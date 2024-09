Napisane przez mikolajczarnecki• 8:14 pm• Ciekawostki

Cropp w Zabrzu to miejsce, gdzie moda uliczna nabiera nowego wymiaru. Ta dynamiczna marka odzieżowa dla młodych ludzi oferuje najnowsze trendy i oryginalne kolekcje w dwóch dogodnych lokalizacjach w mieście.

CROPP Centrum Handlowe Platan Zabrze

pl. Teatralny 12

41-800 Zabrze

Tel. 785 003 553

Godziny otwarcia:

Pn.-Pt.: 09:00-21:00

So.: 09:00-21:00

Nd.: 10:00-20:00

CROPP Centrum Handlowe M1 Zabrze

ul. Plutonowego R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Tel. 785 003 567

Godziny otwarcia:

Pn.-Pt.: 09:00-21:00

So.: 09:00-21:00

Nd.: 10:00-20:00

O marce Cropp

Cropp to polska marka odzieżowa należąca do Grupy LPP, jednego z największych przedsiębiorstw odzieżowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstała w 2004 roku, skierowana jest do młodych ludzi ceniących sobie indywidualizm i wyrazisty styl. Inspiruje się kulturą miejską, muzyką i sztuką uliczną, tworząc unikalne kolekcje pełne energii i kreatywności.

Oferta sklepów Cropp w Zabrzu

Jeśli szukasz miejsca, gdzie moda spotyka się z pasją i oryginalnością, sklepy Cropp w Zabrzu są idealnym wyborem. Bogata oferta, najnowsze trendy i przyjazna atmosfera sprawiają, że zakupy stają się prawdziwą przyjemnością. Odwiedź jeden z salonów i odkryj swój własny styl z Cropp.

Moda uliczna na wyciągnięcie ręki

W sklepach Cropp w Zabrzu znajdziesz szeroki asortyment odzieży i akcesoriów:

T-shirty i koszulki z oryginalnymi nadrukami i grafikami.

z oryginalnymi nadrukami i grafikami. Bluzy i swetry w stylu streetwear, idealne na każdą porę roku.

w stylu streetwear, idealne na każdą porę roku. Jeansy i spodnie w różnych krojach i kolorach.

w różnych krojach i kolorach. Kurtki i płaszcze inspirowane najnowszymi trendami.

inspirowane najnowszymi trendami. Akcesoria: czapki, plecaki, paski, biżuteria i wiele innych dodatków.

Kolekcje specjalne i limitowane

Cropp regularnie wprowadza limitowane kolekcje we współpracy z artystami i designerami. To niepowtarzalna okazja, aby nabyć unikalne ubrania i dodatki, które pozwolą wyróżnić się z tłumu.

Lokalizacje i dojazd

CROPP Centrum Handlowe Platan

Sklep znajduje się w sercu miasta, w Centrum Handlowym Platan.

Jak dojechać?

Samochodem : Dogodny dojazd z każdej części Zabrza, dostępny parking podziemny i naziemny.

: Dogodny dojazd z każdej części Zabrza, dostępny parking podziemny i naziemny. Komunikacją miejską: W pobliżu przystanki autobusowe i tramwajowe obsługujące linie miejskie.

CROPP Centrum Handlowe M1

Drugi salon zlokalizowany jest w popularnym Centrum Handlowym M1.

Jak dojechać?

Samochodem : Centrum położone jest przy głównych arteriach miasta, z obszernym parkingiem dla klientów.

: Centrum położone jest przy głównych arteriach miasta, z obszernym parkingiem dla klientów. Komunikacją miejską: Dojazd autobusami linii 7, 23, 47, 111.

Dlaczego warto odwiedzić Cropp w Zabrzu?

Unikalny styl i najnowsze trendy

Cropp oferuje ubrania, które pozwalają wyrazić siebie i podkreślić swój indywidualny styl. Marka śledzi najnowsze trendy w modzie ulicznej, dostarczając świeże i oryginalne propozycje.

Wysoka jakość w przystępnej cenie

Produkty Cropp łączą w sobie solidne wykonanie i atrakcyjne ceny. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą wyglądać modnie bez nadwyrężania budżetu.

Profesjonalna obsługa

Personel sklepów służy pomocą i doradztwem, pomagając w doborze odpowiednich rozmiarów i stylizacji.

Nowości i promocje

Cropp regularnie organizuje promocje i wyprzedaże, podczas których można nabyć ulubione produkty w jeszcze lepszych cenach. Warto śledzić profile marki w mediach społecznościowych oraz zapisać się do newslettera, aby być na bieżąco z nowościami.

Program lojalnościowy

Dołączając do programu lojalnościowego Cropp, zyskujesz dostęp do ekskluzywnych ofert, rabatów i informacji o najnowszych kolekcjach przed oficjalną premierą.

Zaangażowanie w kulturę miejską

Cropp aktywnie wspiera wydarzenia związane z kulturą miejską, muzyką i sportem. Marka angażuje się w projekty artystyczne i inicjatywy społeczne, promując kreatywność i pasję wśród młodych ludzi.

Visited 3 times, 3 visit(s) today