Ranking kolagenu do picia 2024 – opiniujemy!

Do wyścigu o miano najlepszego kolagenu stanęły ReBeauty Booster Verisol F, AllDeynn Collagen Drink, Noyo Collagen, Reme Kolagenowa Formuła Piękna i Kolagen PRO. Który z nich okazał się najlepszy? Dowiesz się z tego artykułu!

Zasady oceny kolagenów

Jeszcze parę lat temu niewiele osób słyszało o suplementach z kolagenem. Pojęcia takie jak kolagen rybi, hydrolizat czy liofilizat kolagenu były zupełnie nieznane. Dzisiaj preparaty kolagenowe są popularne, a na rynku dostępnych jest wiele tego typu produktów.

Pojawił się więc problem wyboru najlepszych suplementów spośród całej masy dostępnych tego typu produktów. Zrobimy więc dzisiaj porównanie 5 kolagenów do picia:

ReBeauty Booster Verisol F,

AllDeynn Collagen Drink,

Noyo Collagen,

Reme Kolagenowa Formuła Piękna,

Kolagen PRO.

Rodzi się od razu pytanie – jak porównać ze sobą różne produkty? Aby to zrobić, przygotowaliśmy 3 etapy oceny jakości:

rodzaj i ilość kolagenu,

dodatkowe substancje,

koszt suplementacji.

W każdej kategorii będziemy wystawiać oceny od 1 do 5. Suplement, który zajmie w konkretnym etapie pierwsze miejsce otrzyma najwyższą notę, a ten na ostatniej pozycji najniższą. Na koniec zsumujemy oceny ze wszystkich kategorii i powstanie ranking kolagenów do picia.

Najwyższy wynik, jaki może otrzymać suplement z kolagenem, to 15 punktów – w przypadku wygrania każdej kategorii. Natomiast najniższy to 3 punkty. Czy któremuś produktowi uda się otrzymać lub zbliżyć do maksymalnej oceny? Przekonajmy się!

Jakość i ilość kolagenu

Bezsprzecznie najważniejszym elementem oceny suplementu jest jakość oraz ilość kolagenu w produkcie. W końcu osobom przyjmującym preparat chodzi o to, by otrzymać dobry, sprawdzony i skuteczny środek. Co więc zawierają sprawdzane przez nas kolageny do picia? Który produkt jest według nas najlepszy?

ReBeauty Booster Verisol F – 5 000 mg hydrolizowanego kolagenu rybiego VERISOL®F typu I i III,

– 5 000 mg hydrolizowanego kolagenu rybiego VERISOL®F typu I i III, AllDeynn Collagen Drink – 3 300 mg hydrolizatu kolagenu wołowego VERISOL®,

– 3 300 mg hydrolizatu kolagenu wołowego VERISOL®, Reme Kolagenowa Formuła Piękna – 2 500 mg hydrolizatu kolagenu wołowego VERISOL®,

– 2 500 mg hydrolizatu kolagenu wołowego VERISOL®, Kolagen PRO – 5 000 mg hydrolizowanego kolagenu rybiego,

– 5 000 mg hydrolizowanego kolagenu rybiego, Noyo Collagen – 19 000 mg peptydów kolagenowych pochodzenia wołowego typu I.

Od razu zaznaczmy, że każdy suplement zawiera dobrą lub bardzo dobrą dawkę kolagenu. We wszystkim produktach znajduje się dobrze przyswajalny hydrolizat kolagenu. Jednak 3 suplementy zawierają kolagen VERISOL® marki Gelita, którego działanie potwierdziły badania naukowe, więc to one znalazły się na czołowych miejscach.

Pierwsze miejsce przyznaliśmy Rebeauty Booster Verisol F. Suplement zawiera markowy kolagen rybi. To duży plus, ponieważ znajdziemy w nim peptydy sygnałowe, które mogą dodatkowo aktywować specjalne komórki w skórze do syntezy kolagenu.

Również Kolagen PRO ma korzystną dawkę kolagenu rybiego pozyskiwanego z dorsza atlantyckiego z peptydami sygnałowymi. Niestety nie jest to markowy kolagen, na którego temat możemy znaleźć wyniki badań naukowych.

Noyo Collagen zawiera potężną dawkę peptydów kolagenowych. Dlaczego więc zajął ostatnie miejsce? Po pierwsze to kolagen wołowy, a nie rybi, po drugie nie wiemy nic o metodzie jego pozyskiwania, a po trzecie tak duża dawka nie jest konieczna – w badaniach naukowych nad skutecznością kolagenu podaje się uczestniczkom i uczestnikom zazwyczaj od 2 500 do 10 000 mg hydrolizowanego kolagenu.

Podsumowanie:

ReBeauty Booster Verisol F – 5 punktów,

– 5 punktów, AllDeynn Collagen Drink – 4 punkty,

– 4 punkty, Reme Kolagenowa Formuła Piękna – 3 punkty,

– 3 punkty, Kolagen PRO – 2 punkty,

– 2 punkty, Noyo Collagen – 1 punkt.

Dodatkowe substancje w kolagenie do picia

Suplementy kolagenowe bardzo rzadko zawierają tylko kolagen. Producenci dodają do nich witaminy, minerały, substancje aktywne, a także aromaty, słodziki i konserwanty. Czas zajrzeć do opakowań i zobaczyć, co ciekawego znajduje się w ocenianych przez nas kolagenach do picia!

