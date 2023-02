Wspólna pomoc dla obywateli Ukrainy: Działanie Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu

Zabrzański sąd zgodził się na wniosek śledczych i we wtorek zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego 40-latka. Podejrzany jest on o zgwałcenie i rozbój na 17-latce i grozi mu kara do 12 lat więzienia, która może być zwiększona ze względu na jego recydywę. W nocy 24 stycznia w Zabrzu doszło do poważnego przestępstwa seksualnego. 40-letni mężczyzna […]