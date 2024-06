Jak dbać o bezpieczeństwo firmy w sieci? Ekspert radzi

Napisane przez mikolajczarnecki• 8:16 pm• Ciekawostki

Cyberbezpieczeństwo to temat, który szczególnie dziś odgrywa ważną rolę. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien postarać się o uszczelnienie przepływu danych. Sprawdź już teraz, jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo firmy w sieci.

5 sposobów, jak zadbać o bezpieczeństwo firmy w sieci

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest zadbanie o bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmie. Z jednej strony chodzi o przestrzeganie przepisów RODO, ale też o wiarygodność i zaufanie klientów. Pracodawca powinien postarać się o to, aby dane na temat klientów, pracowników czy typowo związane z działalnością przedsiębiorstwa były odpowiednio zabezpieczone. Dostęp do wrażliwych danych powinny mieć tylko uprawnione osoby.

Ważne jest to, żeby zastosować odpowiednie zabezpieczenia – popularnym wyborem są dziś innowacyjne systemy IT, które są w stanie odeprzeć atak i wyeliminować niemal całkowicie ryzyko wycieku danych.

Poznaj kilka praktycznych sposobów, jak można zwiększyć bezpieczeństwo firmy w sieci.

Aktualizuj oprogramowania

Pierwszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa firmy w sieci jest dopilnowanie, aby wszystkie sprzęty i oprogramowania były regularnie aktualizowane. Jeśli producent nie oferuje już aktualizacji, to znak, że sprzęt lub samo oprogramowanie należy wymienić. Dzięki temu znacząco zmniejszysz ryzyko cyberataku i wycieku danych.

Wykonuj także aktualizację w obrębie strony czy sklepu internetowego. Witryna to bogactwo danych na temat użytkowników czy klientów. Dlatego też upewnij się, czy system zarządzania treścią (czyli CMS) oraz rozszerzenia są regularnie aktualizowane.

Zabezpiecz sieć i dane

Kolejnym dobrym pomysłem będzie zainstalowanie na urządzeniach firmowych oprogramowań antywirusowych. Koniecznie w wersji pełnej. Zwróć uwagę na to, żeby pobierać je i kupować jedynie na oficjalnych stronach.

Jeszcze jednym skutecznym zabezpieczeniem może być zainwestowanie w VPN, czyli usługi, które pomagają chronić połączenie internetowe i zapewniają większą prywatność w sieci. Główną zaletą VPN jest to, że na różne sposoby szyfruje dane, ukrywa adres IP, a to wszystko sprawia, że korzystanie z sieci w firmie staje się znacznie bezpieczniejsze.

Wykorzystaj potencjał UTM

Jak dbać o bezpieczeństwo firmy w sieci? Dobrym wyborem będzie wykorzystanie urządzeń UTM, które stanowią kompleksową zaporę sieciową. Tego typu rozwiązanie zapewnia liczne korzyści takie jak – ochrona przed atakami, ochrona stron www, poczty elektronicznej i serwera. Więcej na temat UTM dowiesz się na stronie https://nicesoft.pl/new-utm/. Przekonasz się, że to niezwykle wielofunkcyjne rozwiązanie, które dodatkowo automatyzuje procesy wpływające na bezpieczeństwo danych w sieci.

Pamiętaj o kopii zapasowej

Ważne jest także to, aby być przezornym i przygotować plan w razie ataku. To pozwala łatwiej zapanować nad sytuacją kryzysową i szybko zabezpieczyć najważniejsze obszary. Dobrym nawykiem będzie też regularne wykonywanie kopii zapasowej, która okaże się niezwykle cenna w razie ataku hakerskiego czy awarii. Częstym zaleceniem jest stosowanie dwóch kopii – jednej online, a drugiej odłączonej od sieci.

Aktualizuj wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa

Na koniec chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę na to, jak ważne jest regularne wysyłanie pracowników na szkolenia związane z cyberbezpieczeństwem. Dzięki temu dowiedzą się oni, jak zachowywać się w sieci, żeby uniknąć ryzykownych sytuacji, które mogłyby doprowadzić do wycieku danych i ataku hakerskiego. Zadaniem każdego pracodawcy jest zadbanie o to, żeby pracownicy doskonale znali zasady cyberhigieny.

Mamy nadzieję, że nasze porady sprawią, że od teraz będziesz już wiedzieć, jak dbać o bezpieczeństwo firmy w sieci.

Visited 14 times, 1 visit(s) today