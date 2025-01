Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:18 pm• Ciekawostki

TVS Zabrze – to hasło pojawia się czasem w wyszukiwarkach, lecz nie odnosi się do żadnej realnie funkcjonującej stacji ani portalu. Nie istnieje medium, które oficjalnie używa tej nazwy. Często bywa mylone z dwiema innymi inicjatywami: z Telewizją Zabrze (zwaną też TVZ) oraz z Telewizją TVS z Katowic, która prowadzi portal tvs.pl. Te dwie stacje to odrębne podmioty, działające w innych lokalizacjach i podlegające innym nadawcom. Poniżej znajduje się omówienie obu tych jednostek medialnych.

Powód nieporozumienia: dlaczego „TVS Zabrze” wprowadza w błąd

Skrót „TVS” zwykle kojarzy się z Telewizją TVS. Jest to zupełnie inne medium niż Telewizja Zabrze. Wielu użytkowników internetu szuka informacji o wydarzeniach regionalnych i czasem błędnie wpisuje w wyszukiwarce frazę „TVS Zabrze.” W ten sposób powstaje wrażenie, że funkcjonuje lokalna stacja telewizyjna lub portal o tej dokładnej nazwie. W istocie jednak nie figuruje żaden oficjalny nadawca o nazwie „TVS Zabrze.”

Niewykluczone, że ktoś pragnął natrafić na Telewizję Zabrze (czyli TVZ) albo chciał odnaleźć Telewizję TVS z Katowic. To dwie różne redakcje, a każda z nich realizuje własne programy i projekty. Jeśli chodzi o siedziby, dane kontaktowe czy formę działalności, dzieli je sporo różnic. Z perspektywy widza lub czytelnika ważne jest odróżnienie ich nazw, by nie wpaść w pułapkę szukania informacji o nieistniejącym bycie „TVS Zabrze.”

W kolejnych akapitach opisano dwa podmioty, które użytkownicy często mylą z mitycznym „TVS Zabrze.” Pierwszy z nich stanowi Telewizja Zabrze, działająca w strukturze miejskiej. Drugi to Telewizja TVS z siedzibą w Katowicach, mająca ogólnopolski zasięg.

Telewizja Zabrze (TVZ) – blisko ludzi i regionu

Telewizja Zabrze to stacja funkcjonująca już od 1992 r. Jest częścią Centrum Informacji Kulturalnej. Ta instytucja powołana została uchwałą Rady Miasta z 21 października 2019 r. W rzeczywistości historia Telewizji Zabrze sięga jednak lat 90. Działa ona w Zabrzu, w województwie śląskim, pod adresem ul. gen. de Gaulle’a 17. W tym samym budynku – Domu Muzyki i Tańca – znajduje się newsroom, profesjonalne studio i stanowiska do postprodukcji.

Według dostępnych informacji Telewizja Zabrze od początku istnienia ma jasno sprecyzowany cel: rzetelnie informować mieszkańców miasta o bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i samorządowych. W strukturach Centrum Informacji Kulturalnej funkcjonuje też miesięcznik „Nasze Zabrze Samorządowe” (wydawany od 1994 r.), a także Zabrzański Informator Kulturalny „Sufler.” Oba te tytuły uzupełniają ofertę Telewizji Zabrze, zapewniając przekaz drukowany i jeszcze szerszy zasięg informacyjny.

Zgodnie z danymi kontaktowymi, Redakcja Telewizji Zabrze mieści się przy ul. gen. de Gaulle’a 17, 41-800 Zabrze, a telefon kontaktowy to 32 271 21 70. Istnieje też adres e-mail: sekretariat@cik.zabrze.pl. Nadawcą programu Telewizji Zabrze jest Gmina Miejska Zabrze, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze. Prezydentem miasta odpowiedzialnym za działalność nadawcy jest Agnieszka Rupniewska.

Telewizja Zabrze nadaje lokalne treści w ramach własnego programu, a także prowadzi portal www.tvzabrze.pl, na którym umieszczane są materiały wideo, reportaże i wiadomości. Dzięki takiej strukturze odbiorcy mogą śledzić zarówno bieżące emisje telewizyjne, jak i korzystać z informacji dostępnych online.

Przez 32 lata obecności na rynku Telewizja Zabrze zyskała wśród mieszkańców opinię medium lokalnego, zaangażowanego w sprawy miasta. Przekazywane treści obejmują newsy samorządowe, wywiady z lokalnymi twórcami kultury oraz relacje z imprez miejskich. Dzięki temu jest ona przestrzenią, w której mieszkańcy mogą znaleźć wiarygodne i aktualne informacje o życiu Zabrza.

Telewizja TVS z Katowic – zasięg ogólnopolski i dynamiczny rozwój

Drugim bytem, który bywa mylnie kojarzony z Zabrzem, jest Telewizja TVS z siedzibą w Katowicach. Działa ona pod adresem Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice. Nadawcą programu TVS jest spółka TVS Sp. z o.o. Telewizja TVS rozpoczęła nadawanie 29 marca 2008 roku, a jej sygnał od samego początku był dostępny dla posiadaczy odbiorników telewizji satelitarnej w całej Polsce.

