Zmiana organizacji ruchu na alei Korfantego w Zabrzu od 24 kwietnia

Wraz z nadejściem kolejnego poniedziałku, mieszkańcy Zabrza mogą spodziewać się zmian w organizacji ruchu na jednej z głównych arterii miasta. W dniu 24 kwietnia od godziny 13.00, zostanie wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu w ciągu alei Korfantego.

Zamknięta zostanie aleja Korfantego na odcinku od ulicy Heweliusza do ronda w rejonie ulicy Bruno. Z pewnością dla wielu kierowców to będzie niewątpliwie spory problem, jednakże zmiana ta jest związana z kolejnym etapem prac prowadzonych w ramach inwestycji o nazwie „Budowa przedłużenia alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu”.

Wykonawcą całej inwestycji jest EUROVIA POLSKA S.A., a jej celem jest wydłużenie alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza aż do ulicy Brygadzistów w Zabrzu. Nowe zmiany w organizacji ruchu mają na celu umożliwienie prac związanych z tym przedsięwzięciem.

Wprowadzona zostanie tymczasowa droga objazdowa, która poprowadzi kierowców z ulicy Heweliusza do ulicy Bruno, a także zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na odcinku skrzyżowania alei Korfantego z ulicą Heweliusza.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu oraz ograniczeń prędkości. Mieszkańcy Zabrza będą mogli cieszyć się z nowych zmian na ulicach, które będą służyć lepszemu i szybszemu przemieszczaniu się po mieście.