Nadawanie paczki bez stresu — poznaj najłatwiejsze metody wysyłki

Kurierom zależy, aby możliwie ułatwić proces nadawania paczki. Obecnie klienci mogą składać zamówienia online, przez aplikację, telefonicznie lub w punktach kurierskich. Najłatwiejsze i najszybsze pozostaje nadawanie jej przez internet, ale nie wszyscy lubią tę opcję. Sprawdzamy, jakie jeszcze metody oferują najwięksi przewoźnicy.

Trudno wskazać branżę rozwijającą się szybciej niż kurierska. Wzrasta liczba sklepów internetowych, a tym samym zapotrzebowanie na usługi transportu paczek. Liderzy bez przerwy testują nowe rozwiązania, których celem jest ułatwienie procesu składania zamówienia klientom i skrócenie czasu dostarczania przesyłek. Przyjrzyjmy się metodom nadawania, które obecnie są najbardziej popularne.

Jak przebiega nadanie paczki z domu online?

Najwygodniejszym sposobem wysyłki jest nadanie paczki prosto z domu. Zamówienie możesz złożyć przez internet lub aplikację — co ciekawe, niekoniecznie musisz korzystać ze strony konkretnego przewoźnika. Powstaje coraz więcej portali zrzeszających różne firmy kurierskie, gdzie masz możliwość porównania cen wysyłki na podstawie wymiarów Twojej konkretnej paczki.

Znacznie przyspiesza to proces wyboru usługodawcy i pozwala sporo zaoszczędzić, zwłaszcza że pośrednicy często oferują korzystniejsze ceny.

Aby uzyskać wycenę, musisz podać wymiary boków i wagę zapakowanej przesyłki. Następnie porównujesz oferty, wybierasz konkretną firmę i przechodzisz do wypełniania danych adresowych.

Na tym etapie możesz też dokupić usługi dodatkowe np. przesyłkę pobraniową, powiadomienie SMS lub przyspieszenie dostawy. W przypadku wartościowych przedmiotów warto zakupić ubezpieczenie, chociaż u części firm jest zawarte w cenie wysyłki.

Online wygenerujesz etykietę wymaganą w paczkomacie czy punkcie kurierskim, ale jeśli nie chcesz wychodzić z domu, możesz zamówić podjazd kuriera. Po opłaceniu zamówienia otrzymasz gotową etykietę do wydrukowania i naklejenia na paczkę. Nie masz drukarki? Przed sfinalizowaniem transakcji dokup usługę wydrukowania etykiety przez dostawcę.

Nadanie paczki za granicę – do jakich krajów dostarczają kurierzy?

Proces nadawania paczki zagranicznej jest równie prosty, chociaż wymaga odrobinę więcej formalności. Większość firm dostarcza do krajów UE, ale wybór ofert maleje, kiedy wybierzesz państwa spoza Unii. Po Brexicie część przewoźników zrezygnowała z dostarczania paczek do Wielkiej Brytanii. Ze względu na sytuację za wschodnią granicą niewielu kurierów wypuszcza się do Ukrainy.

Nadając przesyłkę do krajów UE nie musisz określać, czy wysyłasz rzecz na sprzedaż, ponieważ na granicach nie obowiązują opłaty celne. W przypadku państw na innych kontynentach i spoza Unii masz obowiązek podać, co zawiera paczka oraz jaki jest cel wysyłki. Przez proces nadawania paczki krok po kroku przeprowadzi Cię: https://shipcenter.pl.

Nadanie paczek w punkcie — wady i zalety

Przesyłkę krajową i międzynarodową możesz nadać także w punkcie kurierskim. Od Ciebie zależy, czy przyniesiesz paczkę z naklejoną etykietą czy wydrukujesz ją na miejscu. Podobnie jak strona internetowa, pracownik także pomoże w porównaniu cen wysyłki u poszczególnych przewoźników.

Konieczność zaniesienia paczki do punktu jest mniej wygodna niż zamówienie kuriera do domu, ale daje większą elastyczność. Nie musisz czekać na przyjazd pracownika — idziesz nadać przesyłkę o dowolnej porze w godzinach otwarcia lokalu. Z paczkomatu możesz skorzystać całą dobę.