Na tym jednak nie koniec. W ciągu kolejnych lat TVS wprowadziła swój kanał do przekazu naziemnego na Śląsku, przez co odbiorcy na terenie województwa śląskiego mogą uzyskać do niej dostęp za pomocą nadajników DVB-T2. Jednocześnie sygnał rozprzestrzenia się poprzez wszystkie satelitarne platformy cyfrowe, a także w ponad 300 sieciach kablowych. Według dostępnych danych zasięg techniczny Telewizji TVS wynosi 70,1% powierzchni kraju.

W ofercie TVS znajdują się programy o różnorodnej tematyce: informacyjne, rozrywkowe i muzyczne. Stacja dąży do prezentacji spraw istotnych dla mieszkańców Górnego Śląska, ale dzięki szerokiemu zasięgowi trafia również do odbiorców z innych regionów Polski. Wiele osób zna Telewizję TVS jako źródło programów rozrywkowych i koncertów muzyki biesiadnej. W ofercie pojawiają się też propozycje turystyczne i kulinarne, a portal tvs.pl zawiera materiały VOD, umożliwiające oglądanie ulubionych audycji o dowolnej porze.

Dane kontaktowe spółki TVS Sp. z o.o. to numer telefonu +48 (32) 608 92 00 oraz adres e-mail sekretariat@tvs.pl. Numer koncesji stacji to 670/K/2017-T. Nadawca prowadzi także serwisy internetowe, w tym VOD na stronie tvs.pl. Nie pojawia się w nich jednak żadne oficjalne odniesienie do Zabrza.

Z perspektywy odbiorcy ważne jest zrozumienie, że choć TVS w nazwie stacji może budzić skojarzenia z regionem śląskim, jej domeną pozostaje Katowice. Nie działa jako oddział Telewizji Zabrze ani nie tworzy lokalnego kanału dedykowanego jedynie mieszkańcom Zabrza.

Gdzie szukać prawidłowych informacji?

Osoby, które w wynikach wyszukiwania wpisują „TVS Zabrze,” często mają na myśli albo Telewizję Zabrze (TVZ), albo Telewizję TVS w Katowicach. Jeśli ktoś pragnie poznać wiadomości lokalne z miasta Zabrze, bieżące sprawy samorządowe czy wydarzenia kulturalne, powinien skorzystać z oferty Telewizji Zabrze. Właściwe źródła informacji to oficjalna witryna www.tvzabrze.pl oraz kontakt pod numerem 32 271 21 70.

Z kolei osoby zainteresowane programami o zasięgu ogólnopolskim, różnorodną tematyką i audycjami rozrywkowymi powinny zapoznać się z ramówką Telewizji TVS. Najlepszym adresem pozostaje tvs.pl, gdzie dostępne są również nagrania w trybie VOD. Można tam znaleźć zarówno archiwalne odcinki popularnych programów, jak i bieżące transmisje.

Zdarza się, że ktoś poszukuje informacji ogólnych o Górnym Śląsku, a do wyszukiwarki wpisuje przypadkową frazę typu „TVS Zabrze.” Lepiej wtedy doprecyzować, co konkretnie się chce znaleźć. Jeśli chodzi o lokalne wydarzenia i wieści związane ściśle z Zabrzem, Telewizja Zabrze (TVZ) posiada najpełniejszą ofertę informacyjną. Przy tematach związanych z całą aglomeracją górnośląską, rozrywką i pełnowymiarowym zasięgiem w telewizji satelitarnej warto kierować się w stronę Telewizji TVS.

„TVS Zabrze” jest zbitką słów, która w praktyce nie odnosi się do żadnej konkretnie istniejącej stacji czy redakcji. Często to wynik pomyłek w odróżnianiu lokalnego kanału Telewizji Zabrze (należącej do Gminy Miejskiej Zabrze) od Telewizji TVS, niezależnego nadawcy z Katowic. Warto więc pamiętać, by w zależności od potrzeb – czy to lokalnych, czy bardziej ogólnych – sięgać do właściwych źródeł.

Wszystko, co ważne dla widzów z Zabrza i okolic, oferuje Telewizja Zabrze (TVZ) z siedzibą przy ul. gen. de Gaulle’a 17. Od prawie 32 lat dostarcza materiały informacyjne i kulturalne dla mieszkańców, a także prowadzi miesięcznik „Nasze Zabrze Samorządowe.” Telewizja TVS, znajdująca się przy Placu Grunwaldzkim 12 w Katowicach, ma charakter ogólnopolski i z powodzeniem trafia do szerokiego grona odbiorców, oferując różnorodne formaty.

Z tego powodu, gdy ktoś szuka newsów o Zabrzu i widzi skrót „TVS,” powinien się upewnić, czy chodzi mu o Telewizję TVS z Katowic, czy też o Telewizję Zabrze, która faktycznie obsługuje teren Zabrza i działa od dekad w strukturach miejskich. Tym samym określenie „TVS Zabrze” okazuje się nie mieć realnego pokrycia w rzeczywistości medialnej.

Obydwa podmioty wymienione w tym tekście posiadają rozbudowane serwisy internetowe i aktywnie informują o swoich działaniach. Telewizja Zabrze (TVZ) funkcjonuje głównie w przestrzeni miejskiej Zabrza i publikuje na stronie www.tvzabrze.pl. Telewizja TVS natomiast stawia na programy ogólnopolskie i intensywnie korzysta z portalu tvs.pl. Ani jedno, ani drugie medium nie jest „TVS Zabrze.” Właściwe nazewnictwo pozwala uniknąć zamieszania i szybciej trafiać do dokładnie tych treści, które interesują widzów i czytelników.

