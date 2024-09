Czym są nieujawnione źródła dochodu?

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:05 pm• Ciekawostki

Według obowiązujących przepisów wszystkie dochody muszą być poprawnie udokumentowane i wykazane w deklaracjach podatkowych. Jeśli jakiekolwiek źródło dochodu zostało zatajone lub dochód jest podany w zaniżonej wysokości, mówimy o tzw. nieujawnionych źródłach dochodu. Jak są one definiowane i w jaki sposób nalicza się podatek od nieujawnionych dochodów?

Nieujawnione źródła dochodu – co to jest?

Termin „nieujawnione źródła dochodu” odnosi się do wszystkich dochodów, które nie mają pełnego pokrycia w źródłach ujawnionych. Mogą to być zarówno dochody utajone, jak i te, które zostały wykazane, ale z niepoprawnymi, zaniżonymi kwotami. Co ważne, w obydwóch przypadkach podatnik popełnia przestępstwo lub wykroczenie (zależnie od skali i od interpretacji organów podatkowych). Sam nieujawniony dochód może pochodzić z różnych źródeł – najczęściej jest to nielegalna działalność handlowa, ale zdarzają się przypadki, w których jest to po prostu wynik pomyłki w dokumentach. Od roku 2016, po nowelizacji ustawy o PIT, nieujawnione źródła dochodu są objęte nowymi, ściślej opisanymi przepisami – szczegóły można znaleźć w rozdziale 5a wspomnianej ustawy.

Jak organy skarbowe ustalają dochód z nieujawnionych źródeł?

W większości przypadków nieujawnione źródła dochodu wychodzą na jaw w trakcie kontroli skarbowej, podczas której urząd skarbowy porównuje dokumenty podatnika z rzeczywistymi dochodami. Do tego dochodzi także analiza ksiąg rachunkowych. Kontrole są z reguły dokonywane wyrywkowo, ale w niektórych sytuacjach mogą one być zrealizowane także po tym, jak urząd skarbowy otrzyma powiadomienie o podejrzeniu ukrycia dochodów. Należy jednak pamiętać, że fałszywe oskarżenia również są niezgodne z prawem – tego typu zarzuty muszą być poparte rzetelnymi dowodami.

Czasami zdarza się także, że urząd skarbowy prowadzi specjalne dochodzenie w celu zidentyfikowania źródeł zarobku podatnika. Jeżeli podejrzenia o nieujawnione źródła dochodu wiążą się z działalnością międzynarodową, wyjaśnianie danej sprawy może obejmować także współpracę z zagranicznymi organami podatkowymi.

Podatek od nieujawnionych źródeł dochodu – aż 75%

Jeśli urząd skarbowy zidentyfikuje i potwierdzi niewłaściwości związane ze zgłaszaniem źródeł dochodu, podatnik musi liczyć się z koniecznością wniesienia opłat według określonych stawek. W tym przypadku stosuje się standardową, ryczałtową stawkę na poziomie aż 75% – ostateczne kwoty do zapłaty są zatem znacznie większe niż w przypadku każdej dostępnej formy opodatkowania. Co więcej, mogą do tego dojść także kary i ograniczenia związane z prowadzeniem działalności nałożone na podatnika.

Wysokie stawki podatku i kary sprawiają, że ukrywanie dochodów jest wysoce niewskazane. Warto jednak mieć na uwadze, że takie sytuacje nie zawsze są wynikiem złej woli podatnika, a czasami wynikają po prostu z błędów i nieuwagi. Aby ich uniknąć, warto skorzystać z usług profesjonalnego biura podatkowego, które będzie w stanie dokładnie zweryfikować wszystkie dokumenty podatnika i potwierdzić ich zgodność ze stanem faktycznym.

