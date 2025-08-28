IT HUB Gliwice – nowoczesne przestrzenie biurowe do wynajęcia

Biurowiec IT HUB Gliwice
IT Hub Gliwice to dynamicznie rozwijający się kompleks biurowy w ramach Parku Naukowo Technologicznego „Technopark Gliwice”, oferujący nowoczesne powierzchnie biurowe i coworkingowe. Znajduje się przy ul. Konarskiego 18C oraz Wincentego Pola 27 w Gliwicach, w doskonałej lokalizacji pod względem komunikacji i dostępności.
Położenie IT Hub jest wyjątkowo korzystne dla firm z całego regionu:
- Bezpośredni dostęp do głównych arterii drogowych – autostrady A1, A4 oraz trasy DTŚ,
- Doskonałe połączenie z sąsiednimi miastami, takimi jak Zabrze, Chorzów, Knurów czy nawet Katowice,
- Krótki dojazd do lotniska Katowice–Pyrzowice,
- Bliskość terenów zielonych – Park Chrobrego,
- Zaplecze gastronomiczne (bistro, restauracja, ogród zimowy).
Takie usytuowanie gwarantuje szybki i sprawny dojazd dla Twoich pracowników i gości oraz dostęp do udogodnień wspierających codzienność biznesową.
Różnorodność powierzchni – od biura po coworking
W ofercie IT HUB Gliwice znajdziesz powierzchnie dostosowane do potrzeb firm w różnych fazach rozwoju:
- Biura i hale warsztatowe o zróżnicowanych metrażach — elastyczne pod kątem zarówno małych zespołów, jak i rozbudowanych struktur,
- strefy coworkingowe — strefa działa nieprzerwanie od 2015 roku, a jej formalne otwarcie miało miejsce w marcu 2018 r. dzięki czemu zapewnia dojrzałe i przemyślane rozwiązania elastycznej pracy,
- Wirtualne biura.
Wspólne przestrzenie – integracja i komfort
- Restauracja,
- Ogród zimowy,
- Parkingi rowerowe,
- Zadaszone parkingi samochodowe,
- Sale konferencyjne,
- Pokoje spotkań,
- Patio,
- Cykliczne imprezy networkingowe, wernisaże, spotkania przy kawie,
- Dostęp do różnorodnych szkoleń i kursów również z dofinansowaniem z środków UE.
Dlaczego warto wynająć powierzchnię u nas:
- Profesjonalna, kompleksowa oferta: różnorodne powierzchnie biurowe i coworkingowe, elastyczne w dostosowaniu do potrzeb firm,
- Strategiczna lokalizacja: świetne połączenia drogowe, dostęp do transportu, tereny zielone i gastronomia w zasięgu ręki,
- Potencjał przestrzeni wspólnych,
- Zaplecze naukowe (położenie w centrum miasteczka akademickiego Politechniki Śląskiej)
Oferta wynajmu powierzchni biurowych jest skierowana jest przede wszystkim do firm technologicznych i innowacyjnych, które działają na rynku co najmniej od roku. Do wynajmu powierzchni biurowych w nowo powstającym budynku IT HUB, zapraszamy firmy z branży IT.
IT HUB Gliwice to nie tylko nowoczesny biurowiec – to społeczność, która wspomaga rozwój firm i startupów.
Zapraszamy do kontaktu: +48 32 335 85 00
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.