Kolagen PRO – witamina C i E, glukozamina, siarczan chondroityny, hialuronian sodu, biotyna, MSM, skrzyp polny i cytrynian cynku;

– witamina C i E, glukozamina, siarczan chondroityny, hialuronian sodu, biotyna, MSM, skrzyp polny i cytrynian cynku; Reme Kolagenowa Formuła Piękna – witamina A, C i D, niacyna (B3), ryboflawina (B2), biotyna, cynk, mangan, miedź, jod i selen;

– witamina A, C i D, niacyna (B3), ryboflawina (B2), biotyna, cynk, mangan, miedź, jod i selen; Noyo Collagen – magnez, wapń, kwas hialuronowy, koenzym Q10;

– magnez, wapń, kwas hialuronowy, koenzym Q10; AllDeynn Collagen Drink – niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6 i B12;

– niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6 i B12; ReBeauty Booster Verisol F – wyciąg z owoców aceroli (źródło witaminy C).

Kolagen suplementujemy, by poprawić stan skóry, włosów i paznokci, a także wesprzeć stawy. Dlatego najwyższe oceny przyznaliśmy produktom, które zawierają dodatkowe substancje mające również korzystne działanie w tym zakresie.

Pierwsze miejsce przyznaliśmy suplementowi Kolagen PRO, który oprócz witaminy C i E zawiera glukozaminę i siarczan chondroityny, które działają regeneracyjnie na stawy, chrząstki i ścięgna. Dodatkowa biotyna wspiera kondycję skóry, włosów i paznokci, a kwas hialuronowy poprawia nawilżenie skóry, co wpływa na wolniejsze powstawanie zmarszczek.

Z kolei suplement Reme Kolagenowa Formuła Piękna doceniliśmy przede wszystkim za dodatkowy zestaw minerałów i witamin, które wzmacniają paznokcie oraz wspierają wzrost i grubość włosów. Natomiast witaminy z grupy B wpływają korzystnie na zdrowy wygląd skóry.

Ostatnie miejsce zajął zwycięzca pod względem zawartości kolagenu ReBeauty Booster Verisol F. Poza wyciągiem z owoców aceroli nie zawiera on innych dodatkowych substancji aktywnych. Wprawdzie witamina C jest niezbędna w procesie syntezy kolagenu, ale ryzyko jej niedoboru jest raczej niewielkie.

Podsumowanie:

Kolagen PRO – 5 punktów,

– 5 punktów, Reme Kolagenowa Formuła Piękna – 4 punkty,

– 4 punkty, Noyo Collagen – 3 punkty,

– 3 punkty, AllDeynn Collagen Drink – 2 punkty,

– 2 punkty, ReBeauty Booster Verisol F – 1 punkt.

Koszt suplementacji

Skład suplementów już znamy, więc czas sprawdzić, ile będzie kosztować przyjmowanie każdego ocenianego przez nas kolagenu do picia przez 2 miesiące (60 dni dla uproszczenia). Większość badań nad skutecznością tego typu produktów trwała od 8 do 12 tygodni, więc przyjęliśmy minimalny wariant. Który produkt okazał się najbardziej opłacalny?

Reme Kolagenowa Formuła Piękna – 129,98 zł (64,99 zł za opakowanie z proszkiem 150 g na 30 porcji),

– (64,99 zł za opakowanie z proszkiem 150 g na 30 porcji), ReBeauty Booster Verisol F – 146 zł (146 zł za opakowanie z proszkiem o masie netto 324,96 g na 60 porcji),

– (146 zł za opakowanie z proszkiem o masie netto 324,96 g na 60 porcji), Kolagen PRO – 290 zł (145 zł za 30 saszetek),

– (145 zł za 30 saszetek), AllDeynn Collagen Drink – 299,4 zł (4,99 zł za puszkę),

– (4,99 zł za puszkę), Noyo Collagen – co najmniej 598 zł (249 zł za puszkę z proszkiem o masie netto 540 g na 27 porcji).

Zdecydowanie najbardziej ekonomiczne okazały się dwa suplementy, a więc Reme Kolagenowa Formuła Piękna oraz ReBeauty Booster Verisol F. Koszt ich dwumiesięcznej suplementacji okazał się dwukrotnie niższy innych produktów.

Tutaj warto dodać jedną uwagę. Przyjmowanie suplementu Noyo Collagen zgodnie z zaleceniami producenta (2 miarki) jest zdecydowanie najdroższe, ale zawiera również kilkukrotnie więcej kolagenu w dziennej porcji niż w przypadku pozostałych produktów. Jednak przy ograniczeniu dawki do 1 miarki cena suplementu stanie się konkurencyjna.

Podsumowanie:

Reme Kolagenowa Formuła Piękna – 5 punktów,

– 5 punktów, ReBeauty Booster Verisol F – 4 punkty,

– 4 punkty, Kolagen PRO – 3 punkty,

– 3 punkty, AllDeynn Collagen Drink – 2 punkty,

– 2 punkty, Noyo Collagen – 1 punkt.

Nasz ranking kolagenów do picia

Czas na ostateczną ocenę. Po podsumowaniu wyników w poszczególnych kategoriach okazało się, że ranking kolagenów do picia wygląda następująco:

Reme Kolagenowa Formuła Piękna – 12 punktów, ReBeauty Booster Verisol F – 10 punktów, Kolagen PRO – 10 punktów, AllDeynn Collagen Drink – 8 punktów, Noyo Collagen – 5 punktów.

Najwięcej punktów zdobył suplement Reme Kolagenowa Formuła Piękna, który ma dwa zasadnicze plusy – dodatkowe składniki i cenę. Identyczny wynik uzyskały ReBeauty Verisol F oraz Kolagen PRO, ale na drugie miejsce trafił ten pierwszy ze względu na lepszą ocenę samego hydrolizatu kolagenu, a to przy remisie powinno mieć decydujące znaczenie!

