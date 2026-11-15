Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:41 pm• Ciekawostki

Praktyka psychologa, terapeuty czy coacha coraz rzadziej wygląda jak jeden gabinet otwarty od poniedziałku do piątku. Część sesji odbywa się online, część stacjonarnie, a grafik zmienia się z miesiąca na miesiąc. W takim modelu stały najem lokalu bywa trudny do uzasadnienia: niewielki gabinet o powierzchni ok. 11-12 m2 w Trójmieście potrafi kosztować w ofertach ok. 2100 zł miesięcznie, zwykle z umową na rok. Dlatego coraz więcej specjalistów szuka rozwiązania, jakim jest gabinet na godziny.

Wynajem godzinowy rozwiązuje problem kosztów, ale rodzi nowe pytania. Czy w cudzym lokalu da się zapewnić klientowi pełną poufność? Jak przechowywać dokumentację, skoro nie jest się jedynym najemcą? Czy wnętrze będzie sprzyjać rozmowie, a nie ją utrudniać? To kwestie, które w pracy pomocowej są równie ważne jak cena za godzinę.

W tym poradniku podpowiadamy, kiedy gabinet na godziny ma więcej sensu niż własny lokal, jak ocenić akustykę i prywatność, o czym pamiętać w kontekście RODO, jakie wyposażenie jest niezbędne, jak wybrać lokalizację i co dla psychologów zmienia nowa ustawa o zawodzie. Na końcu znajdziesz checklistę do wykorzystania przed pierwszą rezerwacją.

Kiedy gabinet na godziny ma więcej sensu niż stały najem

Najprościej zacząć od rachunku. Jeśli stały gabinet kosztuje 2100 zł miesięcznie, a godzina w gabinecie wynajmowanym na godziny ok. 30-35 zł netto, to próg opłacalności wypada w okolicach 60-70 godzin w miesiącu. Poniżej tej liczby wynajem godzinowy jest zwykle tańszy, powyżej – warto zacząć liczyć dokładniej. Do kosztu stałego lokalu trzeba jeszcze doliczyć media, internet, sprzątanie, wyposażenie i czas poświęcony na obsługę lokalu, a w przypadku godzinowego najmu wszystko to zwykle jest wliczone w stawkę.

Dla porównania: konsultacja psychologiczna w Gdańsku kosztuje dziś najczęściej ok. 180-230 zł. Przy stawce 35 zł za godzinę koszt gabinetu stanowi więc kilkanaście procent przychodu z jednej sesji, a specjalista płaci tylko za te godziny, w których faktycznie przyjmuje klientów.

Gabinet na godziny sprawdza się szczególnie w kilku sytuacjach:

Start praktyki. Gdy baza klientów dopiero się buduje, stały czynsz jest ryzykiem, którego łatwo uniknąć.

Model hybrydowy. Jeśli większość sesji odbywa się online, a stacjonarnie przyjmujesz kilka osób w tygodniu, płacenie za cały miesiąc mija się z celem.

Nowa lokalizacja. Wynajem godzinowy pozwala sprawdzić, czy w danej dzielnicy jest popyt, zanim zdecydujesz się na stały lokal.

Nieregularny grafik. Specjaliści łączący pracę w poradni lub firmie z prywatną praktyką często przyjmują wieczorami i w weekendy.

Poufność i akustyka – fundament pracy z klientem

W odróżnieniu od coworkingu, gdzie przestrzeń jest współdzielona, gabinet na godziny powinien zapewniać pełną prywatność na czas wynajmu. To podstawowe kryterium, bo klient psychologa czy terapeuty musi mieć pewność, że nikt nie usłyszy, o czym mówi. Nawet najlepszy specjalista nie zbuduje zaufania w pokoju, w którym przez ścianę słychać rozmowy z korytarza. Przy oględzinach warto zrobić prosty test: poprosić drugą osobę o normalną rozmowę w gabinecie i posłuchać z zewnątrz. Sprawdź, czy drzwi są pełne i dobrze przylegają, czy ściana graniczy z innym gabinetem, salą spotkań czy kuchnią, i czy w budynku nie ma uciążliwych dźwięków, np. z warsztatu albo lokalu gastronomicznego. Pomocne są też dywan, zasłony czy panele akustyczne, które wygłuszają pogłos.

Równie ważna jest dyskrecja przy wejściu. Dobrze, gdy klient nie musi czekać na korytarzu pełnym innych osób, a na drzwiach nie ma tabliczki, z której wynika, do jakiego specjalisty przychodzi. W przypadku gabinetów medycznych zwraca się uwagę, że samo imię i nazwisko na drzwiach konkretnego gabinetu może ujawniać informacje o zdrowiu pacjenta – ta sama logika dotyczy wizyt u psychologa.

Dane osobowe i dokumentacja w wynajmowanym gabinecie

Informacje, które klient przekazuje psychologowi lub terapeucie, bardzo często należą do szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu RODO, np. dotyczą zdrowia. To oznacza wyższe wymagania co do ich ochrony, także wtedy, gdy pracujesz w lokalu wynajmowanym na godziny.

W praktyce najbezpieczniej jest nie zostawiać w gabinecie żadnych dokumentów. Notatki z sesji można prowadzić w zaszyfrowanym narzędziu elektronicznym albo przechowywać w zamykanej teczce, którą zabierasz ze sobą. Jeśli drukujesz materiały dla klienta lub kwestionariusze, przyda się niszczarka na miejscu, żeby nic nie trafiło do zwykłego kosza. Warto też mieć spisaną politykę przechowywania danych, z okresami retencji, np. 5 lat dla dokumentacji księgowej, oraz klauzulę informacyjną, którą klient otrzymuje przed pierwszym spotkaniem.

