby: 6, 9, 10, 13, 15 i 3.