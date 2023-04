Wielkanocny weekend na śląskich drogach: 13 wypadków, 1 osoba nie żyje, 103 nietrzeźwych kierowców

W czasie Świąt Wielkanocnych na drogach Śląska czuwało ponad 2000 policjantów drogówki, wspieranych przez innych funkcjonariuszy. Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym, jednakże dane pokazują, że wciąż jest wiele do zrobienia w kwestii poprawy kultury drogowej.

Od piątku do poniedziałku doszło do 13 wypadków drogowych, w których jedna osoba straciła życie, a 19 zostało rannych. Co więcej, odnotowano 383 kolizje drogowe, co dowodzi, że nadal jest wiele nieodpowiedzialnych kierowców, którzy nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze.

Policjanci zareagowali na ten stan rzeczy, podejmując działania prewencyjne i kontrolne. W ciągu 4 dni świątecznego weekendu zatrzymano 103 nietrzeźwych kierujących oraz 12 kierujących pod wpływem narkotyków. To alarmujące, że mimo działań policyjnych wciąż pojawiają się tacy, którzy ryzykują życie swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

Warto również porównać te dane z wynikami ubiegłego roku, kiedy to odnotowano 405 kolizji i 8 wypadków, w których 1 osoba zginęła, a 8 zostało rannych. Dodatkowo, w 2022 roku policja zatrzymała 116 nietrzeźwych kierowców. To wskazuje na to, że kultura drogowa wciąż wymaga poprawy, a policja musi kontynuować swoje działania, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach.