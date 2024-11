Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:37 pm• Ciekawostki

Rossmann to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych sieci drogerii w Polsce, oferująca szeroki asortyment kosmetyków, produktów do pielęgnacji, chemii gospodarczej oraz artykułów dla dzieci. Mieszkańcy Zabrza mają do dyspozycji aż osiem sklepów Rossmann, zlokalizowanych w różnych częściach miasta, co pozwala na wygodne i szybkie zakupy blisko domu.

Lokalizacje sklepów Rossmann w Zabrzu

1. Rossmann – Galeria Zabrze

Adres: ul. Wolności 273, 41-800 Zabrze

Zlokalizowany w Galerii Zabrze sklep oferuje komfortowe zakupy w nowoczesnym centrum handlowym. Dogodny dojazd oraz dostęp do innych sklepów i usług sprawiają, że jest to popularne miejsce wśród mieszkańców.

2. Rossmann – Zabrze ul. 3 Maja

Adres: ul. 3 Maja, 41-800 Zabrze

Położony w centrum miasta, sklep przy ulicy 3 Maja jest łatwo dostępny dla osób korzystających z komunikacji miejskiej oraz dla pieszych.

3. Rossmann – okolice Ronda Sybiraków

Adres: ul. Jana Matejki 46, 41-800 Zabrze

Sklep usytuowany w pobliżu Ronda Sybiraków, co zapewnia dogodny dojazd z różnych części miasta zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską.

4. Rossmann – Zabrze Centrum

Adres: plac Wolności 6, 41-800 Zabrze

Placówka w samym sercu Zabrza, idealna dla osób pracujących lub załatwiających sprawy w centrum miasta.

5. Rossmann – Centrum Handlowe Platan

Adres: plac Teatralny 12, 41-800 Zabrze

Sklep zlokalizowany w CH Platan oferuje możliwość połączenia zakupów kosmetycznych z wizytą w innych sklepach, restauracjach czy kinie.

6. Rossmann – Centrum Handlowe M1

Adres: ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Drogeria w CH M1 to doskonałe miejsce dla osób ceniących sobie zakupy w dużych centrach handlowych z szerokim wyborem sklepów i usług.

7. Rossmann – Zabrze Mikulczyce

Adres: al. Szczęście Ludwika 2/b, 41-807 Zabrze

Sklep położony w dzielnicy Mikulczyce, wygodny dla mieszkańców północnej części miasta.

8. Rossmann – Zabrze Helenka

Adres: ul. Płk. Franciszka Niepokólczyckiego 39/a, 41-813 Zabrze

Placówka w dzielnicy Helenka, zapewniająca łatwy dostęp do oferty Rossmanna dla mieszkańców tej okolicy.

Oferta Rossmann

Szeroki asortyment produktów

W drogeriach Rossmann klienci znajdą:

Kosmetyki do makijażu i pielęgnacji : produkty znanych marek oraz kosmetyki naturalne i ekologiczne.

: produkty znanych marek oraz kosmetyki naturalne i ekologiczne. Perfumy i wody toaletowe : szeroki wybór zapachów dla kobiet i mężczyzn.

: szeroki wybór zapachów dla kobiet i mężczyzn. Artykuły higieniczne : produkty do pielęgnacji ciała, włosów i jamy ustnej.

: produkty do pielęgnacji ciała, włosów i jamy ustnej. Chemia gospodarcza : środki czystości, detergenty, artykuły do prania i sprzątania.

: środki czystości, detergenty, artykuły do prania i sprzątania. Produkty dla dzieci i niemowląt : pieluszki, kosmetyki, akcesoria.

: pieluszki, kosmetyki, akcesoria. Zdrowa żywność i suplementy diety : produkty bio, bezglutenowe, wegańskie oraz witaminy i minerały.

: produkty bio, bezglutenowe, wegańskie oraz witaminy i minerały. Akcesoria i artykuły sezonowe: produkty związane z aktualnymi porami roku i świętami.

Historia i wartości firmy Rossmann

Początki firmy

Rossmann został założony w 1972 roku w Niemczech przez Dirka Rossmanna. Pierwsza drogeria w Polsce powstała w 1993 roku w Łodzi. Od tego czasu firma dynamicznie się rozwija, stając się liderem na rynku drogerii w kraju.

Misja i wartości

Rossmann stawia na:

Wysoką jakość produktów : współpraca z renomowanymi producentami oraz własne marki.

: współpraca z renomowanymi producentami oraz własne marki. Atrakcyjne ceny : konkurencyjne oferty i liczne promocje.

: konkurencyjne oferty i liczne promocje. Ochronę środowiska : działania proekologiczne, takie jak redukcja plastiku i promocja produktów ekologicznych.

: działania proekologiczne, takie jak redukcja plastiku i promocja produktów ekologicznych. Społeczną odpowiedzialność: zaangażowanie w akcje charytatywne i społeczne.

Godziny otwarcia i kontakt

Godziny otwarcia poszczególnych sklepów mogą się różnić w zależności od lokalizacji i dnia tygodnia. Zaleca się sprawdzenie aktualnych godzin na oficjalnej stronie Rossmanna lub kontakt telefoniczny z wybranym sklepem.

