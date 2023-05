Eneria – 20 lat doświadczenia w kogeneracji

Kogeneracja to przyszłość energetyki. Koronne założenie wszystkich układów tego typu to znaczące zmniejszenie emisji CO2. Rozwiązania tego typu wpisują się w ogólny trend walki z globalnym ociepleniem także poprzez stosunkowo szybką stopę zwrotu inwestycji, jak i niskie zużycie paliwa gazowego. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu najnowszych, niezawodnych technologii i urządzeń produkowanych przez CAT konsumenci zyskują pewność, że dobrane indywidualne rozwiązania będą optymalne. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu oraz współpracy ze światowym liderem w dziedzinie budowy maszyn – firmą Caterpillar – oferta Enerii jest na polskim rynku zdecydowanie najbardziej kompleksowa. Wpływa to bezpośrednio na jej popularność oraz świetny odbiór wśród klientów.

Wysokosprawna kogeneracja od Enerii – korzyści

Decydując się na inwestycję w wysokowydajny układ kogeneracyjny od Enerii, klient otrzymuje jednocześnie kompleksowe wsparcie na każdym etapie. W pierwszej kolejności jest to fachowe doradztwo z zakresu skali ewentualnej modernizacji. Specjaliści przygotują szczegółowe ekspertyzy, które będą podstawą wykonania projektu inwestycji. W ramach tych analiz klient pozyskuje także informacje dotyczące opłacalności. Eneria realizuje inwestycje w trybie „pod klucz”. Oznacza to dostawę i montaż komponentów, a także przeprowadzenie serii testów zwieńczonych uruchomieniem i odpowiednią kalibracją całego układu kogeneracyjnego. Szczególną popularnością cieszą się ostatnio układy instalowane w zabudowie kontenerowej. Daje to dodatkowe możliwości wkomponowania instalacji kogeneracyjnej w funkcjonujące już uwarunkowania zabudowy danego zakładu – można je postawić właściwie w dowolnym, dogodnym miejscu. W wyposażeniu fakultatywnym istnieje także możliwość instalacji specjalnego wygłuszenia, które znacząco podnosi komfort pracy personelu w bezpośredniej bliskości pracującego agregatu kogeneracyjnego. Układy kogeneracyjne Enerii charakteryzują się bardzo wysokim poziomem sprawności, sięgającym nawet 90%, co w połączeniu z niezwykłą wytrzymałością urządzeń oraz niskimi kosztami eksploatacji daje niemal gotowy sukces na obniżenie kosztów pozyskiwania energii potrzebnej do funkcjonowania całego zakładu. Ze względu na generalnie stale rosnące ceny prądu, rozwiązanie to pozwala więc na osiągnięcie realnych korzyści.

Oceny klientów, współpracujących z Enerią są jednoznaczne – to solidny partner, który daje gwarancję jakości wykonanych usług. W pełni wyposażone hale serwisowo-remontowe oraz stały dostęp do oryginalnych części zamiennych sprawiają, że przeprowadzanie wszystkich przeglądów gwarancyjnych może odbywać się w trybie ciągłym, bez opóźnień. Kogeneracja z Enerią to także jasny sygnał – zakład jest na drodze równowagi energetycznej. Zmniejszenie emisji CO2 oraz ogólnie kosztów prowadzenia działalności to możliwość wygospodarowania środków na dalsze inwestycje i rozwój zakładu. Szczegóły oferty Enerii i przegląd dostępnych możliwości znajduje się na stronie internetowej https://eneria.pl/oferta/kogeneracja/.