Wyniki Egzaminów Ósmoklasisty w Zabrzu 2023 – Poniżej Śląskiej Średniej

Z 1812 zabrzańskich ósmoklasistów zdających język polski, średnia wyników wyniosła 62,3% – trzy procent niżej od średniej w całym województwie śląskim. Matematyka, królowa nauk, okazała się zdecydowanie surowszą sędzią, zanotowano bowiem średni wynik na poziomie 46,26% w Zabrzu. To wynik niemalże 6% gorszy od średniej śląskiej. Co do języków obcych, zdający w naszym mieście angielski przekroczyli nieco średnią 60%, z wynikiem 62,65%, jednak i tutaj nie udało się dorównać reszcie województwa, gdzie średnia wyniosła 65,97%. Zabrzańskie ’16’ – bo tyle osób przystąpiło do egzaminu z języka niemieckiego – osiągnęło średnią 53,75%, znowu poniżej śląskiego standardu, który wyniósł 57,19%.

Średnia wyników egzaminu ósmoklasistów w Zabrzu:

średnia wyników z języka polskiego: 62,3%, liczba zdających: 1812.

Na tle pozostałych powiatów na śląsku wynik zabrzańskich ósmoklasistów z języka polskiego uplasował się na 34 miejscu, gorzej poszło jedynie ósmoklasistom z Sosnowca i Zawiercia.

średnia wyników z matematyki: 46,26%, liczba zdających: 1814

Na tle pozostałych powiatów na śląsku wynik zabrzańskich ósmoklasistów z matematyki uplasował się na 33 miejscu, gorzej poszło ósmoklasistom z Rudy Śląskiej, Bytomia i Świętochłowic

średnia wyników z języka angielskiego: 62,65%, liczba zdających: 1798

Na tle pozostałych powiatów na śląsku wynik zabrzańskich ósmoklasistów z języka angielskiego uplasował się na 32 miejscu, gorzej poszło ósmoklasistom z Wodzisławia, Bytomia, Świętochłowic i Rybnika

średnia wyników z języka niemieckiego: 53,75%, liczba zdających: 16

Na tle pozostałych powiatów na śląsku wynik zabrzańskich ósmoklasistów z języka niemieckiego uplasował się na 22 miejscu , czyli najlepiej z wszystkich zdawanych przedmiotów. Przy czym do egzaminu z niemieckiego przystąpiło jedynie 16 uczniów.

Średnia wyników egzaminu ósmoklasistów w województwie Śląskim:

średnia wyników z języka polskiego w województwie śląskim: 65,35%

średnia wyników z matematyki w województwie śląskim: 51,82%

średnia wyników z języka angielskiego w województwie śląskim: 65,97%

średnia wyników z języka niemieckiego w województwie śląskim: 57,19%

Najlepsze średnie wyniki na śląsku wg. miast i przedmiotów:

Najlepiej na śląsku z języka polskiego poradzili sobie ósmoklasiści:

z powiatu Tarnogórskiego osiągając średnią: 70,11%

z Tychów osiągając średnią: 69,99%

z Siemianowic Śląskich osiągając średnią: 69,40%

Najlepiej na śląsku z matematyki poradzili sobie ósmoklasiści:

z Bielska-Białej osiągając średnią: 58,29%

z Częstochowy osiągając średnią: 56,67%

z Katowic osiągając średnią: 56.,63%

Najlepiej na śląsku z języka angielskiego poradzili sobie ósmoklasiści: