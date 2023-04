Kryminalni z Zabrza złapali kobietę oszukująca „na policjanta”

Zabrzańscy policjanci ujawnili sprawę oszustwa metodą „na policjanta”, w której 31-letnia kobieta odegrała kluczową rolę. W wyniku przestępstwa, 87-letnia mieszkanka Zabrza straciła 50 tysięcy złotych. Podejrzana grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności za swoje czyny.

Jak ustalili śledczy, 31-latka działała w roli „odbieraka”, odebranego od starszej kobiety pieniądze miały być użyte do walki z fałszywymi policjantami. Zespół kryminalny z Zabrza zdołał zidentyfikować podejrzaną dzięki analizie zgromadzonego materiału dowodowego. Okazało się, że kobieta miała już na swoim koncie liczne przestępstwa przeciwko mieniu.

Zatrzymana przez policjantów z Bydgoszczy, 31-latka przebywa obecnie w areszcie śledczym. Jej los teraz zależy od sądu, który zadecyduje o karze za popełnione przestępstwa.

Metoda „na policjanta” i „na wnuczka” to jedne z najczęściej stosowanych przez przestępców sposobów wyłudzania pieniędzy. W obu przypadkach wykorzystuje się zaawansowaną socjotechnikę, podając się za członka rodziny lub za pracownika zaufanej instytucji. Przestępcy nakłaniają ofiarę do wypłaty pieniędzy, podsycając silne emocje i błędne postrzeganie sytuacji.

Przypadki oszustw metodą „na policjanta” czy „na wnuczka” to tylko jedne z wielu przykładów działań przestępczych, które wykorzystują manipulację i socjotechnikę. Wszystkie te schematy mają na celu oszukanie ofiar i wyłudzenie pieniędzy. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o zasadach ostrożności i nie ulegać podstępnym próbom oszustwa. Jeśli ktoś dzwoni do nas i prosi o przekazanie pieniędzy, zawsze należy sprawdzić, czy rzeczywiście jest to osoba, za którą się podaje, a w przypadku wątpliwości skontaktować się z policją.