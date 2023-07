Agencja marketingowa, załóż i prowadź biznes w digital marketingu!

Od czego zależy sukces finansowy przedsiębiorstwa? Oczywiście najważniejsze są pomysły, ale nie można zapomnieć o reklamie. Nawet najlepszy pomysł musi zostać umiejętnie „sprzedany”. Dlatego też bardzo często słyszymy o tym, że ludzie decydują się na wsparcie osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiany marketing. Warte zauważenia jest też to, że zainteresowanie profesjonalnymi usługami cały czas wzrasta. Czy może to jednak dziwić? Wystarczy zwrócić uwagę na obroty osiągane przez największe polskie agencje marketingowe – obroty sięgające setek milionów złotych rocznie muszą robić wrażenie. Naturalnie nie wzięło się to jednak z niczego – kiedy ktoś z powodzeniem obsługuje tysiące klientów biznesowych, musi mieć to swoje odzwierciedlenie w zyskach. Przyjrzyjmy się teraz działaniom agencji marketingowych i zastanówmy się, jak taką agencję można założyć.

Założenie agencji marketingowej

Marketing to niebywale dynamiczna branża, która co nie powinno nikogo dziwić, cały czas znacząco się rozwija. Gdyby było inaczej, marketingowcy nie cieszyliby się dużym wzięciem. Agencja marketingowa musi stawiać różne cele – kreacja wizerunku, tworzenie strategii, prowadzenie badań czy działania PR to tylko niektóre z nich. Na uwagę zwraca też fakt, że mowa o niezwykle rozległych obszarach wiedzy. Tym samym duże znaczenie odgrywa też doświadczenie.

Agencja marketingowa to agencja reklamowa?

Wiele osób może zastanawiać się nad tym, czym zajmuje się agencja marketingowa. Czy tak naprawdę chodzi o agencję reklamową? Tego typu pytanie pewnie pojawia się dość często. Wątpliwości są zresztą poniekąd zrozumiałe – poniekąd, bo reklama stanowi część marketingu. Można więc powiedzieć, że agencja marketingowa to coś, co ma większe znaczenie. Poza tym promocyjna działalność jest istotna, ale na tym nie koniec. Trzeba też przyznać, że tworzenie materiałów reklamowych czy projektowanie i realizowanie kampanii to usługi, które po prostu muszą być dostępne w ofercie każdej firmy zajmującej się marketingiem.

Ważna jest też to, jak wiele osób ma pracować na sukces agencji. Jeżeli myślisz o samodzielnym działaniu, nie pozostaje nic innego jak skoncentrować się na wąskiej specjalizacji. Brak wsparcia to coś, czego w żaden sposób się nie nadrobi. Poza tym nie można zapomnieć, że najważniejsze są osiągane efekty – także wiele zależy od zaangażowania i możliwości. Naturalnie nie trzeba też trzymać się kurczowo tego, co miało miejsce w momencie zakładania firmy. Jeśli ktoś zaczął samodzielnie, nie oznacza to tego, że tak będzie zawsze. Warto też pomyśleć o potencjalnym zatrudnieniu – czy nie jest tak, że kontakty do sprawdzonych freelancerów powinny okazać się wystarczające?

Agencja marketingowa a kwestie formalne

Można opowiadać o zakresie działań czy zatrudnianiu pracowników, ale na początku zawsze trzeba zmierzyć się z formalnościami. Działalność w zakresie reklamy i marketingu nie jest regulowana. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie trzeba martwić się uzyskiwaniem koncesji czy zezwolenia. Nie jest jednak do końca tak prosto. Chęć założenia agencji marketingowej wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeśli chodzi o samo założenie firmy, zakładamy własną działalność gospodarczą i określamy jej zakres. Gdyby potrzeba było wsparcia, wystarczy zajrzeć na https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy .

Bardzo ważne jest też to, żeby pamiętać o ograniczeniach tematycznych i wymaganiach prawnych w zakresie praw autorskich w reklamie. Prowadzenie agencji reklamowej możliwe jest w niemal każdej formie – wyjątek stanowi spółka partnerska. Spółka partnerska może mieć miejsce wyłącznie w przypadku przedstawicieli wolnych zawodów.

Księgowość w agencji marketingowej

Czegokolwiek byśmy nie robili, nie można zapomnieć o sprawach księgowych. Poza tym w przypadku spraw marketingowych trzeba mieć na uwadze wiele wydatków. Reklama to dla wielu osób głównie internet, ale lepiej patrzeć na to wszystko w szerszym kontekście. Zdarza się, że nieodzowne jest łącznie ze sobą komunikacji reklamowej w każdym dostępnym kanale. To pokazuje, że prowadzenie agencji marketingowej wymaga wiedzy, umiejętności i kreatywności. W kwestii opodatkowania mamy do wyboru podatek liniowy lub zasady ogólne. Jeżeli wiesz, że nie obejdzie się bez pomocy z zewnątrz, po prostu zapoznaj się z tym, co dostępne jest pod adresem https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-dla-agencji-reklamowych .

Jeśli martwisz się o odpowiednią siedzibę, jest proste rozwiązanie – agencja marketingowa online. Pamiętaj też, że w przypadku biznesu online można zdecydować się na internetową księgowość. Więcej o tym przeczytasz na https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-online .

Narzędzia w agencji marketingowej