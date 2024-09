Napisane przez mikolajczarnecki• 4:05 pm• Ciekawostki

Auchan w Zabrzu to sieć sklepów, która od lat cieszy się zaufaniem mieszkańców miasta. Oferując szeroki asortyment produktów spożywczych, przemysłowych oraz usług dodatkowych, hipermarkety Auchan są miejscem, gdzie można zrobić kompleksowe zakupy w komfortowych warunkach.

Auchan Zabrze Platan Plac Teatralny



ul. Plac Teatralny 12

41-800 Zabrze

Województwo Śląskie

Auchan Zabrze Gaulle’a

ul. de Gaulle’a 111

41-800 Zabrze

Województwo Śląskie

Auchan Zabrze M1 Szkubacza

ul. Plut. R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Województwo Śląskie

Easy Auchan BP Jesion

ul. Gdańska 20

41-800 Zabrze

Województwo Śląskie

Lokalizacje Auchan w Zabrzu

Sklepy Auchan w Zabrzu to idealne miejsca na komfortowe i ekonomiczne zakupy. Szeroki asortyment produktów, atrakcyjne ceny oraz liczne udogodnienia sprawiają, że każdy klient znajdzie tu coś dla siebie. Dogodne lokalizacje i łatwy dojazd dodatkowo zwiększają atrakcyjność tych hipermarketów. Zapraszamy do odwiedzenia Auchan w Zabrzu i przekonania się o wysokiej jakości oferowanych usług.

Auchan Zabrze Platan

Sklep zlokalizowany w Centrum Handlowym Platan przy ul. Plac Teatralny 12 to doskonałe miejsce na rodzinne zakupy. Znajduje się w samym sercu miasta, co czyni go łatwo dostępnym zarówno dla kierowców, jak i osób korzystających z komunikacji miejskiej.

Jak dojechać?

Samochodem : Dogodny dojazd z głównych arterii miasta, dostępny obszerny parking.

: Dogodny dojazd z głównych arterii miasta, dostępny obszerny parking. Komunikacją miejską: Liczne linie autobusowe i tramwajowe zatrzymują się w pobliżu centrum handlowego.

Auchan Supermarket Zabrze

Położony przy ul. de Gaulle’a 111 supermarket Auchan to idealne miejsce na szybkie zakupy. Sklep oferuje bogaty wybór produktów spożywczych i artykułów pierwszej potrzeby.

Jak dojechać?

Samochodem : Lokalizacja blisko centrum miasta, dostępne miejsca parkingowe.

: Lokalizacja blisko centrum miasta, dostępne miejsca parkingowe. Komunikacją miejską: Dojazd autobusami linii miejskich zatrzymujących się w okolicy.

Auchan Zabrze Szkubacza

Hipermarket przy ul. Plut. R. Szkubacza 1 znajduje się w pobliżu innych obiektów handlowych, co pozwala na wygodne załatwienie wielu spraw w jednym miejscu.

Jak dojechać?

Samochodem : Łatwy dojazd z obwodnicy miejskiej, duży parking dla klientów.

: Łatwy dojazd z obwodnicy miejskiej, duży parking dla klientów. Komunikacją miejską: Dogodne połączenia autobusowe.

Easy Auchan BP Jesion

Sklep Easy Auchan zlokalizowany na stacji BP przy ul. Gdańskiej 20 to wygodne rozwiązanie dla osób potrzebujących zrobić szybkie zakupy w trasie.

Jak dojechać?

Samochodem : Sklep znajduje się przy stacji benzynowej BP, łatwy dostęp dla kierowców.

: Sklep znajduje się przy stacji benzynowej BP, łatwy dostęp dla kierowców. Komunikacją miejską: Dostępne połączenia autobusowe w pobliżu.

Oferta sklepów Auchan w Zabrzu

Szeroki asortyment produktów

Auchan w Zabrzu oferuje:

Produkty spożywcze : Świeże owoce i warzywa, pieczywo, nabiał, mięso i wędliny, produkty ekologiczne.

: Świeże owoce i warzywa, pieczywo, nabiał, mięso i wędliny, produkty ekologiczne. Artykuły przemysłowe : Sprzęt AGD, elektronika, odzież, artykuły gospodarstwa domowego.

: Sprzęt AGD, elektronika, odzież, artykuły gospodarstwa domowego. Usługi dodatkowe: Apteka, punkt foto, kiosk z prasą, punkty gastronomiczne.

Programy lojalnościowe i promocje

Auchan regularnie organizuje promocje i oferuje program lojalnościowy, dzięki któremu klienci mogą korzystać z dodatkowych rabatów i ofert specjalnych.

Dlaczego warto wybrać Auchan w Zabrzu?

Wygoda zakupów

Kompleksowość : Możliwość zrobienia wszystkich zakupów w jednym miejscu.

: Możliwość zrobienia wszystkich zakupów w jednym miejscu. Dogodne godziny otwarcia: Sklepy otwarte są od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora.

Atrakcyjne ceny

Konkurencyjne oferty : Regularne promocje i niskie ceny na szeroki asortyment produktów.

: Regularne promocje i niskie ceny na szeroki asortyment produktów. Własne marki: Produkty wysokiej jakości dostępne w jeszcze niższych cenach.

Jakość i świeżość

Świeże produkty : Codzienne dostawy gwarantują świeżość oferowanych artykułów spożywczych.

: Codzienne dostawy gwarantują świeżość oferowanych artykułów spożywczych. Kontrola jakości: Dbałość o wysokie standardy we wszystkich kategoriach produktów.

Usługi dodatkowe

Kasy samoobsługowe

Dla wygody klientów dostępne są kasy samoobsługowe, które pozwalają na szybką realizację zakupów bez konieczności stania w kolejce.

Zamówienia online

Auchan oferuje możliwość zamówienia produktów przez internet z opcją odbioru w sklepie lub dostawy do domu, co jest szczególnie wygodne dla osób ceniących swój czas.

Zaangażowanie społeczne

Auchan aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, wspierając inicjatywy charytatywne i promując zrównoważony rozwój.

