Zaćma. Najczęstsze pytania pacjentów przed operacją

Zaćma jest jednym z najpoważniejszych schorzeń narządu wzroku. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroba ta zajmuje pierwsze miejsce wśród przyczyn ślepoty na świecie. Jeśli zdiagnozowano u Ciebie kataraktę, prawdopodobnie przygotowujesz się do operacji. W artykule odpowiadamy na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania przed zabiegiem, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc w przygotowaniach. Zapraszamy do przeczytania artykułu!

Kiedy zaleca się operację zaćmy?

Zabieg usunięcia katarakty zaleca się osobom, u których stwierdzono to schorzenie, a stopień pogorszenia wzroku zaczyna znacząco przeszkadzać w codziennym życiu oraz pracy, czyli w wykonywaniu takich czynności jak czytanie, prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie urządzeń. W miarę postępu choroby pacjent może odczuwać wzrastającą trudność w realizacji swoich zawodowych obowiązków oraz aktywności, które wcześniej nie sprawiały problemów.

Wytyczne przed zabiegiem usunięcia zaćmy – co musisz wiedzieć?

W dniu operacji pacjent powinien być w pełni zdrowy, bez objawów przeziębienia lub grypy, takich jak kaszel, katar czy gorączka. Ważne jest, aby unikać stosowania jakichkolwiek kosmetyków, w tym perfum, wszelkiego rodzaju kremów, dezodorantów w spreju oraz lakieru do włosów. Kobiety powinny zrezygnować z makijażu, a wszyscy pacjenci muszą pamiętać, aby nie zakładać biżuterii.

Przed operacją zaćmy należy poinformować lekarza o wszystkich zażywanych lekach, zwłaszcza tych stosowanych na rozrzedzenie krwi, nadciśnienie, cukrzycę oraz inne choroby przewlekłe. Jest to istotne, ponieważ niektóre z nich mogą wpływać na przebieg zabiegu, zwiększając ryzyko krwawienia lub innych komplikacji.

W kwestii żywienia zazwyczaj lekarze zalecają, aby nie jeść ciężkostrawnych posiłków po północy dnia poprzedzającego zabieg. Pacjenci powinni unikać spożywania alkoholu przez co najmniej 24 godziny przed operacją. Zaleca się także unikanie napojów zawierających kofeinę, takich jak kawa, herbata oraz niektóre napoje gazowane, ponieważ mogą one wpływać na wzrost ciśnienia tętniczego.

Jak przebiega operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji?

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji jest nowoczesną procedurą chirurgiczną, która umożliwia precyzyjne usunięcie zmętniałej soczewki i zastąpienie jej sztucznym implantem. Cały zabieg trwa zazwyczaj od 15 do 30 minut.

Operacja rozpoczyna się od znieczulenia powierzchniowego oka za pomocą kropli lub żelu. Następnie chirurg wykonuje niewielkie, około dwumilimetrowe nacięcie na rogówce, przez które wprowadza fakoemulsyfikator. Emituje on fale ultradźwiękowe, które rozdrabniają zmętniałą soczewkę na drobne fragmenty – są jednocześnie usuwane z oka za pomocą delikatnego zasysania.

Następnie przez wykonane wcześniej nacięcie wprowadzana jest sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa (jest ona dobrana indywidualnie do potrzeb pacjenta). Nacięcie wykonane na rogówce jest na tyle małe, że goi się samoistnie, bez potrzeby zakładania szwów. Po zakończeniu zabiegu na oko nakładany jest sterylny opatrunek, który chroni je podczas początkowej fazy gojenia.

Operacja zaćmy w Czechach – poznaj Tesin Medic Clinic!

Tesin Medic Clinic to placówka medyczna, której personel specjalizuje się w operacjach zaćmy. Jest ona zlokalizowana w Czeskim Cieszynie. Dogodne położenie kliniki umożliwia łatwy dostęp dla pacjentów z Polski, co stanowi znaczące udogodnienie dla osób poszukujących wysokiej jakości opieki medycznej w bliskiej odległości od granicy.

