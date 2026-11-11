Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:07 am• Ciekawostki

Większość z nas sprząta dom co tydzień, ale o meblach tapicero wanych, materacach czy podjeździe przypominamy sobie dopiero wtedy, gdy brud jest wyraźnie widoczny. Tymczasem regularne czyszczenie tych powierzchni przedłuża ich życie i jest po prostu zdrowsze dla domowników.

Pranie tapicerki meblowej – co 6–12 miesięcy

Kanapa, narożnik czy fotel codziennie przyjmują kurz, pot, okruchy i sierść zwierząt. Odkurzacz zbiera tylko to, co leży na powierzchni. Pranie tapicerki meblowej metodą ekstrakcyjną działa inaczej: środek czyszczący trafia w głąb tkaniny i od razu jest odsysany razem z brudem. Dzięki temu znikają plamy, nieprzyjemny zapach i roztocza. W domach z dziećmi, alergikami lub psem pranie kanapy warto powtarzać nawet co pół roku.

Pranie materacy – raz w roku

Materac to miejsce, w którym spędzamy około jednej trzeciej życia. Wchłania wilgoć i złuszczony naskórek, a z czasem pojawiają się na nim żółte plamy. Pranie materacy raz w roku ogranicza ilość roztoczy i poprawia komfort snu. Ważne, by nie przemoczyć pianki – dlatego lepiej zlecić to firmie z odpowiednim sprzętem.

Mycie kostki brukowej – wiosną i jesienią

Na podjeździe szybko zbierają się mech, glony, liście i plamy oleju z samochodu. Mycie kostki brukowej najlepiej zaplanować dwa razy w roku. Wiosną usuwamy skutki zimy i soli drogowej, a jesienią czyścimy fugi, zanim woda zamarznie w nich i zacznie rozsadzać nawierzchnię. Czyszczenie kostki brukowej z mchu warto połączyć z uzupełnieniem piasku w fugach i impregnacją, która chroni przed brudem na kolejne sezony.

Mycie elewacji – gdy pojawi się zielony nalot

Zielone lub szare zacieki na ścianach to najczęściej glony i mech. Czyszczenie elewacji z glonów przywraca budynkowi świeży wygląd bez kosztownego malowania. Zabieg wykonuje się metodą niskociśnieniową, żeby nie uszkodzić tynku.

Jak przygotować dom do profesjonalnego czyszczenia?

Przed przyjazdem ekipy warto odkurzyć meble oraz zdjąć z nich poduszki i narzuty. Przy myciu kostki brukowej i elewacji dobrze jest przestawić samochód, donice i meble ogrodowe, a także zamknąć okna. Po praniu tapicerka schnie zwykle od kilku do kilkunastu godzin – w tym czasie warto często wietrzyć pomieszczenie.

Samodzielnie czy z pomocą fachowców?

Drobne zabrudzenia da się usunąć domowymi sposobami, ale przy dużych powierzchniach i starych plamach lepiej postawić na profesjonalne czyszczenie. Więcej informacji o praniu tapicerki, myciu kostki brukowej i elewacji znajdziesz na stronie https://maxcleantapi.pl/

Regularne czyszczenie to mniejszy wydatek niż wymiana mebli czy nawierzchni – i czystszy dom przez cały rok.

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