IT HUB Gliwice – nowoczesne przestrzenie biurowe do wynajęcia

Biurowiec IT HUB Gliwice

IT Hub Gliwice to dynamicznie rozwijający się kompleks biurowy w ramach Parku Naukowo Technologicznego „Technopark Gliwice”, oferujący nowoczesne powierzchnie biurowe i coworkingowe. Znajduje się przy ul. Konarskiego 18C oraz Wincentego Pola 27 w Gliwicach, w doskonałej lokalizacji pod względem komunikacji i dostępności.

Położenie IT Hub jest wyjątkowo korzystne dla firm z całego regionu:

Bezpośredni dostęp do głównych arterii drogowych – autostrady A1, A4 oraz trasy DTŚ,

Doskonałe połączenie z sąsiednimi miastami, takimi jak Zabrze, Chorzów, Knurów czy nawet Katowice,

Krótki dojazd do lotniska Katowice–Pyrzowice,

Bliskość terenów zielonych – Park Chrobrego,

Zaplecze gastronomiczne (bistro, restauracja, ogród zimowy).

Takie usytuowanie gwarantuje szybki i sprawny dojazd dla Twoich pracowników i gości oraz dostęp do udogodnień wspierających codzienność biznesową.

Różnorodność powierzchni – od biura po coworking

W ofercie IT HUB Gliwice znajdziesz powierzchnie dostosowane do potrzeb firm w różnych fazach rozwoju:

Biura i hale warsztatowe o zróżnicowanych metrażach — elastyczne pod kątem zarówno małych zespołów, jak i rozbudowanych struktur,

strefy coworkingowe — strefa działa nieprzerwanie od 2015 roku, a jej formalne otwarcie miało miejsce w marcu 2018 r. dzięki czemu zapewnia dojrzałe i przemyślane rozwiązania elastycznej pracy,

Wirtualne biura.

Wspólne przestrzenie – integracja i komfort

Restauracja,

Ogród zimowy,

Parkingi rowerowe,

Zadaszone parkingi samochodowe,

Sale konferencyjne,

Pokoje spotkań,

Patio,

Cykliczne imprezy networkingowe, wernisaże, spotkania przy kawie,

Dostęp do różnorodnych szkoleń i kursów również z dofinansowaniem z środków UE.

Dlaczego warto wynająć powierzchnię u nas:

Profesjonalna, kompleksowa oferta: różnorodne powierzchnie biurowe i coworkingowe, elastyczne w dostosowaniu do potrzeb firm,

Strategiczna lokalizacja: świetne połączenia drogowe, dostęp do transportu, tereny zielone i gastronomia w zasięgu ręki,

Potencjał przestrzeni wspólnych,

Zaplecze naukowe (położenie w centrum miasteczka akademickiego Politechniki Śląskiej)

Oferta wynajmu powierzchni biurowych jest skierowana jest przede wszystkim do firm technologicznych i innowacyjnych, które działają na rynku co najmniej od roku. Do wynajmu powierzchni biurowych w nowo powstającym budynku IT HUB, zapraszamy firmy z branży IT.

IT HUB Gliwice to nie tylko nowoczesny biurowiec – to społeczność, która wspomaga rozwój firm i startupów.

Zapraszamy do kontaktu: +48 32 335 85 00

