Giełda Staroci w Zabrzu

W samym sercu miasta, przy malowniczym targowisku ulokowanym na ulicy Jagiełły, odkrywasz cykliczne i niepowtarzalne wydarzenie – Giełdę Staroci. To magiczne zgromadzenie, które odbywa się co miesiąc, ukierunkowane jest na kolekcjonerów, pasjonatów, hobbystów i miłośników „przedmiotów o historii”.

W imieniu zespołu organizatorów, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Cię na kolejną fascynującą odsłonę tej niezwykłej giełdy, która odbędzie się w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

Wspaniałe eksponaty i niepowtarzalne przedmioty, nasycone duchem przeszłości, rozjaśnią Twoją drogę w tę tajemniczą podróż w czasie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kolekcjonerem, czy po prostu kochasz piękne historie, Giełda Staroci jest miejscem, które z pewnością oczaruje Cię swoją atmosferą i bogactwem.

Giełda Staroci jest czynna od wczesnych godzin porannych, rozpoczynając swoją magię o godzinie 7:00 i trwając do godziny 13:00. To idealna okazja, by wczesnym porankiem wyruszyć na poszukiwanie skarbów, które tylko czekają na odkrycie.

