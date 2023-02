Zabrzańska policja zatrzymała podejrzanych o usiłowanie zabójstwa

W sobotę, dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych przez policjantów w Zabrzu, w związku z zarzutem usiłowania zabójstwa. Według oskarżenia, podejrzani wspólnie działając wywołali wypadek samochodowy, uderzając swoim pojazdem w grupę ludzi i poważnie raniąc 25-letniego mężczyznę za pomocą maczet. Incydent miał miejsce w Radkowie w powiecie kłodzkim. Obaj podejrzani zostali objęci środkiem zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztu.

W nieprzewidywalnym wydarzeniu, do którego doszło w piątek 27 stycznia, dwóch mieszkańców powiatu kłodzkiego było podejrzanych o poważne napaści. Z relacji policji, podejrzani, działając zgodnie, uderzyli swoim samochodem Volkswagenem w dwóch mężczyzn i jedną kobietę idących poboczem w Radkowie. Po wyjściu z pojazdu, wykorzystali niebezpieczne narzędzia, by poważnie zranić jednego z mężczyzn. Po zdarzeniu uciekli z miejsca, jednak policja natychmiast przystąpiła do działania i ustaliła potencjalnych sprawców. Po intensywnych poszukiwaniach, dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych, a poszkodowany 25-latek został hospitalizowany z poważnymi obrażeniami ciała.

W sobotni wieczór dwóch mężczyzn w wieku 22 i 23 lat zostało zatrzymanych w jednym z mieszkań na terenie Zabrza. Zespoł Wywiadowców Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, po intensywnych poszukiwaniach, ujęło podejrzanych, którzy próbowali ukryć się na balkonie mieszkania. Pomimo ich starań, zatrzymani zostali szybko zlokalizowani przez policjantów. Po zatrzymaniu, mężczyźni zostali przekazani do policjantów z Kłodzka.

źródło: Policja Zabrze