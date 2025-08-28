Napisane przez 29 sierpnia, 2025 12:10 am Ciekawostki

IT HUB Gliwice – nowoczesne przestrzenie biurowe do wynajęcia

Biurowiec IT HUB Gliwice

IT Hub Gliwice to dynamicznie rozwijający się kompleks biurowy w ramach Parku Naukowo Technologicznego „Technopark Gliwice”, oferujący nowoczesne powierzchnie biurowe i coworkingowe. Znajduje się przy ul. Konarskiego 18C oraz Wincentego Pola 27 w Gliwicach, w doskonałej lokalizacji pod względem komunikacji i dostępności.

Położenie IT Hub jest wyjątkowo korzystne dla firm z całego regionu:

  • Bezpośredni dostęp do głównych arterii drogowych – autostrady A1, A4 oraz trasy DTŚ,
  • Doskonałe połączenie z sąsiednimi miastami, takimi jak Zabrze, Chorzów, Knurów czy nawet Katowice,
  • Krótki dojazd do lotniska Katowice–Pyrzowice,
  • Bliskość terenów zielonych – Park Chrobrego,
  • Zaplecze gastronomiczne (bistro, restauracja, ogród zimowy).

Takie usytuowanie gwarantuje szybki i sprawny dojazd dla Twoich pracowników i gości oraz dostęp do udogodnień wspierających codzienność biznesową.

Różnorodność powierzchni – od biura po coworking

W ofercie IT HUB Gliwice znajdziesz powierzchnie dostosowane do potrzeb firm w różnych fazach rozwoju:

  • Biura i hale warsztatowe o zróżnicowanych metrażach — elastyczne pod kątem zarówno małych zespołów, jak i rozbudowanych struktur,
  • strefy coworkingowe — strefa działa nieprzerwanie od 2015 roku, a jej formalne otwarcie miało miejsce w marcu 2018 r. dzięki czemu zapewnia dojrzałe i przemyślane rozwiązania elastycznej pracy,
  • Wirtualne biura.
Wspólne przestrzenie – integracja i komfort

  • Restauracja,
  • Ogród zimowy,
  • Parkingi rowerowe,
  • Zadaszone parkingi samochodowe,
  • Sale konferencyjne,
  • Pokoje spotkań,
  • Patio,
  • Cykliczne imprezy networkingowe, wernisaże, spotkania przy kawie,
  • Dostęp do różnorodnych szkoleń i kursów również z dofinansowaniem z środków UE.

Dlaczego warto wynająć powierzchnię u nas:

  • Profesjonalna, kompleksowa oferta: różnorodne powierzchnie biurowe i coworkingowe, elastyczne w dostosowaniu do potrzeb firm,
  • Strategiczna lokalizacja: świetne połączenia drogowe, dostęp do transportu, tereny zielone i gastronomia w zasięgu ręki,
  • Potencjał przestrzeni wspólnych,
  • Zaplecze naukowe (położenie w centrum miasteczka akademickiego Politechniki Śląskiej)

Oferta wynajmu powierzchni biurowych jest skierowana jest przede wszystkim do firm technologicznych i innowacyjnych, które działają na rynku co najmniej od roku. Do wynajmu powierzchni biurowych w nowo powstającym budynku IT HUB, zapraszamy firmy z branży IT.

IT HUB Gliwice to nie tylko nowoczesny biurowiec – to społeczność, która wspomaga rozwój firm i startupów.

Zapraszamy do kontaktu: +48 32 335 85 00

