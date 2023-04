Zatrzymany włamywacz w Zabrzu, był skazany na 25 lat za zabójstwo

We wtorkową noc, policjanci z Komisariatu V Policji w Zabrzu zakończyli udaną operację zatrzymania włamywacza, który usiłował włamać się do sklepu z alkoholem. Okazało się, że mężczyzna w przeszłości był skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo i dopiero co opuścił zakład karny. Teraz za usiłowanie włamania grozi mu kolejne 10 lat za kratkami.

Zdarzenie miało miejsce przed drugą w nocy, kiedy dyżurny Komisariatu V Policji w Zabrzu otrzymał zgłoszenie o włamaniu do sklepu spożywczego na ulicy Krakowskiej. Na miejsce natychmiast pojechała załoga patrolowa. Policjanci potwierdzili, że doszło do próby włamania, a następnie rozpoczęli przeszukiwanie okolicy, by znaleźć sprawcę.

Kilka minut później natknęli się na mężczyznę, który od razu zaczął się od nich oddalać. To właśnie on odpowiadał rysopisowi sprawcy, którego zarejestrowała kamera monitoringu w sklepie. Policjanci natychmiast go zatrzymali i znaleźli w jego pobliżu torbę z narzędziami do włamania. Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić swojego pobytu na ulicy w tak późnych godzinach, a jego zachowanie dodatkowo wzbudziło podejrzenia policjantów.

56-letni mieszkaniec Zabrza został przewieziony do komendy i osadzony w policyjnym areszcie. Po zebraniu materiału dowodowego usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Choć nie udało mu się nic ukraść, to straty spowodowane uszkodzeniem drzwi wejściowych sklepu niosły wartość 7000 złotych.

Okazało się, że zatrzymany to recydywista, który odbywał karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Warto podkreślić, że mężczyzna dopiero co opuścił zakład karny, a już znów znalazł się po złej stronie prawa. Tym razem usiłował dokonać włamania do sklepu z alkoholem, co mogło skończyć się dla niego kolejnym długim pobytem za kratkami. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Po zakończeniu przesłuchania, śledczy złożyli wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres jednego miesiąca. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 56-latek pozostanie więc za kratkami przez kolejny miesiąc, do czasu rozprawy sądowej.

Policja apeluje do wszystkich mieszkańców o ostrożność i czujność wobec ewentualnych włamywaczy. Zdarzenia takie jak to pokazują, że wciąż trzeba uważać na swoje mienie i pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Warto zabezpieczyć drzwi i okna swojego domu, a jeśli widzimy podejrzane osoby, koniecznie powiadomić policję.

To już kolejne zatrzymanie włamywacza w Zabrzu w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Policja intensywnie działa na terenie miasta, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i zminimalizować liczby przestępstw. Warto podkreślić, że dzięki skutecznej pracy policjantów, coraz więcej przestępców zostaje zatrzymanych i skazanych za swoje czyny.

źródło: Policja Zabrze