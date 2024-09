reserved zabrze

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:36 am• Ciekawostki

Reserved w Zabrzu to miejsce, gdzie najnowsze trendy mody spotykają się z atrakcyjnymi cenami. Ta znana polska marka odzieżowa zaprasza do swoich dwóch salonów w mieście, oferując szeroki asortyment ubrań i akcesoriów dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci.

RESERVED Centrum Handlowe Platan

pl. Teatralny 12

41-800 Zabrze

Tel. 785 003 742

Godziny otwarcia:

Pn.-Pt.: 09:00 – 21:00

So.: 09:00 – 21:00

Nd.: 10:00 – 20:00

RESERVED Centrum Handlowe Platan

Sklep zlokalizowany w sercu miasta, w Centrum Handlowym Platan, jest łatwo dostępny dla mieszkańców i turystów.

Jak dojechać?

Samochodem : Dostępny parking podziemny i naziemny przy centrum handlowym.

: Dostępny parking podziemny i naziemny przy centrum handlowym. Komunikacją miejską: Bliskość przystanków autobusowych i tramwajowych umożliwia wygodny dojazd z różnych części miasta.

RESERVED Centrum Handlowe M1

ul. Plutonowego R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Tel. 785 003 568

Godziny otwarcia:

Pn.-Pt.: 09:00 – 21:00

So.: 09:00 – 21:00

Nd.: 10:00 – 20:00

RESERVED Centrum Handlowe M1

Drugi salon znajduje się w popularnym Centrum Handlowym M1, oferującym szeroki wybór sklepów i usług.

Jak dojechać?

Samochodem : Centrum M1 położone jest przy głównych arteriach miasta, z obszernym parkingiem dla klientów.

: Centrum M1 położone jest przy głównych arteriach miasta, z obszernym parkingiem dla klientów. Komunikacją miejską: Dojazd autobusami linii 7, 23, 47, 111.

O marce Reserved

Reserved to polska marka odzieżowa należąca do Grupy LPP, jednego z największych producentów odzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma od lat zdobywa uznanie klientów dzięki połączeniu klasycznej elegancji z nowoczesnym designem. Kolekcje Reserved są inspirowane światowymi trendami, co pozwala na tworzenie unikalnych stylizacji dla osób w każdym wieku.

Oferta sklepów Reserved w Zabrzu

Sklepy Reserved w Zabrzu to idealne miejsca dla osób poszukujących modnej i wysokiej jakości odzieży w atrakcyjnych cenach. Szeroki asortyment, profesjonalna obsługa oraz dogodna lokalizacja sprawiają, że zakupy stają się prawdziwą przyjemnością. Odwiedź jeden z salonów Reserved i odkryj najnowsze trendy modowe dostosowane do Twojego stylu.

Moda damska

W salonach Reserved w Zabrzu panie znajdą szeroki wybór:

Sukienek i spódnic : Od codziennych fasonów po eleganckie kreacje na specjalne okazje.

: Od codziennych fasonów po eleganckie kreacje na specjalne okazje. Bluzek i koszul : Różnorodne wzory i kroje, idealne do pracy i na spotkania towarzyskie.

: Różnorodne wzory i kroje, idealne do pracy i na spotkania towarzyskie. Swetrów i kardiganów : Komfortowe i stylowe, doskonałe na chłodniejsze dni.

: Komfortowe i stylowe, doskonałe na chłodniejsze dni. Spodni i jeansów : Modele podkreślające sylwetkę, dostępne w różnych krojach.

: Modele podkreślające sylwetkę, dostępne w różnych krojach. Akcesoriów: Torebki, biżuterię, szale i czapki dopełniające każdą stylizację.

Moda męska

Mężczyźni mogą wybierać spośród:

Garniturów i marynarek : Idealnych na formalne okazje i spotkania biznesowe.

: Idealnych na formalne okazje i spotkania biznesowe. Koszul i t-shirtów : Od klasycznych białych po modne wzory i kolory.

: Od klasycznych białych po modne wzory i kolory. Swetrów i bluz : Wygodne propozycje na co dzień i do pracy.

: Wygodne propozycje na co dzień i do pracy. Spodni i jeansów : Szeroki asortyment fasonów dla każdego stylu.

: Szeroki asortyment fasonów dla każdego stylu. Akcesoriów: Krawaty, paski, portfele i torby.

Moda dziecięca

Dla najmłodszych Reserved oferuje:

Ubrania dla dziewczynek i chłopców : Kolorowe i wygodne, dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.

: Kolorowe i wygodne, dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Obuwie i akcesoria: Buty, czapki, szaliki i plecaki.

Dlaczego warto odwiedzić Reserved w Zabrzu?

Najnowsze trendy w modzie

Reserved regularnie wprowadza nowe kolekcje, inspirowane światowymi wybiegami i aktualnymi trendami. Dzięki temu klienci mogą być na bieżąco z modą i tworzyć unikalne stylizacje.

Wysoka jakość w przystępnej cenie

Marka oferuje wysokiej jakości produkty w atrakcyjnych cenach, co pozwala na odświeżenie garderoby bez nadmiernego obciążenia budżetu.

Profesjonalna obsługa

Personel sklepów służy pomocą w doborze odpowiednich rozmiarów i stylizacji, dbając o komfort i satysfakcję każdego klienta.

Usługi dodatkowe

Program lojalnościowy

Reserved oferuje program lojalnościowy, dzięki któremu stali klienci mogą korzystać z dodatkowych rabatów i promocji.

Zakupy online z opcją odbioru w sklepie

Klienci mogą dokonywać zakupów przez internet z możliwością odbioru w wybranym salonie, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty dostawy.

Zaangażowanie społeczne i ekologia

Reserved angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, wprowadzając zrównoważone praktyki produkcji oraz kolekcje z materiałów ekologicznych. Marka wspiera również inicjatywy społeczne i charytatywne, podkreślając swoją odpowiedzialność społeczną.

Visited 1 times, 1 visit(s) today