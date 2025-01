Charytatywny Bieg w Świerklańcu: „Bieg w Śmiesznym Przebraniu 2” dla WOŚP

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:17 pm• Ciekawostki

6 stycznia 2025 roku Park w Świerklańcu stanie się areną niezwykłego wydarzenia charytatywnego – „Biegu w Śmiesznym Przebraniu 2”. To unikalna okazja, aby wesprzeć 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jednocześnie uczestnicząc w radosnej zabawie i promując aktywny styl życia.

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie po raz kolejny zaprasza do udziału w tej wyjątkowej inicjatywie, która rok temu zdobyła serca uczestników w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty”. Tegoroczna edycja, organizowana w malowniczym Parku w Świerklańcu, to nie tylko sposób na wsparcie zbiórki na onkologię i hematologię dziecięcą, ale także świetna okazja do rodzinnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Radosna aktywność dla szczytnego celu

„Bieg w Śmiesznym Przebraniu” to wydarzenie, które łączy w sobie ideę pomocy innym z kreatywnością i dobrą zabawą. Uczestnicy mają za zadanie pokonać trasę o długości 1,8 km w nietuzinkowych, zabawnych przebraniach. Trasa poprowadzona wokół stawu w Świerklańcu jest na tyle uniwersalna, że każdy, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej, może ją pokonać na swój sposób: biegnąc, maszerując, spacerując z kijkami Nordic Walking lub nawet jadąc na rowerze.

Co istotne, czas pokonania trasy nie jest mierzony – liczy się wspólna zabawa i wsparcie dla szczytnego celu. Ideą biegu jest zachęcenie do aktywnego stylu życia, popularyzacja sportu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę niesienia pomocy innym.

Jak dołączyć do biegu?

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 10:00 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Bieg wystartuje godzinę później, o 11:00. Organizatorzy zapewniają, że do udziału wystarczy spełnić kilka prostych wymagań:

Pełnoletni uczestnicy muszą: Zapoznać się z regulaminem biegu.

Zaakceptować regulamin.

Wpłacić minimum 30 zł na e-skarbonkę Tarnogórskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego. Niepełnoletni uczestnicy dodatkowo potrzebują pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, który powinien towarzyszyć im podczas wydarzenia.

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć pod adresami internetowymi:

Regulamin biegu : bit.ly/4gMFJcs

: bit.ly/4gMFJcs Formularz zgłoszeniowy : forms.gle/r6m1wJipRViSiogf7

: forms.gle/r6m1wJipRViSiogf7 E-skarbonka WOŚP: eskarbonka.wosp.org.pl/tijuwofado

Nagrody i atrakcje dla uczestników

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal, co już samo w sobie stanowi motywację do udziału. Dodatkowo organizatorzy przygotowali nagrody dla autorów najbardziej kreatywnych przebrań. To nie tylko wyróżnienie, ale także forma uhonorowania tych, którzy swoim strojem wniosą szczególną radość do tego wydarzenia.

Na uczestników czeka także poczęstunek oraz gorące napoje, które będą serwowane w biurze biegu znajdującym się w Pałacu Kawalera. To świetna okazja do integracji, wymiany wrażeń i spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Ubiegłoroczna edycja: kreatywność i zaangażowanie

Pierwsza edycja biegu, zorganizowana na terenie Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty”, okazała się ogromnym sukcesem. Pomysłowość uczestników w tworzeniu przebrań przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wydarzenie to udowodniło, że inicjatywy łączące zabawę z pomocą innym mogą przyciągać ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk.

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie liczy na to, że tegoroczna edycja zgromadzi jeszcze większą liczbę uczestników. „Bieg w Śmiesznym Przebraniu 2” to okazja, aby znów pokazać siłę wspólnoty i udowodnić, że pomaganie może być jednocześnie proste i przyjemne.

Dlaczego warto wziąć udział?

Wsparcie WOŚP : Każda wpłata przyczynia się do zbiórki na rzecz dziecięcej onkologii i hematologii.

: Każda wpłata przyczynia się do zbiórki na rzecz dziecięcej onkologii i hematologii. Promocja aktywności fizycznej : Bieg to idealna okazja, aby zachęcić do ruchu zarówno dorosłych, jak i dzieci.

: Bieg to idealna okazja, aby zachęcić do ruchu zarówno dorosłych, jak i dzieci. Kreatywna zabawa : Udział w biegu to możliwość wyrażenia swojej osobowości poprzez niecodzienne przebranie.

: Udział w biegu to możliwość wyrażenia swojej osobowości poprzez niecodzienne przebranie. Integracja społeczna: Wspólne działanie dla ważnego celu to okazja do nawiązania nowych znajomości i umocnienia więzi społecznych.

Zaproszenie do Świerklańca

Park w Świerklańcu, znany z pięknych krajobrazów i urokliwych tras spacerowych, stanie się tego dnia miejscem radości, kreatywności i wspólnej pomocy. Organizatorzy serdecznie zapraszają każdego, kto chce połączyć aktywność fizyczną z dobrą zabawą i wsparciem ważnej inicjatywy.

Przyłącz się do „Biegu w Śmiesznym Przebraniu 2” i stań się częścią 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pokażmy razem, że pomaganie może być pełne uśmiechu i koloru!

Źródło: UM Zabrze

