Tarnowskie Góry: Samochód do rzeki. Zginęły dwie osoby

Prokuratura nadzoruje śledztwo, w którym tarnogórscy śledczy próbują ustalić, co było przyczyną wypadnięcia pojazdu z mostu na ulicy Tarnogórskiej w Potępie, który spadł do rzeki Małapanew. Dokładne przyczyny tego nie są obecnie znane. Po wydobyciu zatopionego samochodu zidentyfikowano w nim ciała dwóch osób – 24-latka z Potępy i 27-latka z Krupskiego Młyna.

W miniony piątek o godzinie 14.00 funkcjonariusze Komisariatu Policji Tworóg patrolowali okolice Potępy na Krupskim Młynie. W pewnym momencie zauważyli pęknięte barierki na moście nad rzeką Małapanew. Zaniepokojeni potencjalnym niebezpieczeństwem niezabezpieczonego miejsca, postanowili to zbadać. Co zaskakujące, na korycie rzeki stał zaparkowany samochód. Stróże prawa natychmiast zareagowali i pobiegli w stronę pojazdu. Niestety nie byli w stanie stwierdzić, czy w samochodzie byli jacyś pasażerowie, ponieważ był zanurzony i widoczne były tylko opony. Dodatkowo szybki nurt rzeki utrudniał wejście do wody. Kiedy policjanci zdali sobie sprawę, że nie mają odpowiedniego sprzętu, szybko wezwali strażaków, którzy przybyli na miejsce z odpowiednim wyposażeniem. Po wydobyciu pojazdu z głębokiej wody, w środku znaleźli dwa ciała.

Niestety na jakąkolwiek pomoc było już za późno. Lekarz stwierdził zgon. Zespół śledczy, monitorowany przez prokuratora, przeprowadził oględziny terenu, zebrał dowody kryminalistyczne oraz wyłowiono samochód z wody.

Ponadto prokurator nakazał przeprowadzenie sekcji zwłok. Ze względu na konieczność użycia ciężkiego sprzętu do przemieszczania samochodu droga została całkowicie zablokowana. Aby w pełni zrozumieć, co spowodowało tę tragedię, śledczy będą musieli przeprowadzić dalsze śledztwo.