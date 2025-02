Ferie 2025 w Zabrzu, kiedy, bezpieczeństwo najważniejsze, zasady i wskazówki

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:58 pm• Ważne w mieście

Zbliżające się ferie zimowe to czas radości i zabawy, ale także moment, w którym szczególnie warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. W trosce o najmłodszych oraz młodzież, województwo śląskie włącza się w akcję „Bezpieczne Ferie 2025”. W ramach tej inicjatywy zaplanowano liczne działania edukacyjne, warsztaty i spotkania, które pomogą uniknąć zagrożeń. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby ferie były bezpieczne i pełne miłych wspomnień!

Zimowy wypoczynek w Zabrzu i województwie śląskim

Od 17 lutego do 2 marca 2025 r. dzieci i młodzież z województwa śląskiego oraz czterech innych województw będą miały okazję do zimowego odpoczynku. Ferie to idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu – jazdę na nartach, łyżwach, sanki czy zabawy na śniegu. Niestety, co roku dochodzi również do niebezpiecznych sytuacji, dlatego tak ważne jest przypomnienie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

W ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2025” policjanci oraz inne służby mundurowe będą prowadzić działania profilaktyczne, spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz kontrolować miejsca zimowego wypoczynku. Warto również, aby rodzice i opiekunowie przypomnieli swoim pociechom, jak unikać zagrożeń.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych

Zabawy na śniegu i lodzie – unikaj ryzykownych sytuacji

Zima to czas, gdy dzieci uwielbiają bawić się na śniegu i lodzie, jednak nie wszystkie miejsca nadają się do bezpiecznej zabawy. Oto kilka zasad, które warto przestrzegać:

✅ Zawsze informuj rodziców lub opiekunów, dokąd idziesz i kiedy planujesz wrócić.

✅ Unikaj samotnych miejsc – baw się w grupie, najlepiej pod okiem dorosłych.

✅ Nigdy nie oddalaj się z nieznajomymi osobami.

✅ Do jazdy na sankach czy nartach wybieraj górki oddalone od ulic, rzek i akwenów.

✅ Noś kask podczas jazdy na nartach lub snowboardzie – to podstawowe zabezpieczenie przed urazami.

✅ Nigdy nie wchodź na zamarznięte jeziora, rzeki i inne zbiorniki wodne – lód może być cienki i niebezpieczny.

✅ Nie rzucaj soplami ani twardymi bryłami śniegu – może to prowadzić do poważnych obrażeń.

Bezpieczne podróże podczas ferii

Planując wyjazd na ferie, warto zadbać o bezpieczny transport. Oto kluczowe zasady, które pomogą uniknąć niebezpieczeństw na drodze:

✅ Jeśli dziecko wyjeżdża autokarem, sprawdź, czy pojazd przeszedł kontrolę techniczną – można to zweryfikować poprzez Policję lub stronę internetową „Sprawdź Autobus”.

✅ Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa – zarówno w autokarze, jak i w samochodzie.

✅ Dostosuj prędkość do warunków drogowych – śnieg i lód wydłużają drogę hamowania.

✅ Zachowuj większy odstęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w przypadku nagłego hamowania.

✅ Sprawdź stan techniczny pojazdu przed podróżą – zimowe opony, płyn do spryskiwaczy, sprawne wycieraczki to podstawa.

✅ Unikaj gwałtownych manewrów – nagłe hamowanie lub skręcanie mogą spowodować poślizg.

✅ Przed podróżą sprawdź prognozę pogody i stan dróg.

Widoczność na drodze – noś odblaski

Bez względu na to, czy dziecko porusza się pieszo, rowerem czy na sankach, widoczność na drodze to kluczowy element bezpieczeństwa.

✅ Noś odblaski – szczególnie po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności.

✅ Korzystaj z przejść dla pieszych – nigdy nie wbiegaj nagle na jezdnię.

✅ Poruszaj się chodnikiem, a jeśli go nie ma – lewą stroną pobocza drogi.

Zasady bezpieczeństwa na stokach narciarskich

Wiele dzieci i młodzieży spędzi ferie na stokach narciarskich. Aby zimowe szaleństwo było bezpieczne, warto przestrzegać kilku zasad:

✅ Zawsze zakładaj kask – to obowiązkowe dla dzieci, ale dorośli także powinni o nim pamiętać.

✅ Dostosuj prędkość jazdy do swoich umiejętności.

✅ Nie zjeżdżaj poza wyznaczonymi trasami – może to grozić lawiną lub upadkiem w trudnym terenie.

✅ Przestrzegaj zasad ruchu na stoku – narciarze jadący wolniej mają pierwszeństwo.

✅ Unikaj ryzykownych popisów i brawury – zdrowie jest ważniejsze niż efektowne ewolucje.

Jak zabezpieczyć dom przed wyjazdem na ferie?

Podczas ferii zimowych wiele rodzin wyjeżdża na wypoczynek, co może stać się okazją dla złodziei. Aby uniknąć włamania, warto pamiętać o kilku zasadach:

✅ Nie chwal się w mediach społecznościowych, że wyjeżdżasz – to zaproszenie dla włamywaczy.

✅ Poproś sąsiada, by co jakiś czas sprawdził mieszkanie, zebrał ulotki ze skrzynki i włączał światło.

✅ Zamontuj dodatkowe zabezpieczenia – rolety antywłamaniowe, alarm, monitoring.

✅ Wartościowe rzeczy zdeponuj w banku – złodzieje najczęściej sprawdzają szafki, doniczki i książki.

Uważaj na oszustów – fałszywe oferty noclegowe

Co roku w okresie ferii pojawia się wiele oszustw związanych z wynajmem kwater i hoteli. Jak się przed nimi chronić?

✅ Rezerwuj noclegi na sprawdzonych stronach lub w znanych biurach podróży.

✅ Sprawdź dane wynajmującego – jeśli nie podaje pełnych informacji, to znak ostrzegawczy.

✅ Upewnij się, że dany obiekt rzeczywiście istnieje – sprawdź opinie w różnych źródłach.

✅ Nie płać całości z góry – oszuści często proszą o pełną przedpłatę i znikają.

✅ Zachowuj całą korespondencję związaną z rezerwacją – może być potrzebna w razie problemów.

Podsumowanie – ferie mogą być bezpieczne!

Ferie zimowe to czas relaksu i radości, ale warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Zarówno dzieci, jak i dorośli powinni zachować ostrożność podczas podróży, zabaw na śniegu czy aktywności na stoku. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu każdy może cieszyć się zimowym wypoczynkiem bez obaw!

Źródło: Policja Śląsk

