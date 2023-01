Kolejny transport darów do Równego na Ukrainę

25 stycznia 2001 r. podpisano porozumienie między Zabrzem a ukraińskim Równe, które zapoczątkowało przyjacielską więź. Od tego czasu oba miasta pracowały razem nad różnymi inicjatywami i projektami, aby zbudować silne relacje. Wojna na Ukrainie przyniosła umocnienie solidarności między miastami. Zabrze dużo pomocy udziela się tym, którzy cierpią w wyniku konfliktu. To partnerstwo zyskało w ten sposób dodatkowy wymiar i podkreśla znaczenie pomocy tym, którzy zostali pozbawieni normalnego życia przez tę wojnę.

Artur Nowakowski – Naczelnik wydziały zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Urzędu Miasta Zabrze dla TVZ – Telewizja Zabrze skomentował:

W związku z tym co dzieje się na Ukrainie i pismem Mera miasta Równego, naszego miasta partnerskiego to jest pomoc taka celowa, bo mają problem z prądem. Miasto Zabrze zakupiło dla Równego dwa duże agregaty, które mają pomóc właśnie w tych trudnych momentach, właśnie dla Ukraińców dla naszego miasta partnerskiego dla ich mieszkańców i dla firm które tam funkcjonują. Także sprzęt, który udało nam się zorganizować, żeby zakupić to jeszcze w naszej firmie, która jest również tutaj w mieście Zabrze. Teraz właśnie organizujemy transport na Ukrainę i mam nadzieję, że ta agregaty właśnie tam w mieście Równe będą służyć i pomagać ludziom