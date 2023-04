Zabrzanin trafił do więzienia dzięki spostrzegawczemu dzielnicowemu

Zwracając uwagę na każdy detal, dzielnicowy szybko zorientował się, że mężczyzna wysiadał z autobusu na przystanku nieopodal komisariatu. Bez chwili zwłoki, zatrzymał poszukiwanego i doprowadził go na pobliski komisariat, gdzie mężczyzna został przekazany do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Okazało się, że zatrzymany mężczyzna był poszukiwany przez sąd, aby odbyć karę pozbawienia wolności. Szybka i stanowcza reakcja dzielnicowego Kaczorka pozwoliła na wyeliminowanie zagrożenia, jakie stwarzał poszukiwany przestępca, oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców Zabrza.

Nieoceniona praca policjantów z Komisariatu VI Policji w Zabrzu po raz kolejny przyczyniła się do skutecznego zwalczania przestępczości na terenie miasta. Dzielnicowy sierż. szt. Dariusz Kaczorek udowodnił, że poza godzinami pracy również dba o bezpieczeństwo mieszkańców, co stanowi wyraz profesjonalizmu i oddania swojej służbie. Z kolei zatrzymanie poszukiwanego przestępcy stanowi ważny krok w realizacji wymiaru sprawiedliwości, przyczyniając się do poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.