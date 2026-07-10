Prezydent Zabrza: „Miasto nie będzie śmietnikiem”. Trwa wyjaśnianie sprawy składowiska odpadów

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:26 pm• Ważne w mieście

Prezydent Zabrza zabrał głos w sprawie informacji medialnych dotyczących składowiska odpadów zarządzanego przez miejską spółkę MOSiR. W opublikowanym oświadczeniu zapewnił, że sprawa jest traktowana priorytetowo, a odpowiednie służby i instytucje zostały już powiadomione. Jak podkreślił, bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochrona środowiska pozostają najważniejsze, a wszelkie nieprawidłowości – jeśli zostaną potwierdzone – spotkają się z konsekwencjami.

Stanowcza reakcja władz miasta

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie Zabrza, którego zarządcą jest miejska spółka MOSiR, prezydent miasta wydał oficjalne oświadczenie. Już na wstępie podkreślił jednoznacznie, że Zabrze nie może być miejscem nielegalnego ani niewłaściwego składowania odpadów.

Jak zaznaczył, podjęto natychmiastowe działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. Celem jest rzetelne ustalenie faktów oraz sprawdzenie, czy na terenie składowiska nie doszło do naruszenia obowiązujących przepisów.

Zawiadomiono Policję, Prokuraturę i WIOŚ

Prezydent poinformował, że polecił zarządowi spółki MOSiR niezwłocznie zawiadomić właściwe organy ścigania. Informacje zostały przekazane Policji oraz Prokuraturze. Jednocześnie skierowano wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przeprowadzenie stosownych czynności kontrolnych.

Trwa analiza wszystkich okoliczności

Według przekazanych informacji, na obecnym etapie istnieje podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa. Z tego względu sprawa wymaga szczegółowego postępowania oraz współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie czynności wyjaśniających.

Władze miasta zapewniają, że na bieżąco analizowane są wszystkie dostępne informacje, a działania prowadzone są we współpracy z odpowiednimi organami.

Składowisko znajduje się w fazie rekultywacji

W swoim oświadczeniu prezydent przypomniał również, że składowisko odpadów pozostaje czynne wyłącznie w fazie rekultywacji. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą tam trafiać jedynie ściśle określone rodzaje odpadów przetworzonych.

Do takich materiałów należą między innymi:

odpady ziemne,

odpady kompostowe,

gruz,

piasek.

Podkreślono, że funkcjonowanie składowiska odbywa się w oparciu o obowiązujące regulacje, a wszelkie odstępstwa od tych zasad wymagają wyjaśnienia przez właściwe organy.

W przypadku nieprawidłowości będą konsekwencje

Prezydent Zabrza zadeklarował, że jeżeli prowadzone postępowania wykażą naruszenia prawa lub inne nieprawidłowości, wobec wszystkich osób odpowiedzialnych zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Zapowiedział również pełną współpracę miasta z organami prowadzącymi czynności oraz konsekwentne dążenie do wyjaśnienia sprawy do końca.

Mieszkańcy mają być informowani na bieżąco

W końcowej części oświadczenia prezydent zapewnił mieszkańców, że bezpieczeństwo oraz ochrona środowiska pozostają jednym z najważniejszych priorytetów władz miasta. Zadeklarował także, że będzie informował opinię publiczną o wynikach prowadzonych kontroli i kolejnych ustaleniach dotyczących sprawy.

Jak podkreślił, Zabrze nie może i nie będzie miejscem nielegalnego lub niewłaściwego składowania odpadów, a wszystkie działania podejmowane przez miasto mają służyć ochronie mieszkańców oraz środowiska naturalnego.

Źródło: UM Zabrze

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