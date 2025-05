Zabrze inwestuje w piękno i historię naszych zabytków

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:25 pm• Ważne w mieście

Na oficjalnym profilu społecznościowym prezydentki Zabrza pojawiła się zapowiedź programu, który może odmienić wygląd wielu zabytkowych nieruchomości w mieście. Jak poinformowała Agnieszka Rupniewska, miasto zdecydowało o możliwości sfinansowania nawet 100 procent kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich dla najcenniejszych obiektów wpisanych do rejestru zabytków – tych o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.

Dla pozostałych nieruchomości, ujętych w gminnej ewidencji zabytków, dofinansowanie może sięgnąć do 50 procent wartości inwestycji. Co szczególnie istotne, środki zostaną przeznaczone wyłącznie na remonty budynków, które nie są w całości własnością gminy. Tym samym wsparcie trafi do wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli, którzy zdecydują się zadbać o zachowanie zabytkowego charakteru swoich nieruchomości.

Lista prac objętych miejskim wsparciem jest szeroka i obejmuje m.in.:

przygotowanie dokumentacji technicznej (w tym ekspertyz, projektów i programów prac),

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian,

remont lub całkowite odtworzenie pokrycia dachowego,

działania służące wyeksponowaniu oryginalnych elementów zabytkowych parków i ogrodów.

Władze miasta zapowiadają, że to niepełna lista działań, które mogą być współfinansowane, a szczegółowy katalog będzie dostępny dla wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.

Prezydentka Zabrza zachęca wspólnoty mieszkaniowe do aktywnego włączania się w proces rewitalizacji miasta. Jak zaznacza, gra jest warta świeczki, nie tylko ze względu na wysoki poziom zwrotu kosztów, ale również szeroki zakres dopuszczalnych prac.

Zabrze, jak deklaruje Agnieszka Rupniewska, ma pięknieć w sposób mądry i przemyślany – poprzez wspieranie tych inicjatyw, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i estetykę przestrzeni miejskiej.

źródło: https://www.facebook.com/RupniewskaAgnieszka

