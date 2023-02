Zawór pneumatyczny niezbędny w wielu pracach

Wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się pneumatykę bardzo przydatny jest zawór pneumatyczny. Umożliwia on sterowanie przepływem sprężonego czynnika roboczego. Warto na jego temat dowiedzieć się więcej i poznać rodzaje.

Czym są zawory pneumatyczne?

Zawory pneumatyczne wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu. Są tanie, a przy tym funkcjonalne. Dzięki temu można wykorzystać je niemal na każdym etapie linii produkcyjnej. Można pokusić się o stwierdzenie, że sercem każdego układu pneumatycznego są elementy sterujące, czyli właśnie zawory pneumatyczne. Taki zawór pneumatyczny jest przeznaczony do sterowania kierunkiem sprężonego medium, ale też ciśnieniem. Za jego pomocą można też sterować natężeniem przepływu. Warto tutaj wiedzieć, że wybierając odpowiedni model można liczyć na to, że posłuży on przez lata. Budowa tego typu urządzeń jest naprawdę bardzo prosta. Składa się on z podstawy, która ma kontakt z wybranym medium oraz pilota, który z kolei służy do sterowania. Pamiętajcie, że zawory pneumatyczne wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie do sterowania siłownikami wykorzystuje się media ciekłe, gazowe bądź sprężone powietrze i nie ma możliwości wykorzystania choćby energii elektrycznej. Warunki pracy są różne. Dlatego trzeba pamiętać, aby dobierać zawory właśnie pod kątem środowiska. Zawór do pneumatyki wykonany ze stali nierdzewnej jest odporny na korodowanie. Dzięki temu można go wykorzystać w środowisku pracy, gdzie panuje wilgotność, nawet relatywnie duża. Są one też odporne na podwyższoną temperaturę.

Pneumatyka – zawory i dostępne uszczelnienia

Zawór pneumatyczny, który posiada uszczelnienie vitonowe uważany jest za bezawaryjny i sprawdzi się nawet do pracy z agresywnym medium i to w środowisku trudnym. Można także wybrać zawór pneumatyczny wykonany z mosiądzu, który posiada uszczelnienie z gumy NBR. Guma wykazuje odporność na oleje, smary, ale też zmienną temperaturę. Zawory pneumatyczne posiadające uszczelnienie EPDM sprawdzają się do cieczy nieagresywnych oraz sprężonego powietrza. Warto tutaj zwrócić uwagę na materiał EPDM, który jest terpolimerem. Ma on naprawdę świetne właściwości. Nawet pod wpływem działania sił mechanicznych zachowuje ciągłość swej struktury. Jest przy tym odporny na warunki atmosferyczne, a także wodę. Sprawdzi się w środowisku pracy, w którym temperatura wynosi od minus 40 do 110 stopni Celsjusza. Szczególne zastosowanie ma w układach pneumatycznych w przemyśle motoryzacyjnym.

Zawory pneumatyczne rodzaje – poznajcie klasyfikację

Jest wiele rodzajów zaworów pneumatycznych. Pierwszego podziału możemy dokonać, biorąc pod uwagę sposób działania i tutaj możemy wymienić zawór pneumatyczny bezpośredniego działania. Nie wymaga on stosowania medium pod ciśnieniem i działa już od 0 barów. Drugim rodzajem jest zawór pneumatyczny ze wspomaganiem. Wymaga on zastosowania ciśnienia napierającego, którego celem jest otwarcie bądź zamknięcie zaworu. Istotne jest także to, że do sterowania zaworami najczęściej wykorzystuje się sprężone powietrze o zakresie ciśnień wynoszącym od 2 do 6 bar. Ale to nie wszystko. Trzeba zwrócić też uwagę na jakość sprężonego medium i tutaj najlepiej sprawdzi się filtracja na poziomie 20 mikronów. Warto zastosować choćby stację sprężonego powietrza, która oczyszcza powietrze i redukuje wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Wśród najczęściej wybieranych modeli możemy też wyróżnić zawór jednokierunkowy pneumatyczny czy też zawór pneumatyczny mechaniczny. Dostępne są także serie zaworów pneumatycznych. Dobrym wyborem jest seria SFP. Występują one w wersji mono oraz bistabilnej. Posiadają one gwintowane przyłącza. W przypadku tego typu zaworów trzeba wiedzieć, że występuje możliwość montażu na wyspach zaworowych. Alternatywą są zawory SCEP. Tego typu modele są bardzo ekonomiczne. Są jednak mniejsze od modeli SFP, ale pomimo niewielkiego wymiaru mają naprawdę dobre parametry. Należy je montować na płytach zaworowych. Na uwagę zasługują też zawory pneumatyczne SIP. Posiadają charakterystyczną cechę, którą jest duża przepustowość. Sprawdzą się więc w elementach pneumatycznych, gdzie stosuje się duży przepływ powietrza. Małych gabarytów są zawory SIEP. Umożliwiają one montaż na standardowych płytach zaworowych.