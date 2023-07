Gdzie w Bytomiu kupić dobrej jakości drzwi i okna?

Budując lub remontując dom, przychodzi moment, w którym trzeba wybrać drzwi i okna. W tej kwestii warto o przemyślany zakup, gdyż są to elementy, które będą nam służyć przez wiele lat. Zobaczmy, gdzie kupić dobrej jakości drzwi i okna w Bytomiu.

Dlaczego warto kupować drzwi i okna dobrej jakości?

Wybór stolarki okiennej i drzwi do domu często bywa bardzo trudny. Wiele osób nie może zdecydować się co wybrać wśród wielu wariantów, zastosowanych rozwiązań czy rodzajów drzwi i okien oferowanych przez producentów i ostatecznie o wyborze decyduje najkorzystniejsza cena. Nie jest to jednak dobra metoda wyboru, gdyż kupując okna i drzwi należy stawiać na jakość tych produktów. Warto lepiej rozeznać się w poszczególnych ofertach i specyfikacjach konkretnych modeli, gdyż sprawi to, że będziemy bardziej zadowoleni z późniejszego użytkowania okien i drzwi. Elementy te, są bowiem podstawą funkcjonowania każdego domu. Wybór produktów dobrej jakości zapewni komfort użytkowania, pozwoli pozbyć się uciążliwego hałasu czy ograniczy koszty ogrzewania. Dobrej klasy okna i drzwi dłużej zachowają swoją żywotność i nie będzie trzeba wydawać pieniędzy na ich naprawę czy wymianę za kilka lat. Nie można nie zauważyć również tego, że wysokiej jakości okna i drzwi są ładniejsze wizualnie niż ich gorsze odpowiedniki. To równie ważny aspekt, szczególnie dla osób ceniących sobie estetykę i piękno otaczających ich wnętrz.

Sprawdzony salon z drzwiami i oknami

Drzwi i okna można kupić w sklepie budowlanym lub w salonie firmowym bezpośrednio od producenta. Gdzie mogą zrobić to mieszkańcy Zabrza i Bytomia? Mogą wyszukać lokalne salony sprzedaży, oferujące tego typu produkty w sieci po frazach: „drzwi Zabrze”, „drzwi Bytom” lub „okna Zabrze” czy „okna Bytom” i wybrać jeden z nich.

Oprócz tego, ciekawą propozycją jest salon TEXO. Mieści się on w samym Bytomiu, przy ul. Kędzierzyńskiej 17a. Oferta sklepu jest na tyle atrakcyjna, że warto wybrać się poza granice Zabrza w celu dokonania zakupów. TEXO już od ponad 10 lat oferuje bowiem szeroki wachlarz produktów od znanych i renomowanych producentów, np. Wiśniowski czy Hormann. W sklepie można kupić m.in.: drzwi, okna, rolety, bramy garażowe. Dzięki temu, produkty zakupione w TEXO są najwyżej jakości i dają gwarancję komfortu i bezpieczeństwa podczas ich użytkowania. Pracownicy salonu profesjonalnie dobiorą najlepsze rozwiązania dla danego domu oraz pomogą w ich montażu i późniejszym serwisie.

Najwyższej jakości drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

W TEXO dostępna jest szeroka gama drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do domu. Salon oferuje wysokiej jakości drzwi pochodzące od takich producentów jak m.in.: Wiśniowski, Gerda, Wikęd, Hormann, DRE czy CAL.

Jeśli chodzi o drzwi zewnętrzne to klienci mogą wybierać wśród wytrzymałych i odpornych na uszkodzenia drzwi aluminiowych oraz stalowych, które charakteryzują się wysoką trwałością i stabilnością oraz wśród komfortowych i eleganckich drzwi drewnianych, które posiadają doskonałe właściwości izolacyjne, akustyczne i termiczne.

W przypadku drzwi wewnętrznych, salon TEXO ma w sprzedaży najwyższej jakości drzwi wewnątrzlokalowe, które idealnie skomponują się z aranżacją całego pomieszczenia oraz drzwi wewnętrzne wejściowe mające za zadanie chronić lokum przed hałasem i ewentualnym włamaniem. TEXO posiada w ofercie również drzwi techniczne, czyli drzwi, które nie tylko oddzielają wybrane pomieszczenia od reszty przestrzeni, lecz mają również jeszcze jedno ważne przeznaczenie, a jest nim zapewnienie większego zakresu bezpieczeństwa. W salonie można nabyć drzwi techniczne doskonale oddzielające powierzchnie mieszkalną od kotłowni, garażu, strychu czy piwnicy.

Okna PVC i okna aluminiowe

Salon TEXO oferuje swoim klientom najwyższej jakości okna od firmy Wiśniowski. Do nabycia są dostępne okna w różnych kolorach i rozmiarach wykonane z PVC i aluminium. Okna PVC to najbardziej uniwersalny materiał, gwarantujący długą żywotność i łatwość w utrzymaniu. Aluminium natomiast jest bardzo trwałym materiałem, charakteryzującym się świetną statyką i odpornością na warunki atmosferyczne, dzięki czemu okna aluminiowe to konstrukcje odporne na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne czy też zmiany temperatury.

TEXO Bytom

Jeden z salonów TEXO znajduje się w Bytomiu, przy ul. Kędzierzyńskiej 17a. Można skontaktować się z nim od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu: +48 733 922 132