ADHD u dorosłych – dlaczego trudności z koncentracją bywają rozpoznawane dopiero po latach?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:56 am• Ciekawostki

Zapominanie o terminach, trudności z organizacją zadań, impulsywność czy poczucie ciągłego przeciążenia mogą znacząco wpływać na codzienne życie. Niektóre osoby przez wiele lat traktują podobne problemy jako część własnego charakteru. Dopiero w dorosłości zaczynają zastanawiać się, czy ich źródłem może być ADHD. Jak wygląda diagnostyka i kiedy warto ją rozważyć?

Zapominanie o terminach, trudności z organizacją zadań, impulsywność czy poczucie ciągłego przeciążenia mogą znacząco wpływać na codzienne życie. Niektóre osoby przez wiele lat traktują podobne problemy jako część własnego charakteru. Dopiero w dorosłości zaczynają zastanawiać się, czy ich źródłem może być ADHD. Jak wygląda diagnostyka i kiedy warto ją rozważyć?

Czy ADHD może zostać rozpoznane dopiero w dorosłym życiu?

ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, którego objawy rozpoczynają się w okresie rozwojowym. Nie oznacza to jednak, że zawsze zostaje rozpoznane w dzieciństwie.

U części osób trudności stają się bardziej widoczne dopiero wtedy, gdy rośnie liczba obowiązków zawodowych, rodzinnych i organizacyjnych. Dotychczasowe strategie radzenia sobie mogą okazać się niewystarczające.

Nie każda osoba z ADHD przejawia wyraźną nadruchliwość. U części dorosłych na pierwszy plan wysuwają się trudności z koncentracją, planowaniem, kończeniem rozpoczętych zadań i organizowaniem czasu.

Jakie objawy mogą skłaniać do diagnostyki?

Osoby podejrzewające u siebie ADHD często opisują:

trudność w utrzymaniu uwagi podczas dłuższych zadań,

częste odkładanie obowiązków mimo świadomości konsekwencji,

problemy z planowaniem i ustalaniem priorytetów,

zapominanie o spotkaniach lub codziennych czynnościach,

impulsywne decyzje,

trudności z organizacją pracy i odpoczynku.

Podobne objawy mogą jednak występować również przy zaburzeniach lękowych, depresji, problemach ze snem czy przewlekłym stresie. Dlatego samodzielne rozpoznawanie ADHD na podstawie internetowych testów nie jest wystarczające.

Na czym polega profesjonalna diagnostyka ADHD?

Proces diagnostyczny obejmuje zazwyczaj szczegółowy wywiad dotyczący aktualnych trudności oraz funkcjonowania w dzieciństwie. Istotne jest ustalenie, czy objawy występują w różnych sytuacjach i czy rzeczywiście utrudniają codzienne życie.

Psycholog może wykorzystać standaryzowane kwestionariusze, narzędzia diagnostyczne oraz informacje o historii rozwoju. Wyniki badań są następnie analizowane w kontekście całego obrazu funkcjonowania osoby badanej.

Same testy nie stanowią podstawy do automatycznego rozpoznania ADHD. W zależności od sytuacji potrzebna może być również konsultacja psychiatryczna i ocena innych możliwych przyczyn objawów.

Gdzie wykonać diagnozę ADHD w Gliwicach?

Osoby, które chcą rozpocząć proces diagnostyczny, mogą sprawdzić ofertę Poradni Psychologicznej Oxygen przy ulicy Pszczyńskiej 9/2. Placówka prowadzi diagnozę ADHD w Gliwicach skierowaną do osób dorosłych oraz młodzieży od 16. roku życia.

Zgodnie z informacjami poradni proces obejmuje konsultację wstępną, wywiad kliniczny, badania psychologiczne, omówienie wyników oraz sporządzenie opinii psychologicznej.

Przed rozpoczęciem diagnostyki warto ustalić liczbę spotkań, łączny koszt badań i zakres otrzymywanej dokumentacji.

Co zmienia diagnoza ADHD?

Dla niektórych osób uzyskanie diagnozy pozwala lepiej zrozumieć wieloletnie trudności. Może również ułatwić zaplanowanie odpowiedniego wsparcia psychologicznego, psychoedukacji czy dalszej konsultacji lekarskiej.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każde zaburzenie koncentracji oznacza ADHD. Równie wartościowym rezultatem diagnostyki może być wykluczenie tego zaburzenia i wskazanie innych przyczyn problemów.

Najważniejsze jest więc nie samo uzyskanie określonej etykiety diagnostycznej, lecz rzetelne wyjaśnienie trudności i ustalenie możliwości dalszej pomocy.

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