Przy wynajmie zwróć uwagę, kto ma dostęp do gabinetu między rezerwacjami. Indywidualne kody dostępu albo zamki elektroniczne są bezpieczniejsze niż klucz krążący między kilkoma najemcami.

Wyposażenie i atmosfera, które sprzyjają rozmowie

Gabinet do pracy terapeutycznej nie musi być duży, ale powinien być przemyślany. Podstawą są dwa wygodne fotele lub sofa ustawione tak, by rozmówcy siedzieli lekko pod kątem, a nie naprzeciw siebie jak przy biurku. Do tego niewielki stolik, chusteczki, woda i zegar umieszczony tak, by terapeuta mógł dyskretnie kontrolować czas sesji. Duże znaczenie ma światło i temperatura. Ostre, chłodne oświetlenie biurowe nie pomaga w otwieraniu się, dlatego lepiej sprawdzają się lampy o ciepłej barwie i możliwość regulacji ogrzewania lub klimatyzacji. Coachowie i trenerzy pracujący z klientami biznesowymi docenią z kolei flipchart lub tablicę, a także stanowisko do pracy z laptopem, jeśli część spotkań prowadzą hybrydowo. Wnętrze powinno być neutralne. Zbyt osobisty wystrój, np. zdjęcia rodzinne czy przedmioty o wyraźnym charakterze światopoglądowym, może rozpraszać klienta albo wpływać na to, co mówi. W gabinecie wynajmowanym na godziny łatwiej o taką neutralność, bo przestrzeń jest przygotowana z myślą o różnych specjalistach.

Lokalizacja i dostępność dla klientów

Klienci psychologów i terapeutów często przyjeżdżają po pracy, czasem w stresie i pod presją czasu. Dlatego lokalizacja ma wpływ nie tylko na wygodę, ale też na to, czy klient regularnie pojawia się na sesjach. Warto sprawdzić, jak daleko jest do przystanku autobusowego i tramwajowego, czy w pobliżu jest stacja kolejowa oraz czy przy budynku można zaparkować.

Coraz ważniejsze są także godziny dostępności. Specjalista, który może przyjmować wcześnie rano, wieczorem i w weekendy, ma szansę obsłużyć klientów pracujących na etacie, którzy nie mogą wyjść z biura w środku dnia. Nie zapominaj też o dostępności architektonicznej – gabinet w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poszerza grono klientów, którym możesz pomóc.

Formalności – co zmienia nowa ustawa o zawodzie psychologa

Dla psychologów ważną zmianą jest ustawa z 23 stycznia 2026 r. o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2026 r. poz. 187). Pierwsze jej przepisy, dotyczące m.in. organizacji samorządu, weszły w życie 5 marca 2026 r., a większość regulacji zacznie obowiązywać 19 maja 2028 r. Ustawa wprowadza rejestr psychologów i obowiązkową przynależność do samorządu zawodowego, a tytułem zawodowym psychologa będzie mogła posługiwać się osoba, która ma prawo wykonywania zawodu. Osoby wykonujące już zawód skorzystają z okresów przejściowych na uzyskanie wpisu do rejestru.

Dla wyboru gabinetu oznacza to przede wszystkim, że warto już teraz zadbać o dokumentację umów, faktury za wynajem i porządek w kwestiach ochrony danych, bo standardy wykonywania zawodu będą coraz wyraźniej określone. Coachów i terapeutów, którzy nie są psychologami, nowa ustawa nie obejmuje, ale dobre praktyki w zakresie poufności i dokumentacji dotyczą ich w tym samym stopniu.

Checklista przed pierwszą rezerwacją

Zanim zarezerwujesz gabinet na godziny, przejdź przez krótką listę kontrolną:

Czy gabinet jest na czas wynajmu wyłącznie do Twojej dyspozycji?

Czy test rozmowy za zamkniętymi drzwiami wypadł dobrze?

Czy klient może wejść i poczekać dyskretnie, bez tłumu na korytarzu?

Jak wygląda dostęp do lokalu: kod, zamek elektroniczny, klucz?

Czy na miejscu jest niszczarka i miejsce na odłożenie rzeczy, a internet działa stabilnie?

Czy meble i oświetlenie sprzyjają rozmowie, a nie pracy biurowej?

Jak blisko jest komunikacja miejska i czy jest parking?

W jakich godzinach i dni tygodnia można rezerwować gabinet?

Czy rezerwacja i płatność są proste, a faktura trafia automatycznie na e-mail?

Jakie są zasady odwoływania rezerwacji?

Podsumowanie

Gabinet na godziny to dla wielu psychologów, terapeutów i coachów rozsądna alternatywa dla stałego najmu, zwłaszcza na starcie praktyki, w modelu hybrydowym albo przy nieregularnym grafiku. Przy stawkach rzędu 30-35 zł za godzinę wynajem godzinowy zwykle opłaca się do ok. 60-70 godzin pracy stacjonarnej w miesiącu, a specjalista nie musi martwić się o media, sprzątanie i wyposażenie.

Cena nie może jednak przesłonić tego, co w pracy pomocowej najważniejsze: poufności, dobrej akustyki, dyskretnego wejścia i bezpiecznego obchodzenia się z danymi klientów. Do tego dochodzą wyposażenie sprzyjające rozmowie, wygodny dojazd i godziny dostosowane do rytmu dnia klientów. Psycholodzy powinni też śledzić wdrażanie nowej ustawy o zawodzie, która do 2028 roku uporządkuje zasady wykonywania zawodu. Sprawdzenie gabinetu według przedstawionej checklisty pozwala uniknąć rozczarowań i od pierwszej sesji pracować w warunkach, które budują zaufanie.

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