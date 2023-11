Wybieramy lodówkę – na jakie parametry warto zwrócić uwagę?

Napisane przez mikolajczarnecki• 4:18 pm• Ciekawostki

Zastanawiasz się nad nową lodówką? Dobrze poświęcić odpowiednio dużo czasu, by wybrać model dostosowany do twoich potrzeb i budżetu. Dowiedz się, jakie są najważniejsze aspekty przy zakupie nowego sprzętu, czy lepiej kupić model wolnostojący, czy do zabudowy! Dzięki temu podejmiesz trafną decyzję, a sprzęt, na który się zdecydujesz, posłuży ci przez wiele lat!

Jaka lodówka – wolnostojąca czy do zabudowy?

Jedną z pierwszych decyzji, jakie powinieneś podjąć, jest wskazanie, czy szukasz modelu do zabudowy, czy może wolnostojącego! Każda z opcji ma swoje atuty! Lodówka do zabudowy sprawi, że wnętrze będzie prezentowało się zachwycająco! Duże urządzenie może przytłaczać przestrzeń – dlatego jeśli zależy ci na harmonijnie urządzonej kuchni, model do zabudowy wydaje się najlepszym zakupem. Estetyka to nie wszystko! Za takim wyborem przemawia również wiele praktycznych kwestii. Na czele z łatwiejszym utrzymaniem lodówki w czystości. Odpada ci przecież pieczołowite czyszczenie frontu i usuwaniem śladów odcisków palców – co jest standardem przy lodówkach wolnostojących. Lodówki tego typu dobrze sprawdzą się również w otwartej kuchni lub aneksie połączonym z salonem – dzięki dodatkowej izolacji pracują dyskretniej! Wymiana starego sprzętu na nowy też będzie odbywać się płynnie – nie musisz spędzać godzin, szukając odpowiedniego modelu w kolorze pasującym do zmywarki i kuchenki – front w końcu pozostaje bez zmian!

Jak widzisz, jest wiele argumentów na rzecz lodówki do zabudowy. Czy takie rozwiązanie ma swoje wady? Przede wszystkim bardziej skomplikowany jest montaż sprzętu tego typu. Co więcej, trudniej też się do niego dostać w przypadku niezbędnej naprawy. Także i wybór modeli na rynku jest mniejszy niż w przypadku sprzętów wolnostojących.

Te ostatnie ciągle są bardzo popularnym zakupem. Głównie ze względu na dużą uniwersalność i szeroką ofertę. Sprzęty tego typu przestały być już białymi blokami, które odznaczają się wśród nowoczesnych mebli. Dzisiaj możesz kupić świetnie zaprojektowane propozycje, w tym prawdziwe dzieła sztuki – lodówki wolnostojące w stylistyce retro! Mogą być one ozdobą każdej kuchni – zwłaszcza, że są dostępne w kilku kolorach.

Na rzecz modeli wolnostojących przemawia łatwość ich ustawienia właściwie w każdym wnętrzu!

Jak wybrać lodówkę? Kluczowe kwestie

Gdy ustalisz już, czy szukasz sprzętu do zabudowy, czy wolnostojącego, pora przyjrzeć się innym kwestiom. Chociaż domyślnym wyborem będzie lodówko-zamrażarka, opcji masz znacznie więcej! Możesz zdecydować się na niewielką lodówkę podblatową, pojemną side by side lub wygodną French Door!

Dla kogo bardziej pojemne sprzęty? Przede wszystkim – dla liczniejszych rodzin lub współlokatorów. To również atrakcyjny wybór dla zapalonych działkowiczów, rolników i ogrodników – łatwiej przechowywać domowe mrożonki i przetwory. W końcu – po taki sprzęt sięgną osoby, które wolą robić większe zakupy rzadziej i potrzebują odpowiednio dużo miejsca na przechowywanie zapasów. Czy jest sens kupować lodówkę side by side tylko dlatego, że zmieści się w twojej kuchni? Nie będzie to dobry pomysł! Pamiętaj, że takie urządzenie zużywa dużo energii, a lodówka pracuje przecież cały czas – szybko odbije się to na twoich rachunkach za prąd. Lepiej wybrać energooszczędną chłodziarko-zamrażarkę dobrze dostosowaną do twoich realnych potrzeb.

Jakie inne kwestie oprócz zużycia prądu mają znaczenie przy zakupie sprzętu? Przede wszystkim zwróć uwagę na:

wymiary urządzenia;

pojemność;

generowany hałas;

udogodnienia w przechowywaniu określonego rodzaju żywności;

dodatkowe funkcje;

zastosowane technologie, np. No Frost;

łatwe sterowanie.

Wiesz już, czym charakteryzuje się dobra lodówka. Niezależnie od tego, jaki jej rodzaj wybierzesz, skupiaj się przede wszystkim na propozycjach uznanych producentów.

