Napisane przez 26 października, 2026 9:58 pm Gliwice, Kultura

Kino AMOK repertuar LISTOPAD 2026

30.10 pt
M           16.15     SYRENKA PICASSA
D            16.30     LALKA
M           18.00     CZAS, KTÓRY NIE NADSZEDŁ
D            19.30     WITAJCIE W HOPE
M           20.00     CAMINO DLA OPORNYCH

31.10 sob Halloween
D                           szczegóły na www.amok.gliwice.pl
M           16.30     BARANEK SHAUN I KUDŁATA BESTIA
D            18.00     NIEUSTRASZENI POGROMCY WAMPIRÓW
M           18.15     LAWA    Konwicki. Pisarz – scenarzysta – reżyser
D            20.00     WITAJCIE W HOPE
M           20.30     MARTWE ZŁO 2

1.11 nd
kino nieczynne

3.11 wt
D            15.45     SYRENKA PICASSA
M           16.00     W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN
D            17.30     PIEŚNI LASU
M           18.00     CZAS, KTÓRY NIE NADSZEDŁ
D            19.30     WITAJCIE W HOPE
M           20.00     CAMINO DLA OPORNYCH

4.11 śr
D            12.30     SYRENKA PICASSA           seans seniora
M           16.00     W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN
D            16.30     LALKA
M           18.00     CZAS, KTÓRY NIE NADSZEDŁ
D            19.30     WITAJCIE W HOPE
M           20.00     CAMINO DLA OPORNYCH

5.11 czw
D            16.15     WINDĄ NA SZAFOT          Vinatge Cinema
M           16.15     SYRENKA PICASSA
D            18.00     NAZA
M           18.00     CZAS, KTÓRY NIE NADSZEDŁ
D            19.30     WITAJCIE W HOPE
M           20.00     CAMINO DLA OPORNYCH

7-8.11 sob-nd
D            15.30     NIESAMOWITE PRZYGODY SKARPETEK 4. DO ROBOTY!
M           15.45     CZAS, KTÓRY NIE NADSZEDŁ
D            16.30     WITAJCIE W HOPE
M           17.45     CAMINO DLA OPORNYCH
D            19.30     ZOBACZYSZ WSZYSTKO
M           20.00     W TYM KRAJU NIE MA DOBRY MĘŻCZYZN

10.11 wt
D            12.30     CAMINO DLA OPORNYCH             seans seniora
D            15.30     NIESAMOWITE PRZYGODY SKARPETEK 4. DO ROBOTY!
M                          szczegóły www.amok.gliwice.pl
D            16.30     WITAJCIE W HOPE
M           17.45     CAMINO DLA OPORNYCH
D            19.30     ZOBACZYSZ WSZYSTKO
M           20.00     W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN

Zobacz również  Willa Caro w Gliwicach zaprasza na rodzinny koncert muzyczny

11.11 śr Dzień Kina Polskiego
D            15.00     NIESAMOWITE PRZYGODY SKARPETEK 4.  DO ROBOTY!
M           16.30     ZIEMIA OBIECANA           Wajda: re-wizje
D            16.15     LALKA
D            19.15     PRZEZ ŚCIANĘ
M           19.45     NASZA REWOLUCJA        przedpremiera

12.11 czw
D                           szczegóły na www.amok.gliwice.pl
M           16.00     CHŁOPIEC Z NIEBIOS      seans z audiodeskrypcją
M           18.15     CAMINO DLA OPORNYCH
D            18.30     WIELKI BŁĘKIT   Laboratorium szczęścia | gość: ks. dr Marek Uglorz
M           20.15     W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN

13-14.11 pt-sob
M           16.00     NASZA REWOLUCJA
D            16.45     ZOBACZYSZ WSZYSTKO
M           18.15     W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN
D            20.00     DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
M           20.15     TRZY POŻEGNANIA

15.11 nd
D            16.00     JESIEŃ ZE STUDIEM FILMÓW RYSUNKOWYCH
M           16.00     NASZA REWOLUCJA
D            17.30     HAUSER SYMFONICZNIE               retransmisja koncertu
M           18.15     W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN
D            20.00     DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
M           20.15     TRZY POŻEGNANIA

17-18.11 wt-śr
M           15.45     szczegóły www.amok.gliwice.pl
D            17.00     ZOBACZYSZ WSZYSTKO
M           17.45     TRZY POŻEGNANIA
M           20.00     NASZA REWOLUCJA
D            20.15     DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ

19.11 czw
D            12.30     NASZA REWOLUCJA        seans seniora
M                          szczegóły www.amok.gliwice.pl
D            16.30     DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
M           17.45     TRZY POŻEGNANIA
D            19.00     ROCKY                 DKF Amator
M           20.00     NASZA REWOLUCJA

20.11 pt
D            16.15     JESTEM ROCKY
M           16.30     TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
M           18.00     DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
D            19.00     SPOTKAĆ BUDDĘ             pokaz premierowy |  gość: Grzegosz Kuśnierz
M           20.15     NASZA REWOLUCJA

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21.11 sob
D            16.15     NASZA REWOLUCJA
M           16.30     TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
M           18.00     DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
D            18.30     NAZA
D            20.00     JESTEM ROCKY
M           20.15     TRZY POŻEGNANIA

22.11 nd Europejski Dzień Kina Artystycznego
D            15.30     WINDĄ NA SZAFOT          Vinatge Cinema
M           16.30     TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
D            17.30     EGON SCHIELE. POZA TABU         Sztuka na ekranie
M           18.00     JESTEŚ WRZECHŚWIATEM            Ukraina! Festiwal Filmowy
D            19.30     NATURA MIŁOŚCI            przedpremiera
M           20.00     TRZY POŻEGNANIA

24.11 wt
D            12.30     JESTEM ROCKY  seans seniora
M           16.15     TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
D            16.30     NAZA
M           17.45     NASZA REWOLUCJA
D            18.00     JESTEM ROCKY
M           20.00     KOŃ NUMER DZIEWIĘĆ
D            20.15     WINDĄ NA SZAFOT          Vintage Cinema

25.11 śr
D            15.45     DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
M           16.15     TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
M           17.45     NASZA REWOLUCJA
D            18.00     JESTEM ROCKY
M           20.00     TRZY POŻEGNANIA
D            20.15     REEL ROCK 20

26.11 czw
D            15.45     DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
M           16.15     TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
M           17.45     NASZA REWOLUCJA
D            18.00     JESTEM ROCKY
M           20.00     TRZY POŻEGNANIA
D            20.15    PIEŚNI LASU

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Dodane przez Mikołaj Czarnecki

Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.

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