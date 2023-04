Nietrzeźwy rowerzysta zatrzymany przez policję – mandat w wysokości 2500 zł.

Od ponad roku obowiązują w Polsce przepisy, które znacząco zaostrzają kary dla uczestników ruchu drogowego, którzy popełniają wykroczenia. Jednym z elementów nowelizacji było zwiększenie kwot mandatów, które są wymierzane za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. O zmianie tej przepisy przekonał się niedawno 57-letni rowerzysta z Zabrza.

W czwartek po godzinie 15:00 policjanci z drogówki zauważyli mężczyznę jadącego rowerem ulicą Legnicką. Sposób, w jaki poruszał się jednośladem, wskazywał na to, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze postanowili podjąć interwencję i zatrzymać rowerzystę do kontroli drogowej.

Okazało się, że jadący na rowerze mężczyzna miał ponad 1,68 promila alkoholu w organizmie. Był to stan, który jednoznacznie wskazywał na nietrzeźwość rowerzysty i stanowił podstawę do ukarania go mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

Warto przypomnieć, że od początku ubiegłego roku w życie weszła nowelizacja kodeksu drogowego, która zmienia wysokość mandatów karnych za wybrane wykroczenia drogowe. W przypadku jazdy rowerem w stanie po użyciu alkoholu, tj. przy poziomie od 0,2 do 0,5 promila, grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych. Natomiast w przypadku jazdy nietrzeźwym rowerzystą, czyli wtedy gdy poziom alkoholu w organizmie przekracza 0,5 promila, kara wzrasta do kwoty 2500 złotych.

Pamiętajmy, że nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego stanowią poważne zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników dróg. Niestety, wypadki spowodowane przez pijanych kierowców i rowerzystów zdarzają się niestety zbyt często. Dlatego ważne jest, aby każdy z nas pamiętał o konsekwencjach swoich działań i przestrzegał przepisów ruchu drogowego. Tylko w ten sposób będziemy mogli zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo na drodze.

źródło: Policja Zabrze