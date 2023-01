Jak skutecznie wykorzystać pozycjonowanie lokalne

Dzisiaj SEO to rozbudowany temat, dotyczący wielu różnorodnych działań. Przykładowo nie każdy zdaje sobie sprawę, że znaczenia pozycjonowania lokalnego. Postanowiliśmy zatem wyjaśnić, czym jest lokalne pozycjonowanie stron, dlaczego jest ważne i jak je wykorzystać.

Czym jest pozycjonowanie lokalne?

Mianem pozycjonowania lokalnego określa się działania SEO skupione na osiąganiu wysokich pozycji w wynikach wyszukiwań odnoszących się do konkretnych lokalizacji. Wiele osób szuka usług lub produktów wraz z określeniem miejscowości czy regionu w kraju. W takiej sytuacji frazie głównej towarzy nazwa tej miejscowości bądź regionu. Jako przykład weźmy frazę “buty”. Jeśli szukasz sklepu z butami w Polsce, w wyszukiwarce wpiszesz zapewne słowo “buty”. Jednak jeśli zależy Ci na znalezieniu sklepu oferującego swoje usługi w Warszawie, możliwe, że wybierzesz frazę “buty Warszawa”. Dopuszczasz możliwość odbycia podróży do innej miejscowości na terenie województwa? W takiej sytuacji fraza może brzmieć “buty mazowieckie”.

Dlaczego lokalne pozycjonowanie stron jest ważne?

Obecnie lokalne pozycjonowanie stron odgrywa w SEO bardzo ważną rolę. Okazuje się, że niemal połowa wyszukiwań dotyczy fraz lokalnych. Co więcej, dane pokazują, że wyszukiwania lokalne generują nawet 2-krotnie wyższą konwersję. Dlatego nie można ignorować kwestii pozycjonowania lokalnego, i to bez względu na zasięg działania danej firmy.

Zostań liderem regionu

Jeśli działasz stacjonarnie lub online, ale tylko na określonym terenie, lokalne pozycjonowanie stron będzie stanowiło podstawę Twoich działań SEO. W takiej sytuacji zależy Ci, aby wyróżnić się na tle regionalnej konkurencji. To jedyny sposób, aby Klienci dowiedzieli się w ogóle o Twoim istnieniu. Pozycjonowanie lokalne pozwala zdobyć ich zaufanie i zachęcić do skorzystania z oferty. Czasami, jeśli działasz tylko lokalnie, możesz nawet zrezygnować z pozycjonowania strony na cały kraj.

Buduj rozpoznawalność marki i zwiększaj ruch na stronie

Za sprawą pozycjonowania lokalnego budujesz swoją rozpoznawalność w wielu miejscach w kraju. Jeśli działasz na terenie całego kraju, przeprowadzając pozycjonowanie na konkretne miasta, zwiększysz ruch na stronie. Wiele osób wpisuje w wyszukiwarce frazy lokalne z przyzwyczajenia, tak naprawdę nie przywiązując większej wagi do tego, skąd jest firma oferująca dane usługi. Decydując się na lokalne pozycjonowanie witryny, wchodzisz do rywalizacji z podmiotami lokalnymi.

Sukces niskim kosztem

W zależności od branży, w realizacji lokalnej w sieci bierze udział od kilku do kilkudziesięciu firm. Jeśli chodzi o pozycjonowanie na całą Polskę, jest ich przeważnie kilkaset. Dlatego też lokalne pozycjonowanie stron nie wymaga tak dużych nakładów finansowych. Można tutaj odnieść sukces ze zdecydowanie niższym budżetem. Zakres pracy do wykonania również jest zdecydowanie mniejszy. Co więcej, zwykle efekty pozycjonowania lokalnego są widoczne zdecydowanie szybciej niż w przypadku pozycjonowania na kraj.

