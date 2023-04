Otwarcie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu!

Wspaniałe wiadomości dla wszystkich miłośników piękna przyrody! Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, który co roku cieszy się zainteresowaniem turystów i mieszkańców miasta, zostanie otwarty już w najbliższy poniedziałek, 1 maja, o godzinie 10:00. Po intensywnych pracach przez cały rok, pracownicy Ogrodu gotowi są przyjąć odwiedzających, którzy zechcą cieszyć się pięknymi krajobrazami i bogactwem roślin.

Zabrzański Ogród Botaniczny to najbogatsza zbiór roślin na Górnym Śląsku, a jego kolekcja składa się z około 5000 okazów drzew i krzewów oraz bogatej kolekcji roślin z praktycznie wszystkich stref klimatycznych. Jest to wyjątkowe miejsce o charakterze ekologicznym, zdrowotnym i naukowym. Przyciąga on turystów z całego kraju, którzy chcą zobaczyć tę unikalną kolekcję.

Ogród dzieli się na dwie części – botaniczną, która nawiązuje do ogrodów w stylu francuskim, oraz parkową z placem zabaw, terenami gospodarczymi i szklarniami. Szklarnie w tym roku są wyłączone ze zwiedzania, ponieważ przygotowywane są do inwestycji, na którą Miasto Zabrze pozyskało środki zewnętrzne z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Mieszkańcy i turyści, którzy chcą odwiedzić ogród botaniczny, mogą zobaczyć jednak piękno innych części ogrodu.

Miejski Ogród Botaniczny to doskonałe miejsce na spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. To idealna propozycja na wycieczkę dla osób, które chcą odpocząć od zgiełku miasta i zanurzyć się w pięknej przyrodzie. Warto też podkreślić, że Ogród jest miejscem, w którym można zorganizować różnego rodzaju wydarzenia, takie jak imprezy firmowe, koncerty czy śluby.

Więcej informacji na temat Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej ogrodu – www.mop.zabrze.pl. Tam znajdują się m.in. informacje o godzinach otwarcia i ceny biletów. Zachęcamy do odwiedzenia tego unikalnego miejsca!

źródło: UM Zabrze