Siła Górnika tkwi w jego ludziach. Poznajcie ośrodek KIBICE RAZEM

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:50 am• Ważne w mieście

Od 2015 roku ośrodek KIBICE RAZEM Górnik Zabrze angażuje lokalną społeczność kibicowską

w inicjatywy społeczne, edukacyjne i charytatywne. Prowadzony przez Fundację Górnika Zabrze, we współpracy z klubem, Akademią Piłkarską i Stowarzyszeniem Kibiców Torcida, od lat działa na rzecz budowania więzi między kibicami i mieszkańcami regionu. Ważnym obszarem jego działalności jest również pielęgnowanie historii i tradycji Górnika, a szczególne miejsce zajmuje pamięć o osobach, które przez lata współtworzyły klubową społeczność.

Wśród inicjatyw realizowanych przez ośrodek znajdują się m.in. akcje charytatywne, takie jak „Gwiazdka z nowotworem”, podczas której kibice odwiedzają małych pacjentów Oddziału Hematologii

i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, oraz wydarzenia dla najmłodszych, w tym Trójkolorowy Dzień Dziecka. Ośrodek wspiera również inicjatywy związane z honorowym krwiodawstwem, organizuje zbiórki darów i angażuje dzieci oraz młodzież w zajęcia sportowe i edukacyjne. Takie działania pomagają przełamywać stereotypowy obraz kibica, pokazując go jako osobę zaangażowaną społecznie, wrażliwą na potrzeby innych i gotową do bezinteresownej pomocy. Ważne miejsce w działalności ośrodka zajmuje pielęgnowanie klubowej historii. Jego sztandarową inicjatywą jest akcja „Pamięć to twarda skała”,

w ramach której przedstawiciele KIBICE RAZEM Górnik Zabrze, klubu, Torcidy i Akademii Piłkarskiej odwiedzają groby osób zasłużonych dla klubu. Szczególnego znaczenia nabiera ona 1 listopada, kiedy przedstawiciele społeczności Górnika wspólnie oddają hołd tym, których nie ma już wśród nas.

To dzień, w którym na chwilę zwalniamy, zatrzymujemy się w codziennym biegu i wracamy myślami do ludzi, którzy pozostawili po sobie wspomnienia, cząstkę siebie, swoją historię i miłość do Górnika Zabrze. Dla społeczności Górnika to szczególny moment, w którym wspominamy wszystkich tych, którzy przez lata tworzyli historię Klubu: piłkarzy, trenerów, działaczy, pracowników, społeczników,

a przede wszystkim kibiców – ludzi, dla których Górnik był ważną częścią życia.

Byli wśród nas na trybunach, przeżywali wspólnie wielkie zwycięstwa i trudniejsze chwile, cieszyli się

z bramek, śpiewali klubowe pieśni, przekazywali miłość do Górnika swoim dzieciom i wnukom. Wielu

z nich przez całe życie niosło w sercu biało-niebiesko-czerwone barwy. Dla niektórych stadion przy Roosevelta był drugim domem, a Górnik – częścią rodziny, bez której trudno było wyobrazić sobie codzienność.

„W rodzinie Górnika Zabrze od lat pielęgnujemy piękną tradycję pamięci o tych, którzy zapisali się

w historii naszego Klubu. Wspólnie z przedstawicielami Górnika, na czele z legendarnym kapitanem Stanisławem Oślizło, przedstawicielami Torcidy, Sektora Rodzinnego oraz młodymi adeptami Akademii Piłkarskiej odwiedzamy miejsca spoczynku zasłużonych piłkarzy, działaczy i kibiców” – mówi Tomasz Stani, Prezes Fundacji Górnika Zabrze.

Zapalamy znicze, składamy hołd, wspominamy i modlimy się za tych, którzy na zawsze pozostaną częścią Górniczej historii. To dowód na to, że pamiętamy o tych, którzy budowali fundamenty naszej wspólnej pasji. Że potrafimy docenić ludzi, dzięki którym Górnik jest dziś tym, czym jest. I że tę pamięć chcemy przekazywać kolejnym pokoleniom, aby młodzi kibice wiedzieli, komu zawdzięczamy historię, tradycję i tożsamość naszego Klubu.

Bo Górnik to przede wszystkim ludzie. Ich historie, poświęcenie, emocje, przyjaźnie i wspomnienia. To więzi, których nie przerwie upływający czas. To rodzina, która trwa również wtedy, gdy niektórych jej członków nie ma już obok nas. Dziś, zapalając znicz, pochylamy głowy i w ciszy wypowiadamy imiona tych, o których zawsze będziemy pamiętać. Każdy płomień jest symbolem wdzięczności, szacunku

i pamięci.

„Każdy przypomina nam, że za historią Górnika stoją konkretni ludzie, a ich wkład nigdy nie zostanie zapomniany. Niech pamięć o wszystkich Górnikach, którzy odeszli, będzie zawsze żywa. Niech trwa

w naszych sercach, na trybunach, w klubowych pieśniach i w kolejnych pokoleniach kibiców. Spoczywajcie w pokoju. Dziękujemy za wszystko. Na zawsze w naszej pamięci. Na zawsze w Górniczej rodzinie” – dodaje Angela Masłowska, koordynatorka ośrodka KIBICE RAZEM Górnik Zabrze.

„Pamięć to twarda skała wśród naszej wspólnej wiary”.

Masz pomysł na inicjatywę dla Zabrza albo chcesz włączyć się w działania na rzecz mieszkańców? Ośrodek KIBICE RAZEM Górnik Zabrze zaprasza do współpracy osoby, które chcą działać lokalnie i wspierać ciekawe przedsięwzięcia. To właśnie od takich inicjatyw zaczynają się zmiany w najbliższym otoczeniu. Ośrodek mieści się przy ul. Jaskółczej 40.

Celem Programu KIBICE RAZEM jest rozwijanie dialogu ze środowiskiem kibiców, wspieranie pozytywnych form kibicowania oraz budowanie współpracy na rzecz społeczności lokalnych.

PROGRAM KIBICE RAZEM 2025-2027 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA.

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