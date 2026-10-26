Kino AMOK repertuar LISTOPAD 2026

30.10 pt
M 16.15 SYRENKA PICASSA
D 16.30 LALKA
M 18.00 CZAS, KTÓRY NIE NADSZEDŁ
D 19.30 WITAJCIE W HOPE
M 20.00 CAMINO DLA OPORNYCH
31.10 sob Halloween
D szczegóły na www.amok.gliwice.pl
M 16.30 BARANEK SHAUN I KUDŁATA BESTIA
D 18.00 NIEUSTRASZENI POGROMCY WAMPIRÓW
M 18.15 LAWA Konwicki. Pisarz – scenarzysta – reżyser
D 20.00 WITAJCIE W HOPE
M 20.30 MARTWE ZŁO 2
1.11 nd
kino nieczynne
3.11 wt
D 15.45 SYRENKA PICASSA
M 16.00 W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN
D 17.30 PIEŚNI LASU
M 18.00 CZAS, KTÓRY NIE NADSZEDŁ
D 19.30 WITAJCIE W HOPE
M 20.00 CAMINO DLA OPORNYCH
4.11 śr
D 12.30 SYRENKA PICASSA seans seniora
M 16.00 W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN
D 16.30 LALKA
M 18.00 CZAS, KTÓRY NIE NADSZEDŁ
D 19.30 WITAJCIE W HOPE
M 20.00 CAMINO DLA OPORNYCH
5.11 czw
D 16.15 WINDĄ NA SZAFOT Vinatge Cinema
M 16.15 SYRENKA PICASSA
D 18.00 NAZA
M 18.00 CZAS, KTÓRY NIE NADSZEDŁ
D 19.30 WITAJCIE W HOPE
M 20.00 CAMINO DLA OPORNYCH
7-8.11 sob-nd
D 15.30 NIESAMOWITE PRZYGODY SKARPETEK 4. DO ROBOTY!
M 15.45 CZAS, KTÓRY NIE NADSZEDŁ
D 16.30 WITAJCIE W HOPE
M 17.45 CAMINO DLA OPORNYCH
D 19.30 ZOBACZYSZ WSZYSTKO
M 20.00 W TYM KRAJU NIE MA DOBRY MĘŻCZYZN
10.11 wt
D 12.30 CAMINO DLA OPORNYCH seans seniora
D 15.30 NIESAMOWITE PRZYGODY SKARPETEK 4. DO ROBOTY!
M szczegóły www.amok.gliwice.pl
D 16.30 WITAJCIE W HOPE
M 17.45 CAMINO DLA OPORNYCH
D 19.30 ZOBACZYSZ WSZYSTKO
M 20.00 W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN
11.11 śr Dzień Kina Polskiego
D 15.00 NIESAMOWITE PRZYGODY SKARPETEK 4. DO ROBOTY!
M 16.30 ZIEMIA OBIECANA Wajda: re-wizje
D 16.15 LALKA
D 19.15 PRZEZ ŚCIANĘ
M 19.45 NASZA REWOLUCJA przedpremiera
12.11 czw
D szczegóły na www.amok.gliwice.pl
M 16.00 CHŁOPIEC Z NIEBIOS seans z audiodeskrypcją
M 18.15 CAMINO DLA OPORNYCH
D 18.30 WIELKI BŁĘKIT Laboratorium szczęścia | gość: ks. dr Marek Uglorz
M 20.15 W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN
13-14.11 pt-sob
M 16.00 NASZA REWOLUCJA
D 16.45 ZOBACZYSZ WSZYSTKO
M 18.15 W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN
D 20.00 DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
M 20.15 TRZY POŻEGNANIA
15.11 nd
D 16.00 JESIEŃ ZE STUDIEM FILMÓW RYSUNKOWYCH
M 16.00 NASZA REWOLUCJA
D 17.30 HAUSER SYMFONICZNIE retransmisja koncertu
M 18.15 W TYM KRAJU NIE MA DOBRYCH MĘŻCZYZN
D 20.00 DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
M 20.15 TRZY POŻEGNANIA
17-18.11 wt-śr
M 15.45 szczegóły www.amok.gliwice.pl
D 17.00 ZOBACZYSZ WSZYSTKO
M 17.45 TRZY POŻEGNANIA
M 20.00 NASZA REWOLUCJA
D 20.15 DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
19.11 czw
D 12.30 NASZA REWOLUCJA seans seniora
M szczegóły www.amok.gliwice.pl
D 16.30 DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
M 17.45 TRZY POŻEGNANIA
D 19.00 ROCKY DKF Amator
M 20.00 NASZA REWOLUCJA
20.11 pt
D 16.15 JESTEM ROCKY
M 16.30 TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
M 18.00 DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
D 19.00 SPOTKAĆ BUDDĘ pokaz premierowy | gość: Grzegosz Kuśnierz
M 20.15 NASZA REWOLUCJA
21.11 sob
D 16.15 NASZA REWOLUCJA
M 16.30 TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
M 18.00 DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
D 18.30 NAZA
D 20.00 JESTEM ROCKY
M 20.15 TRZY POŻEGNANIA
22.11 nd Europejski Dzień Kina Artystycznego
D 15.30 WINDĄ NA SZAFOT Vinatge Cinema
M 16.30 TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
D 17.30 EGON SCHIELE. POZA TABU Sztuka na ekranie
M 18.00 JESTEŚ WRZECHŚWIATEM Ukraina! Festiwal Filmowy
D 19.30 NATURA MIŁOŚCI przedpremiera
M 20.00 TRZY POŻEGNANIA
24.11 wt
D 12.30 JESTEM ROCKY seans seniora
M 16.15 TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
D 16.30 NAZA
M 17.45 NASZA REWOLUCJA
D 18.00 JESTEM ROCKY
M 20.00 KOŃ NUMER DZIEWIĘĆ
D 20.15 WINDĄ NA SZAFOT Vintage Cinema
25.11 śr
D 15.45 DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
M 16.15 TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
M 17.45 NASZA REWOLUCJA
D 18.00 JESTEM ROCKY
M 20.00 TRZY POŻEGNANIA
D 20.15 REEL ROCK 20
26.11 czw
D 15.45 DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ
M 16.15 TAJEMNICA ŚPIEWAJĄCYCH PTAKÓW
M 17.45 NASZA REWOLUCJA
D 18.00 JESTEM ROCKY
M 20.00 TRZY POŻEGNANIA
D 20.15 PIEŚNI LASU
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.