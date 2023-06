Rupniewska: Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniosło blisko 684 mln zł

Zabrzańska radna Agnieszka Rupniewska, będąca w opozycji do obecnej prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik wspomina o tym jak źle zarządzane jest Zabrze oraz zwraca uwagę na rosnące zadłużenie miasta:

Zadłużenie Miasta na koniec 2022 roku wyniosło blisko 684 miliony złotych! Składki ubezpieczniowe za pracowników samorządowych nie są płacone w terminie, więc te zeszłoroczne zostały zapłacone dopiero w 2023 roku. A była to niemała kwota, bo blisko 20 milionów złotych Podczas wczorajszej sesji absolutoryjnej, radni Klubu Radnych Koalicja Obywatelska – Nowe Zabrze, zagłosowali „PRZECIW” udzieleniu absolutorium Prezydent Miasta. Uważamy, że potrzeby Mieszkańców nie są realizowane, obietnice obecnej Prezydent nie zostały wprowadzone w życie, a nasze Miasto nie jest ani zadbane, ani dobrze zarządzane.

Kadencję samorządu wydłużono do 30 kwietnia 2024 r. co oznacza, że Małgorzata Mańka-Szulik będzie sprawować funkcję prezydent do tego czasu. Nie mniej ciężko nie odnieść wrażenia, że kampania i walka o nadchodzącą kadencję sprawowania władzy w Zabrzu już trwa.