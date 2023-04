Czy wynajem szalunków się opłaca?

Prace budowlane należą do tych, które są zdecydowanie bardzo wymagające i jednocześnie kosztowne. W tym przypadku nie ma miejsca na nawet najmniejszy błąd. Każda pomyłka może mieć katastrofalne skutki, dlatego pracownicy budowy doskonale zdają sobie sprawę z tego, żeby wykonywać wszystkie poszczególne czynności zgodnie z ustalonym planem oraz wytycznymi. Jedną z bardzo ważnych kwestii jeszcze na etapie samych wykopów jest zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia w postaci szalunków. To rozwiązanie wykorzystywane na budowach od lat. W związku z tym, że są one bardzo wytrzymałe, praktyczne i niezastąpione w wielu sytuacjach, coraz więcej usługodawców oferuje nie tylko ich zakup, ale również wynajem, którzy w wielu przypadkach może okazać się naprawdę korzystnym rozwiązaniem. Podpowiadamy, czy wynajem szalunków może być opłacalny i w jakich sytuacjach.

Szalunki na budowę – dlaczego warto?

Dziś coraz większą popularnością cieszy się budżetowe rozwiązanie w postaci wynajmu szalunków budowlanych. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ to skuteczny sposób na oszczędności i wygodę. Gotowe szalunki są bardzo szybkie w montażu, cechują się prostą, nieskomplikowaną budową, a przy tym umożliwiają zaoszczędzenie cennego czasu na budowie. Decydując się na sprawdzonego dostawcę – jak np. firma Szalunkownia – możesz zyskać pewność, że wybierane przez Ciebie rozwiązania są najwyższej jakości i zapewnią bezpieczeństwo w pracy, trwałość i precyzję. Wszystko po to, aby usprawnić podejmowane czynności, a nie przeciwnie – utrudniać je. Profesjonalni dostawcy systemów mają do zaproponowania szeroki wybór możliwości, dzięki czemu z łatwością dobierzemy takie szalunki, które wpasują się odpowiednio do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Wynajem szalunków ściennych czy stropowych to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Bez najmniejszego problemu dostosujesz je do miejsca budowy, a przy tym możesz wzbogacić o niezbędny dodatkowy osprzęt.

Dlaczego wynajem szalunków się opłaca?

Zastanawiasz się w takim razie, dlaczego warto wynajmować szalunki, zamiast kupić je, by były w naszym wyposażeniu na dłużej? Nie da się ukryć, że czynnik ekonomiczny jest tutaj kluczowy. Dzierżawiony sprzęt jest znacznie tańszy niż ten nabywany na własność. Możesz swobodnie zwiększać liczbę szalunków w razie potrzeb i w elastyczny sposób dobierać okres najmu, podczas którego będziesz wykorzystywać szalunki. Nie musi być to czas wyłącznie jednej budowy, a znacznie dłuższy. Przy tym odchodzi nam problem posiadania odpowiedniej powierzchni magazynowej. Nie musimy jej organizować, by zapewnić szalunkom dobre warunki do przechowywania. Usługodawca sam się tym zajmuje i stwarza jak najlepsze okoliczności, by oferowany przez niego sprzęt zachwycał swoją jakością i wydajnością przez jak najdłuższy czas.

Wynajem szalunków stropowych i nie tylko to opłacalny wybór dla wielu firm budowlanych, które wyłącznie od czasu do czasu zajmują się szalowaniem budynków albo robią to względnie często, ale jednocześnie nie mają odpowiedniego miejsca na bezpieczne magazynowania szalunków. To również idealna decyzja dla takich przedsiębiorstw, które oferują swoje usługi szalowania budynków na terenie całego kraju bądź kilku województw.