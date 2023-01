Wypadek na przystanku autobusowym przy ulicy Jordana w Zabrzu

Zabrzańska policja podaje więcej szczegółów na temat zdarzenia, do którego doszło wczoraj wieczorem na przystanku autobusowym przy ulicy Jordana. Dochodzenie wykazało, że pasażerka autobusu został uderzona przez zamykające się drzwi podczas wysiadania, co doprowadziło do jej upadku. Kierowca autobusu, który brał udział w tym zdarzeniu, odjechał z miejsca zdarzenia. Obecnie toczą się czynności w sprawie.

Wczoraj około godziny 19:00 na przystanku autobusowym przy ulicy Jordana doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 85-letnia pasażerka autobusu nr 158 utknęła w drzwiach podczas wysiadania na przystanku i nie zdążyła się wydostać. 62-letni kierowca autobusu miał ponownie otworzyć drzwi, kiedy to zauważył, spowodowało to utratę równowagi i upadek 86-letniej kobiety. Niestety w wyniku tego zdarzenia kobieta została ranna.Przypadkowa grupa osób była świadkami zdarzenia kobiety i wkroczyła z pomocą. Na razie dochodzenie wciąż trwa, a policja prosi wszystkich o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zdrowy rozsądek.