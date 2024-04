Fundusze europejskie Zabrze – jak pozyskać – Spotkanie informacyjne

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:12 pm• Biznes, Ważne w mieście

Spotkanie informacyjne w Zabrzu: Jak skorzystać z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji?

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Głównym Punktem Informacji Funduszy Europejskich zaprasza na niezwykle ważne spotkanie, które odbędzie się 15 maja o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Powstańców Śląskich 3. Celem wydarzenia jest przegląd dostępnych środków z Funduszy Europejskich przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych.

Program spotkania zaplanowano szczegółowo z myślą o maksymalnym wykorzystaniu dostępnych możliwości:

10:00-10:05 – powitanie uczestników,

10:05-10:25 – omówienie źródeł informacji o Funduszach Europejskich oraz roli sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,

10:25-10:55 – przedstawienie możliwości szkoleń finansowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób prywatnych zainteresowanych samorozwojem,

10:55-11:05 – informacje na temat Pożyczki na kształcenie,

11:05-11:15 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jakie szanse otwiera przed przedsiębiorcami,

11:15-11:45 – prezentacja Akademii PARP,

11:45-12:00 – sesja pytań i odpowiedzi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie Rejestracja na spotkanie. Rejestracja trwa do 14 maja 2024 r. do godziny 12:00 lub do wyczerpania miejsc.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności i rozwojem zawodowym do skorzystania z tej unikalnej możliwości. Spotkanie to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych narzędziach finansowych, które mogą wspierać zarówno rozwój osobisty, jak i rozwój działalności gospodarczej.

źródło / foto: UM Zabrze

