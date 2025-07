Zatrzymany poszukiwany dwoma listami gończymi – przy mężczyźnie znaleziono narkotyki

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:16 pm• Ważne w mieście

47-letni mężczyzna, za którym wystawiono dwa listy gończe, został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu I Policji w Zabrzu. Do zatrzymania doszło 7 lipca 2025 roku na ulicy Wolności. Podczas przeszukania ujawniono przy nim narkotyki – mężczyzna miał przy sobie amfetaminę. Teraz odpowie nie tylko za wcześniejsze przestępstwa, ale także za posiadanie substancji odurzających.

Ulica Wolności znów na celowniku zabrzańskiej policji

Funkcjonariusze z zabrzańskiej „jedynki” otrzymali informację, że na ulicy Wolności może przebywać mężczyzna poszukiwany przez organy ścigania. Po weryfikacji tych informacji, mundurowi udali się na miejsce. Szybko potwierdzili tożsamość zatrzymanego – okazał się nim 47-letni mężczyzna, za którym wystawiono dwa listy gończe. Już samo to wystarczało, by natychmiast trafił do aresztu, jednak podczas interwencji funkcjonariusze natknęli się na coś więcej – przy mężczyźnie znaleziono amfetaminę.

Za kratami – nie tylko za alimenty

Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany przez sąd w związku z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. Kara za takie wykroczenie może wynosić do roku pozbawienia wolności, jednak w tym przypadku sprawa może się jeszcze skomplikować. Policjanci zabezpieczyli bowiem substancje psychotropowe, co oznacza, że wobec zatrzymanego może zostać wszczęte kolejne postępowanie – tym razem za posiadanie narkotyków, co w polskim prawie jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat więzienia, a w przypadku recydywy nawet wyższą.

Działania poszukiwawcze – cicha i skuteczna praca śledczych

Każdego dnia do jednostek Policji w całym kraju wpływają nowe nakazy doprowadzenia oraz listy gończe. To właśnie na ich podstawie rozpoczynają się działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Zatrzymywanie osób poszukiwanych to niejednokrotnie efekt długotrwałych działań operacyjnych. Funkcjonariusze analizują ślady, kontakty, miejsca pracy i zamieszkania, a także monitorują media społecznościowe. Często jednak wystarczy chwila nieuwagi ze strony poszukiwanego – np. podczas kontroli drogowej czy przypadkowej interwencji – by trafił w ręce wymiaru sprawiedliwości.

W omawianym przypadku kluczowa okazała się szybka reakcja i dobrze przeprowadzona akcja funkcjonariuszy. Policjanci nie tylko potwierdzili miejsce pobytu 47-latka, ale również skutecznie zabezpieczyli dowody nowego przestępstwa.

Wyspecjalizowani policjanci od poszukiwań

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w strukturach polskiej Policji funkcjonują wyspecjalizowane zespoły zajmujące się wyłącznie poszukiwaniami osób. To właśnie oni – policjanci do spraw poszukiwań – każdego dnia analizują napływające materiały, przeszukują bazy danych, korzystają z informacji operacyjnych i współpracują z innymi służbami, by jak najszybciej doprowadzić do zatrzymania osób ściganych.

Ich praca wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale także intuicji, zdolności analitycznych i odporności psychicznej. To dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest skuteczne wyłapywanie osób, które przez długi czas unikały odpowiedzialności karnej.

