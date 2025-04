Wielka Zbiórka Szkła już w sobotę – wymień butelki na wiosenną sadzonkę

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:39 pm• Ważne w mieście

W sobotę, 5 kwietnia, w godzinach od 9:00 do 13:00, plac przed Teatrem Nowym w Zabrzu zamieni się w zieloną strefę ekologiczną. Wszystko za sprawą Wielkiej Zbiórki Szkła, organizowanej w ramach kampanii edukacyjnej „Szkło Must Go On”.

Szkło za sadzonkę – ekologiczna wymiana

Uczestnicy wydarzenia, którzy przyniosą 8 szklanych butelek lub słoików, otrzymają w zamian sadzonkę hiacynta lub żonkila – pachnący symbol nadchodzącej wiosny. Akcja potrwa do godziny 13:00 lub do wyczerpania zapasów roślin, dlatego warto przybyć wcześniej.

Edukacja przez zabawę

Oprócz zbiórki, na miejscu dostępna będzie strefa PreZero z grami i zabawami dla dzieci. Nie zabraknie również maskotki PreZero Hero, która przyciągnie najmłodszych uczestników i zachęci do nauki o ekologii w przyjaznej formie.

Goście specjalni i partnerzy akcji

W wydarzeniu udział wezmą ambasadorzy kampanii – influencerka Marta „Zguta” Zgutczyńska oraz wokalista Mateusz Gędek. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do przeglądnięcia domowych spiżarni i oddania niepotrzebnych szklanych opakowań do recyklingu.

Organizatorzy i patronat

Akcję organizują Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i PreZero, przy honorowym patronacie Miasta Zabrze. Partnerami medialnymi są: Dziennik Zachodni, Nasze Miasto Zabrze oraz Radio Silesia.

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today