ZUS: 773 tys. emerytów i rencistów korzysta z mLegitymacji

Od 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje swoim świadczeniobiorcom elektroniczne legitymacje emeryta-rencisty. Z mLegitymacji korzysta już 773 tysiące osób.

Elektroniczna mLegitymacja to duże ułatwienie dla emerytów i rencistów z ZUS. Można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie. – Okazując mLegitymację na ekranie smartfonu emeryt czy rencista potwierdza, że jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych i przysługujących mu ulg oraz zniżek np. na bilety komunikacyjne. Nie trzeba już pamiętać o tym, by zabrać ze sobą plastikową kartę emeryta-rencisty, bo mamy ten elektroniczny – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Jak zainstalować mLegitymację?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2023 r. wystawia tylko elektroniczne legitymacje automatycznie wszystkim nowym emerytom, rencistom. Aby z niej korzystać najpierw trzeba ją zainstalować na swoim smartfonie. Znajdziemy ją w aplikację mObywatel. Po zalogowaniu należy kliknąć opcje „dodaj dokument” i wybrać z listy dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

– Co ważne, jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć dowód osobisty, a następnie dodać legitymację emeryta-rencisty – tłumaczy rzeczniczka.

Plastikowa czy elektroniczna

Świadczeniobiorca, który posiada plastikową legitymację emeryta i rencisty, może również mieć dostęp do elektronicznej wersji. Znajdzie ją w aplikacji mObwatel, a sposób pobrania jest taki sam jak powyżej. Świadczeniobiorcy mogą korzystać zarówno z plastikowej legitymacji, jak i wersji elektronicznej. Dotychczasowa legitymacja w formie plastikowej karty jest aktualna zgodnie z terminem jej ważności.

Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie (na formularzu o symbolu ERL).

