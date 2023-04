Jak dbać o zasłony welurowe – pranie i prasowanie

Zasłony welurowe to nie tylko piękna ozdoba naszych okien, ale również element aranżacji wnętrza, który może wpłynąć na nasze samopoczucie. Welur to materiał, który kojarzy się z luksusem i elegancją, ale niestety jest również trudny do utrzymania w czystości i w dobrym stanie. W tym artykule chcemy podzielić się z Tobą poradami, jak prawidłowo prać zasłony welurowe, aby zachować ich wygląd i jakość.

Dlaczego zasłony welurowe wymagają specjalnej troski

Tkanina welurowa jest delikatna i wymaga specjalnej troski. Welur to tkanina, w której włókna są ułożone pionowo i są dość krótkie. To właśnie sprawia, że welur wygląda tak pięknie i zjawiskowo, ale również powoduje, że jest on trudny w praniu i prasowaniu. Niewłaściwe prasowanie może skutkować utratą kształtu, zagnieceniami i zagięciami na tkaninie.

Jak prasować zasłony welurowe?

Aby prawidłowo wyprasować zasłony welurowe, potrzebne będą specjalne narzędzia i materiały. Potrzebne będą m.in. deska do prasowania, specjalna podkładka, gorące żelazko i suchy ręcznik. Oto krok po kroku, jak prasować zasłony welurowe:

Przygotuj deskę do prasowania i specjalną podkładkę.

Rozwiń zasłonę na stole lub podłodze i wyprostuj ją ręcznie.

Połóż zasłonę na desce do prasowania, z prawej strony do dołu.

Ułóż suchy ręcznik na zasłonie, aby chronić ją przed bezpośrednim kontaktem z żelazkiem.

Prasuj zasłonę z lewej strony, używając gorącego żelazka. Unikaj używania parownicy.

Jeśli zasłona ma frędzle lub ozdoby, prasuj je z boku, aby uniknąć zgnieceń.

Powtórz ten proces na całej zasłonie, aż będzie ona gładka i pozbawiona zagnieceń.

Czy można prać zasłony welurowe?

Zasłony welurowe można prać, ale wymaga to specjalnej troski i uwagi. Jeśli zasłony welurowe są bardzo brudne, najlepiej oddać je do pralni chemicznej. W przypadku mniejszych zabrudzeń, można zasłony prać w pralce, ale należy to zrobić bardzo ostrożnie. Dlaczego? Ponieważ welur to delikatny materiał, który wymaga specjalnej pielęgnacji. W przypadku zasłon welurowych zaleca się pranie ręczne lub chemiczne, aby uniknąć zniszczenia materiału.

Przed przystąpieniem do prania zasłon welurowych należy pamiętać o dokładnym odkurzeniu, aby usunąć kurz i zabrudzenia. Następnie, należy sprawdzić etykietę zasłon, aby upewnić się, czy dany producent zasłon przewidział możliwość ich prania w pralce, jaką temperaturą i jakim programem. Dzięki temu będziesz miał pewność, że Twoje zasłony nie ulegną zniszczeniu podczas prania.

Jeśli zdecydujesz się na pranie ręczne zasłon welurowych, warto użyć łagodnego detergentu, który jest przeznaczony do tkanin delikatnych. Namocz zasłony w letniej wodzie przez około 30 minut, a następnie delikatnie wyciśnij i powieś, aby wyschły. Pamiętaj, aby unikać suszenia zasłon w suszarce bębnowej.

Podsumowując, pranie zasłon welurowych jest możliwe, ale wymaga ostrożności i delikatności. Przestrzegając kilku prostych zasad, możesz uniknąć zniszczenia swoich pięknych zasłon welurowych. Pamiętaj, że należy zawsze sprawdzić etykietę zasłon przed praniem, aby upewnić się, że możesz je prać.

Wpis powstał w współpracy z producentem tekstyliów FLHFproduction