W Tesin Medic Clinic pracuje polskojęzyczny personel, dzięki czemu Polacy czują się bardziej pewnie i komfortowo. Klinika kładzie duży nacisk na indywidualne podejście, co przekłada się na spersonalizowaną opiekę i dostosowanie zabiegu do specyficznych potrzeb zdrowotnych pacjenta.

Dzięki umowie transgranicznej z bliskimi sąsiadami Polski zabieg fakoemulsyfikacji można wykonać niedaleko granicy. Operacja zaćmy w Czechach wykonywana w Tesin Medic Clinic jest przeprowadzana także w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu pacjenci nie muszą martwić się o dodatkowe koszty.

Często zadawane pytania przed zabiegiem usunięcia zaćmy

Jak długo trzeba czekać na operację w Tesin Medic Clinic?

Standardowy czas oczekiwania na zabieg wynosi około 2 tygodni.

Jak zapisać się na operację zaćmy na NFZ w Tesin Medic Clinic?

Aby zapisać się na zabieg w ramach NFZ, wystarczy jeden kontakt telefoniczny. Podczas tej rozmowy umówiona zostanie wizyta, podczas której odbędzie się kwalifikacja oraz operacja.

Jakie dokumenty są potrzebne do operacji?

Pacjenci ubezpieczeni w Polsce potrzebują jedynie dowodu osobistego, aby przystąpić do operacji zaćmy w Tesin Medic Clinic.

Czy cukrzyca jest przeciwskazaniem do operacji?

Cukrzyca nie jest przeciwskazaniem do operacji zaćmy. Ważne jest, aby poziom cukru był uregulowany, a pacjent powinien mieć ze sobą leki na cukrzycę, takie jak tabletki lub insulina.

Jak wybrać odpowiednią soczewkę?

Dobór soczewki zależy od trybu życia pacjenta. Podczas rozmowy na infolinii oraz kwalifikacji zostaną omówione indywidualne preferencje.

Jak dostać się do kliniki?

Tesin Medic Clinic znajduje się 2 km od granicy z Polską, w Czeskim Cieszynie. Pacjenci mogą przyjechać z zaufaną osobą, która przywiezie ich i po około 2,5 godziny odbierze po zabiegu. Do kliniki prowadzi droga szybkiego ruchu S52. Klinika współpracuje z firmami przewozowymi w Polsce i na życzenie organizuje transport, a także pomaga znaleźć dogodne połączenia PKS i PKP.

Czy trzeba zabierać ze sobą odzież na zmianę i pantofle?

Nie jest konieczne zabieranie ze sobą odzieży na zmianę ani pantofli.

Czy pacjenci zostają na noc po zabiegu?

Operacja zaćmy jest zabiegiem jednodniowym. Cały proces trwa od 3 do 5 godzin, po czym pacjent wraca do domu.

Czy operacja jest przeprowadzana w pełnym znieczuleniu?

Zabieg usunięcia zaćmy w przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym.

Czy po operacji przeprowadzana jest wizyta kontrolna?

Tak, po operacji zaćmy przeprowadzana jest wizyta kontrolna – po około 2 tygodniach od zabiegu.

Znaczenie usunięcia zaćmy we wczesnym stadium

Wczesna interwencja chirurgiczna w leczeniu katarakty ma istotne znaczenie, ponieważ usunięcie zaćmy w odpowiednim czasie zapobiega poważnemu pogorszeniu widzenia, które mogłoby utrudniać codzienne funkcjonowanie oraz wykonywanie zawodowych obowiązków. Metoda fakoemulsyfikacji jest nowoczesną procedurą, która pozwala na skuteczne przywrócenie ostrości widzenia. Dzięki zaawansowanej technologii oraz minimalnie inwazyjnym technikom chirurgicznym pacjenci mogą liczyć na krótki czas rekonwalescencji i szybki powrót do normalnych aktywności.

