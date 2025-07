Dzień Bezpieczeństwa 2025 w Zabrzu: Rodzinny piknik edukacyjny z atrakcjami dla każdego

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:13 pm• Ważne w mieście

18 lipca 2025 roku Zabrze zaprasza wszystkich mieszkańców i gości na wyjątkowe wydarzenie – Piknik z okazji Dnia Bezpieczeństwa. Od godziny 12:00 do 19:00 trzy wyjątkowe lokalizacje – Park 12C, Strefa Carnall Sztolni Królowa Luiza oraz Park Techniki Wojskowej – zamienią się w wielką przestrzeń edukacyjną, rekreacyjną i rozrywkową. Przygotowano mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, które łączą naukę z zabawą i promują szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Dzień pełen wiedzy, zabawy i relaksu

Organizatorzy wydarzenia zadbali o to, by program obfitował w różnorodne aktywności. Głównym celem jest edukacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa – zarówno na drodze, w domu, jak i w przestrzeni publicznej. Całość podana w lekkiej, atrakcyjnej formie, z myślą o uczestnikach w każdym wieku – od maluchów po seniorów.

Zwiedzanie podziemi Sztolni Królowa Luiza

To niepowtarzalna okazja, by zajrzeć do wnętrza Zabrza – dosłownie i w przenośni. Trasa podziemna prowadzi przez autentyczne górnicze korytarze, w których z pomocą przewodników można poznać historię regionu oraz ciężką pracę dawnych górników.

Pokazy pierwszej pomocy i akademia bezpieczeństwa

Na terenie wydarzenia będą odbywać się dynamiczne i praktyczne pokazy udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy medyczni w przystępny sposób zaprezentują, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację oraz jak udzielić pomocy poszkodowanemu do czasu przyjazdu służb.

W ramach Akademii Bezpieczeństwa organizowane będą również warsztaty edukacyjne, dedykowane dzieciom, młodzieży i dorosłym. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak unikać zagrożeń w codziennym życiu i jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

Miasteczko ruchu drogowego i symulatory

Edukacja komunikacyjna to nieodłączny element Dnia Bezpieczeństwa. Specjalnie przygotowane miasteczko ruchu drogowego pozwoli najmłodszym nauczyć się zasad poruszania po ulicach – jako pieszy, rowerzysta czy przyszły kierowca.

Dla starszych uczestników dostępne będą symulatory zderzeń i dachowania, które – w kontrolowanych warunkach – uświadomią, jakie skutki niesie za sobą brak pasów bezpieczeństwa czy jazda z nadmierną prędkością.

Strefy tematyczne – coś dla małych i dużych

Prezentacja wozów bojowych i sprzętu służb mundurowych

Służby ratunkowe i mundurowe zaprezentują swoje pojazdy oraz specjalistyczne wyposażenie. To doskonała okazja, by z bliska zobaczyć wozy strażackie, radiowozy policyjne, pojazdy wojskowe, a także porozmawiać z funkcjonariuszami o ich codziennej pracy.

Strefa małego strażaka i żołnierza

Dla najmłodszych przygotowano specjalne stanowiska, gdzie dzieci będą mogły przebrać się w stroje strażackie i wojskowe, wcielić się w rolę ratowników i żołnierzy, przejść mini tor przeszkód, czy wziąć udział w grach i zadaniach tematycznych.

Strefa kryminalna

W tej części wydarzenia będzie można zobaczyć, jak pracują technicy kryminalistyki – od zabezpieczania śladów, przez odciski palców, po analizę miejsca zdarzenia. To fascynujący świat policyjnych dochodzeń dostępny na wyciągnięcie ręki.

Zabawa, muzyka i relaks

Dzień Bezpieczeństwa to także przestrzeń rozrywki. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, gry plenerowe i animacje. Dorośli będą mogli skorzystać ze strefy relaksu, gdzie w cieniu drzew i przy muzyce DJ-a odpoczną, zjedzą coś pysznego z foodtrucka lub po prostu spędzą miło czas z rodziną.

Nie zabraknie też stanowisk z lemoniadą, przekąskami i słodkościami, a różnorodność kulinarna foodtrucków zadowoli nawet najbardziej wymagających smakoszy.

Dlaczego warto przyjść?

Dzień Bezpieczeństwa to idealna okazja do integracji społecznej, rodzinnej rozrywki oraz nabycia wiedzy, która w krytycznych momentach może okazać się bezcenna. Organizatorzy stawiają na edukację poprzez doświadczenie – nie tylko bierne oglądanie, ale realne uczestnictwo. Dzięki temu każde dziecko i każdy dorosły wyjdą z pikniku bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia.

Wydarzenie ma również wymiar profilaktyczny – pokazuje, że warto dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, ucząc odpowiedzialności, odwagi i umiejętności działania w trudnych sytuacjach.

Trzy wyjątkowe lokalizacje – jeden cel

Wydarzenie obejmie trzy strategiczne punkty w Zabrzu:

Park 12C – miejsce edukacyjnych instalacji plenerowych, idealne dla rodzin z dziećmi

Strefa Carnall Sztolni Królowa Luiza – historyczne serce górniczego Zabrza z możliwością zwiedzania podziemi

Park Techniki Wojskowej – atrakcja dla fanów militariów i pojazdów wojskowych

Każdy z tych punktów oferuje inne doświadczenia, które razem tworzą spójną, bogatą w treści i emocje całość.

Źródło: UM Zabrze

Visited 12 times, 3 visit(s) today